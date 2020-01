Cyberpunk 2077 har försenats till september

CD Projekt Reds sci-fi RPG Cyberpunk 2077 har blivit försenat, med ett flyttat utgivningsdatum från april till den 17 september, 2020. CD Projekt Red säger att spelet är färdigt, men att de önskar finslipa och testa spelet ytterligare för att få slutprodukten till bästa möjliga kvalitet.

Utvecklaren/utgivaren delade med sig av nyheterna på Twitter och noterade "Vi vill att Cyberpunk 2077 ska bli vår krönande prestation under den här generationen och genom att skjuta fram lanseringen kommer vi att få de extra dyrbara månaderna vi behöver för att göra spelet perfekt".

