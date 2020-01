Black Shark 3 kan bli den första mobilen med 16 GB RAM

Den största mängden RAM du kan få i en mobil just nu är 12 GB, men det kan vara på väg att ändras, då det går rykten om att gamingmobilen Black Shark 3 från Xiaomi kommer att ha hela 16 GB RAM.

Detta är enligt Sudhanshu (en läcka på Twitter med en hyfsad historik). Huruvida Black Shark 3 kommer att bli den första mobilen med så mycket RAM eller inte återstår att se, men med tanke på att det gått rykten om mobilen så pass länge (och med tanke på att Black Shark 2 lanserades i mars 2019) är det sannolikt att den kommer att dyka upp snart, eventuellt under MWC 2020.

Oavsett om Black Shark 3 blir den första mobilen med 16 GB eller inte, kommer det att bli en kraftfull och välkommen specifikation, då gamingmobiler behöver all kraft de kan få. Med så mycket RAM i kombination med ett kraftfullt chipset (sannolikt Snapdragon 865), kan det ta mobil gaming till en helt ny nivå.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOoJanuary 9, 2020