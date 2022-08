Se inte fram emot en billig iPad under iPhone 14-lanseringen

Apples standardprocedur är att lansera den senaste versionen av sin iPad på grundnivå under sin årliga iPhone-lansering, men vi räknat inte med att den nya iPad-modellen för 2022 (opens in new tab) kommer att visas upp vid iPhone 14 (opens in new tab)-lanseringen i början av september.

Det kan komma som något av en överraskning för Apple-fans, som förmodligen hade "ny iPad" på sin bingo-lista för den kommande Apple september-lanseringen tillsammans med Apple Watch 8 (opens in new tab) och de nya mobilerna.

Även om Apple själva inte har bekräftat att den nya iPad-modellen kommer att vara frånvarande från lanseringen i september, pekar alla bevis på just det. "Vilka bevis?" kanske du undrar nu. Tja, allt detta ..

Läckorna hittills

Först har vi läckorna.

Läckor kan vara ett ganska tveksamt sätt att få förhandsinformation om enheter, men i takt med att allt fler läckor börjar dyka upp som stämmer överens med varandra, kan vi börja lita på det vi hör.

Vad gäller kommande iPad-modeller verkar de allra flesta läckor vara överens om att dessa kommer att presenteras vid ett separat lanseringsevenemang någon gång i oktober. Vi har hört den informationen från tillräckligt många läckor för att den ska låta ganska tillförlitligt. Men det är inte allt ..

En iPad som kör en tidig version av iPadOS 16. (Image credit: TechRadar)

Mjukvaran är sen

Apple debuterar vanligtvis nya versioner av sin programvara vid lanseringen av sina produkter, eftersom de kommer att vara de första enheterna som körs med dem förinstallerade (även om användare med äldre produkter vanligtvis kan ladda ned uppdateringarna).

Intressant nog har Apple redan bekräftat (opens in new tab) att iPadOS 16 – den nya versionen av företagets operativsystem för surfplattor – inte kommer att dyka upp tillsammans med iOS 16 i början av september.

Om iPadOS kommer ut senare verkar det som en stor hint om att iPads också kommer senare, eventuellt i oktober.

En skärmdump från 2020 Apple Event där vi fick se iPad. (Image credit: Apple)

Inte första gången

Även om det kan verka överraskande från Apple att lansera sina iPhones och iPads separat, är det faktiskt inte första gången. Faktum är att vi fick se det för bara två år sedan.

Under 2020 lanserade nämligen Apple sina surfplattor och smartklockor vid ett separat evenemang en månad innan de nya iPhone-modellerna släpptes.

Detta berodde troligen på problem med leveranskedjan på grund av Covid-19, även om Apple inte kommenterade dessa spekulationer. Men en fördel med evenemanget var att Apple hade mer tid att fokusera på sina övriga produkter utöver iPhones, vilket resulterade i att flera surfplattor och smartklockor kom med massor av extra funktioner och tjänster som exempelvis Apple Fitness Plus.

Rykten tyder på att Apple, förutom iPhone 14 och nya iPad, också förbereder sig för att visa upp en ny iPad Pro (opens in new tab), Apple Watch 8 (opens in new tab), Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab) och Apple Watch SE 2 (opens in new tab). Det är alltså ganska många produkter som ser ut att vara på gång och vi tvivlar på att Tim Cook kommer att hinna presentera alla dessa enheter under ett och samma lanseringsevenemang.

Sammantaget räknar vi alltså inte med att en ny iPad kommer att dyka upp under iPhone 14-lanseringen i början av september, men vi håller tummarna för att vi kommer att få se en innan årets slut, vid ett separat evenemang som troligen kommer att äga rum i oktober. Så om du är sugen på en ny surfplatta behöver du förmodligen vänta lite till.