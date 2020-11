Black Week slog nytt rekord i Sverige

Den stora shoppinghögtiden Black Friday, som inleddes förra veckan och som (med några undantag) avslutades igår, har förmodligen inte har passerat någon obemärkt förbi vid det här laget. Black Friday brukar sätta nya rekord för svensk e-handel varje år. Ja, åtminstone har det varit så under de senaste fem åren (det är lätt att glömma, men innan dess så var ju Black Friday ingen jättestor händelse i Sverige överhuvudtaget, även om fenomenet existerat på andra håll i världen).

Men i år så backade e-handelsförsäljningen i Sverige under Black Friday med 9 procent jämfört med 2019. Ja, åtminstone om man med Black Friday menar enbart fredagen. Vi spenderade nämligen inte mindre pengar totalt sett, om man ser till hela shoppinghögtiden. Under den vecka som brukar kallas för Black Week så ökade nämligen e-handeln med 41 procent jämfört med förra året, enligt statistik från Klarna.

Just fredagen fick alltså ett mindre fokus, en tendens som faktiskt var tydligen redan 2019. Det här beror förstås på att vi konsumenter har lärt oss att erbjudandena som går under Black Friday-flagg ofta dyker upp redan innan fredagen och att de sedan finns kvar under hela den följande helgen, ja ibland rent av in i veckan efter. Du har säkert fått ett och annat mejlutskick med ”sista chansen”-uppmaningar idag.

Enligt en undersökning som Postnord har genomfört så köpte svenskarna framför allt hemelektronik och kläder under årets Black Friday, men någon mer detaljerad statistik har inte presenterats ännu.

I USA satte e-handeln nytt rekord under årets Black Friday (alltså även enbart under fredagen) med en ökning på hela 21,6 procent jämfört med året innan. Det visar siffror från Adobe Analytics. Den mest köpta produkten i USA var smartphones. De amerikanska konsumenterna spenderade motsvarande 3,6 miljarder kronor på telefoner under årets Black Friday.

Men om du nu av någon outgrundlig anledning missade Black Friday, eller om du ångrar att du inte slog till på en elektronikprodukt av något slag, ja då kan du åtminstone glädjas åt att shoppingyran fortsätter även idag, då det är Cyber Monday.