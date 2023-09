Google Pixel Watch 2-teaser avslöjar ny design, sensorer och en IP68-rating

Googles nästa Pixel-lanseringsevenemang är inte förrän onsdagen den 4 oktober, men teknikjätten har redan släppt ledtrådar om vad vi kan förvänta oss – och den senaste av dessa kommer i form av en kort teaser-video för Pixel Watch 2.

Teaser-videon (via The Verge) avslöjar mer om smartklockan ju mer du tittar på den. Vad som är klart direkt är att enhetens estetik har justerats något, med den digitala kronan som sitter mer i linje med skärmen.

Om man tar en närmare titt på baksidan av Pixel Watch 2 i den här videon så ser man att sensorerna har ett annat arrangemang jämfört med den ursprungliga Pixel Watch. Det är svårt att säga något kring detaljerna enbart från denna video, men det ser åtminstone ut som om uppgraderingar är på väg.

Tal om nya sensorer har dykt upp tidigare och en möjlighet är att Pixel Watch 2 kommer att använda samma typ av elektrodermala aktivitetssensor från Fitbit, som kan spåra dina stressnivåer konstant under dagen.

Får en IP68-rating

Om du verkligen är uppmärksam kommer du att märka att videon även visar en IP68-klassificering på baksidan av Pixel Watch 2. Originalet var vattentätt ner till 50 meter i 10 minuter – 5ATM-standarden för simtäthet – men det verkar som att dammskydd också har lagts till nu.

Slutligen: den lilla texten längst ner i videon bekräftar att Pixel Watch 2-förbeställningar kommer att bli tillgängliga den 4 oktober, samma datum som Google har bokat in sin hårdvarulanseringsevent för.

Med nästan en hel månad kvar innan Pixel Watch 2 presenteras tillsammans med Google Pixel 8 och Google Pixel 8 Pro, kommer det förmodligen att hinna dyka upp fler läckor och ledtrådar kring dessa kommande produkter innan dess.

När det gäller tidigare rykten är en av de viktigaste förändringarna vi förväntar oss att få se på Pixel Watch 2 en processoruppgradering. Det skulle inte bara innebära snabbare prestanda från Googles nya wearable, utan borde också leda till förbättrad energieffektivitet och bättre batteritid.

