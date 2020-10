Det nya Call of Duty-spelet kan ta oss till Kalla kriget, baserat på denna läckta titel

Lika säkert som att solen går upp i öster, vet vi att det kommer att släppas ett nytt Call of Duty-spel varje år. Alldeles riktigt - Activision bekräftade nyligen att ett nytt "premium" Call of Duty-spel är på gång och är planerat att släppas i år. Även om utvecklaren inte avslöjade något om vad nästa Call of Duty kommer att handla om, kan vi redan ha fått reda på vad det kommer att heta.

Enligt en läcka, som backades upp av Eurogamers källor, kommer nästa Call of Duty-spel att heta Call of Duty: Black Ops Cold War.

Baserat på den titeln antar vi att nästa Call of Duty-spel kommer att fokusera på det Kalla kriget och om det är ett Black Ops-spel, kommer vi sannolikt att få se Treyarch i ledning av utvecklingen.

Nya Call of Duty

Det är värt att notera att varken Treyarch eller Acitvision har bekräftat att detta kommer att bli titeln på det nya Call of Duty-spelen. Vad vi däremot vet med säkerhet är att ett nytt Call of Duty definitivt är på väg och att det kommer att släppas under 2020, utöver ytterligare två spel baserade på Activision-ägda IP:er.

Den här nyheten bekräftades under ett intäktssammandrag, där Acitivision Blizzard VD:n Bobby Kotick antydde att ett Call of Duty-spel för 2020 fortfarande gick "enligt schemat", trots företagets beslut att gå över till jobba på distans under Covid-19-pandemin.

Huruvida det här nya Call of Duty-spelet kommer att bli en crossgen-titel eller en exklusiv titel för nästa spelgeneration är fortfarande oklart. Oavsett så förväntar vi oss att det kommer att släppas till både PS5 och Xbox Series X någon gång.