Apples första over-ear hörlurar kan lanseras under de kommande månaderna

Apple kan enligt analytikern Ming-Chi Kuo vara på väg att släppa sina första over-ear hörlurar någonsin.

En rapport från Kuo (som korrekt förutspådde utgivningen av de uppgraderade Apple AirPods och AirPods Pro under 2019) hävdar att de trådlösa hörlurarna kommer att lanseras tillsammans med ett antal nya produkter under årets första halva.

Det betyder att vi kan komma att få se Apples over-ear hörlurar presenteras under WWDC i juni. Det är dock värt att notera att Apple brukar lansera nya produkter tidigare än så under året. De presenterade bland annat Apple Arcade och Apple TV Plus i mars 2019, samt de uppgraderade AirPods. Företaget har faktiskt valt att hålla produktlanseringar i mars under fyra av de senaste fem åren (2019, 2018, 2016 och 2015), så det kan mycket väl hända att vi får se de nya hörlurarna om några veckor, snarare än månader.

Kuo hävdar att vi under de kommande månaderna kommer att få se den förväntade iPhone SE 2, en ny iPad Pro och MacBooks med uppgraderade tangentbord, samt en "mindre trådlös laddningsplatta, UWB-tagg och ett par avancerade Bluetooth-hörlurar" från Apple.

En UWB-tagg är något vi fått höra snack om ett tag nu och det eventuella tillbehöret från Apple är ska tydligen vara designat för att hjälpa dig "tagga vardagliga föremål" och "aldrig tappa bort dem igen" - något som placerar dem i direkt konkurrens med Tile.

Vad kan vi förvänta oss från Apples hörlurar?

Kuo ger oss ingen övrig information om de eventuella hörlurarna från Apple, men det är något den respekterade analytikern har väntat sig ett bra tag nu: Under 2018 hävdade han att Apple arbetade på ett par uppdaterade AirPods (som visade sig vara sant) och ett par "over-ear hörlurar i toppkvalitet och en helt ny design".

Eftersom det är trådlösa hörlurar, förväntar vi oss att se samma H1-chip som används i AirPods (2019) och PowerBeats Pro. Det är designat för att förbättra anslutningen och batteritiden och möjliggör en ny "Hey Siri"-röstaktiveringsfunktion i de uppgraderade AirPods - saker som vi gärna hade sett även i eventuella framtida hörlurar från Apple.

När det kommer till ljudet, är det möjligt att de nya Apple StudioPods hämtar inspiration från hörlurarna som redan erbjuds av Beats, som exempelvis Beats Solo Pro, som enligt många är de bästa hörlurarna från märket hittills, då de erbjuder ett naturligare ljud jämfört med deras mer basfokuserade föregångare.

Om Apple vill att deras StudioPods ska kunna konkurrera med några av de bästa over-ear hörlurarna på marknaden, bör de även hämta inspiration från Sony och satsa på att erbjuda samma höga standard av brusreducering som erbjuds av de trådlösa hörlurarna Sony WH-1000XM3.

Vi hade även gärna sett en utveckling av Apples klassiska design i samband med deras eventuellt kommande over-ear hörlurar, med mjuka, stilrena linjer och premiummaterial för att skapa en minimalistisk design utan massor av klumpig hårdvara i vägen.

Den tyska hemsidan Curved skapade ett eget koncept på hur de tror hörlurarna kan komma att se ut och du ser resultatet i renderingen ovan.

Denna rendering från Curved är baserad på designen på Apple HomePod och använder "samma mix av textiler som Apples smarthögtalare". De har även hämtat inspiration från Beats hörlurar vad gäller form, men bytt ut Beats-logon mot Apples egna märke. Vi är dock inte säkra på att företaget kommer att välja att köra på så mycket färg, då Apple enbart släppt vita ljudprodukter hittills.