Sugen på att spela The Last of Us igen efter att du sett TV-serien? Du är inte den enda!

The Last of Us-franchisen är populärare än någonsin efter att den nya TV-serien med Pedro Pascal och Bella Ramsay i huvudrollerna blivit en succé. Efter TV-seriens säsongsavslutning sköt sökningar efter de två TV-spelen i höjden och det känns som att det råder något av en The Last of Us-feber i världen just nu.

Om du är en av många som återfunnit sin kärlek för The Last of Us-franchisen eller är ett helt nytt fan som precis upptäckt den, kan vi tipsa om dessa häftiga prylar och samlarobjekt med motiv från TV-spelen och TV-serien. Du hittar allt från pussel, posters, kaffemuggar och mer. Om du inte har spelen ännu, har vi lagt in köplänkar till dem också, så du kan påbörja ditt The Last of Us-äventyr!

Här är hela listan med The Last of Us-prylar och snabblänkar till dem:

The Last of Us - spelen och samlarprylar

(Öppnas i ny flik) The Last of Us Part I | 674:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du inte har spelen ännu och är sugen på att testa dem, finns de inne hos ett gäng olika återförsäljare som bland annat Amazon. Spelet finns även tillgängligt i en remastered version och en version för PS4.

(Öppnas i ny flik) The Last of Us Part II | 449:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Du kan även beställa hem del två i spelserien hos Amazon. Om du spelar på PlayStation 5-konsolen går det att ladda ner en gratis uppdatering till spelet för att få nästa generations version av det.

(Öppnas i ny flik) Guidebok till The Last of Us Part I | 147:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Här får du en komplett guidebok till det första The Last of Us-spelet som inkluderar ett gäng användbara tips och tricks, guider och allt annat du behöver veta om spelet. Om du vill klara spelet 100% och låsa upp alla prestationer och samlarföremål, är detta boken du behöver.

(Öppnas i ny flik) Guidebok till The Last of Us Part II | 95:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Det finns även en djupgående guidebok för det andra The Last of Us-spelet. Här hittar du all information du behöver för att bli ett proffs på spelet och klara alla dess utmaningar utan problem.

(Öppnas i ny flik) Konsten bakom The Last of Us II | 318:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Denna bok gjordes av Dark Horse Books och Naughty Dog och berättar mer om arbetet bakom och konsten som skapar den fängslande världen i The Last of Us II. Det finns även en konstbok för det första spelet (Öppnas i ny flik).

(Öppnas i ny flik) The Last Of Us canvas | 415:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du vill ha lite The Last of Us-konst på väggarna finns det ett helt gäng med tavlor och posters att välja mellan. Detta kända motiv på Ellie när hon spelar gitarr i skogen är en av våra favoriter.

(Öppnas i ny flik) The Last of Us poster | 256:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Denna poster har ett riktigt snyggt tecknat motiv från The Last of Us och är en av våra favoriter bland tavlorna vi skrollade runt bland. Den finns tillgänglig i tre olika storlekar och passar perfekt hemma hos alla gamers.

(Öppnas i ny flik) The Last of Us kaffemugg | 136:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Det finns ett gäng kaffemuggar med olika motiv från The Last of Us att klicka hem från återförsäljare som Amazon. Vi gillar denna Firefly-mugg, men du kan även kolla in detta motiv (Öppnas i ny flik) och detta (Öppnas i ny flik).

(Öppnas i ny flik) The Last of Us klistermärken | 88:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du tycker om att piffa till mobilen, laptopen eller andra prylar med snygga klistermärken, kan vi tipsa om detta set med 50 stycken klistermärken med motiv från The Last of Us i tecknad stil.

(Öppnas i ny flik) The Last of Us Firefly-nattlampa | 179:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Denna coola nattlampa i form av Firefly-logon från The Last of Us passar perfekt in i alla gamingrum. Den styrs med hjälp av en fjärrkontroller och kan lysa i sju olika färger.

