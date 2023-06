Prime Day 2023: Vilka brädspel kommer få prissänkningar?

Snart är det Prime Day igen – 11 och 12 juli blir det rea på mängder av teknikprylar, hushållsprodukter och förhoppningsvis även några av de bästa brädspelen. Vi skriver förhoppningsvis eftersom det bara varit Prime Day en gång tidigare i Sverige, och därför har vi ännu inte särskilt mycket erfarenhet av hur det brukar se ut när Amazon ställer till med sommarrea. Räkna dock med att vi kommer att hålla järnkoll på saken, och uppdatera vår stora Prime Day-sida med de bästa erbjudandena som dyker upp.

Nedan har vi skrivit om våra förhoppningar när det kommer till brädspel under Prime Day 2023, och inkluderat vårt prisverktyg som ständigt är uppdaterat med de bästa priserna på brädspel från svenska återförsäljare.

Brädspel på Amazon Prime Day 2023: Förväntningar

Dagens bästa deals på brädspel

Vi hoppas verkligen få se prissänkningar på några av våra dyrare favoritspel, som Wingspan och Unfathomable under Prime Day. Vi vet dock inte hur troligt det är att just dessa kommer att dyka upp till reapris. Mer troligt är det nog att moderna klassiker som Pandemic och Ticket to Ride erbjuds till pangpriser.

Här är spelen vi håller extra koll på under Prime Day:

Flera av våra favoritbrädspel för två spelare har redan nu börjat få fina prissänkningar. Du behöver med andra ord inte vänta till Prime Day för att fynda.

Prime Day är bara för medlemmar

Amazon Prime Day är en speciell rea på det viset att det bara är Prime-medlemmar som får ta del av erbjudandena. Som tur är kostar det ingenting att prova Prime i 30 dagar (utan bindningstid) när du klickar på erbjudandet nedan. Väljer du sedan att stanna kvar som medlem kostar det bara 59 kronor i månaden och då ingår gratis och prioriterad frakt från Amazon, streamingtjänsten Prime Video och Prime Gaming, som ger dig gratis spel och loot varje månad.

