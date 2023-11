Black Friday superdeal: Lägsta priset någonsin på VR-headsetet HTC Vive Pro 2

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Om du vill kolla in alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets Black Friday, kan du kolla in vår huvudartikel för reafesten.

Black Friday 2023: Alla de bästa erbjudandena

Årets Black Friday har smygstartat och de allra första rabatterna och erbjudandena har börjat dyka upp hos svenska återförsäljare. Vi letar ständigt runt efter bra deals och samlar alla i vår stora artikel för Black Friday och i vårt sökande hittade vi ett helt suveränt erbjudande på HTC Vive Pro 2. Detta är ett vanligtvis svindyrt VR-headset i premiumklass, som vi gissar ligger utanför mångas budget. Men tack vare en tidig Black Friday-deal kan du klicka hem det för det lägsta priset någonsin.

Detta VR-headset rankar högt i vår topplista över bästa VR-headset och kostade 8 999 kronor vid sin lansering. Sedan dess har det skiftat ganska stadigt mellan 8 000-7 000 kronor i pris, men går just nu att klicka hem för endast 5 499 kronor! Det är en helt otrolig rabatt som gör VR-headsetet mycket mer överkomligt i pris. Det verkar redan ha sålt slut hos vissa återförsäljare, så passa på att beställ det snabbt om du vill ha ett. Flera återförsäljare är dock på väg att få in fler i lager, så samma rabatt kan dyka upp fler gånger under Black Friday.