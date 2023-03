De bästa retrokonsolerna låter oss återuppleva 80- och 90-talens största spel utan att vi behöver rota fram tjock-tv:n och scartkabeln. Nintendo släppte en miniversion av sin klassiska NES-konsol 2016, och sedan dess har flera tillverkare hakat på. I dag finns det därför ett flertal riktigt charmiga och bra retrokonsoler att välja mellan.

Nintendos och Segas minikonsoler släpptes dock i limiterade upplagor och har därför blivit populära samlarobjekt. Det betyder att du i dag kan få betala flera gånger så mycket för de här konsolerna än vad de ursprungligen kostade. Hur mycket vi än älskar miniversionen av SNES är det svårt att rekommendera den när prislappen är mellan 4 000 och 5 000 kronor, särskilt då Nintendo Switch i dag har ett stort bibliotek av klassiska Nintendospel.

På vår topplista hittar du därför inte bara de populära retrokonsolerna från Nintendo och Sega, utan flera prisvärda alternativ som bjuder på många timmars retrodoftande skoj, till en betydligt rimligare prislapp.

Bästa retrokonsol 2023 - topplistan just nu

Bästa retrokonsol 2023 - retrokonsolerna som är bäst i test just nu

Evercade VS Premium Pack kombinerar moderna funktioner med klassisk gaming. (Image credit: Future)

1. Evercade VS - den mest prisvärda retrokonsolen Spela hundratals retrospel – upp till fyra spelare åt gången. Our expert review: Specifikationer Spel: 18 (Premium Pack) + stöd för hundratals fler Handkontroller: 2 kabelanslutna Dagens bästa erbjudanden Beställ Evercade VS Premium från Amazon Sverige (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Stöd för upp till 4 spelare samtidigt + Kompatibel med många Evercade-kassetter + Kan användas med andra USB-handkontroller Anledningar att låta bli - De medföljande handkontrollerna håller inte högsta klass

Evercade VS är en hemkonsolversionen av den handhållna spelkonsolen Evercade EXP (som du hittar längre ner i topplistan), och har liksom den stöd för Evercades spelkassetter som gör det möjligt att spela hundratals retrospel på den här konsolen. Evercade VS har stöd för en mängd retrotitlar, inklusive 32-bitarsspel, från olika tillverkare, och tack vare att den är utrustad med USB-portar kan den användas med andra handkontroller än bara de som följer med. Evercade VS har stöd för upp till fyra samtida spelare och är det bjussigaste retroerbjudandet på marknaden just nu, i allt från spelutbud till flexibilitet och pris.

Evercade VS Premium Pack levereras med två kassetter som innehåller 18 spel.

A500 mini kan spela tusentals Amiga-spel från 80- och 90-talen. (Image credit: Retro Games Ltd)

2. A500 Mini - bästa retrokonsol för Amiga-spel Återupplev tusentals Amiga-titlar. Our expert review: Specifikationer Spel: 25 installerade, 2 000+ via USB Handkontroller: 1 kabelansluten handkontroll + 1 kabelansluten mus Dagens bästa erbjudanden Beställ A500 Mini från Amazon Sverige (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Enormt utbud av spel + Snyggt UI och möjlighet att spara + Spela med mus, handkontroll och virtuellt tangentbord Anledningar att låta bli - Tangentbordet går inte att använda (fyller endast en estetisk funktion)

A500 Mini är en moderniserad kopia av Amiga 500, som bjuder på en fantastisk nostalgiresa för dig som förälskade dig i spel som Simon The Sorcere, Worms, Cadaver, Speedball 2 och Stunt Car Racer när det begav sig. Spelen är utmärkt emulerade och kan spelas med den medföljande musen, handkontrollen och ett virtuellt tangentbord (tyvärr fyller tangentbordet som följer med bara en estetisk funktion). Saknar du några spel kan du ladda ner tusentals fler på nätet, lägga dem på en USB-sticka och koppla in den i konsolen, så är du i gång. Det finns inget bättre sätt att spela Amiga-spel 2023 än på A500 Mini.



Evercade EXP är en modern handhållen konsol med grym skärm – men retrospel är det enda den accepterar. (Image credit: Future)

3. Evercade EXP - bästa handhållna retrokonsol Bärbar och modern konsol för retrospel. Our expert review: Specifikationer Spel: 18 + stöd för hundratals fler Handkontroller: 1 integrerad Dagens bästa erbjudanden Beställ Evercade EXP från Mediamarkt (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Fantastisk skärm + Många spel + TATE-läget – spela som i arkadhallen Anledningar att låta bli - Batteritiden är max 5 timmar

Evercade EXP är en handhållen spelkonsol i stil med Nintendo Switch Lite och Steam Deck – med skillnaden att den här är helt och hållet dedikerad till retrospel förstås. Bara för att fokuset är retrospel behöver det ju dock inte betyda att konsolen själv måste se ut som att den kommer från 80-talet. Evercade EXP har en underbar högupplöst 4,3" IPS-skärm, inbyggd wifi-uppkoppling och känns helt enkelt på alla sätt och vis modern handhållen konsol. Den levereras med 18 förinstallerade Capcom-spel, som Street Fighter II, Megaman, Final Fight och Ghouls 'n Ghosts, och eftersom det är en Evercade-maskin kan den användas med spelkassetter. Det finns med andra ord hundratals retrospel att se fram emot när du köper en Evercade EXP. Vi måste också nämna TATE-läget – en unik funktion där du kan ställa den handhållna konsolen på högkant för att spela vissa spel i vertikalt läge, som de var avsedda att spelas när de skapades för arkadhallarna.

Specialutgåvan av Game & Watch med fyra Zelda-spel är en av Nintendos bästa idéer på senare år. (Image credit: Nintendo)

4. Nintendo Game & Watch: Zelda - bästa handhållna retrokonsol från Nintendo Links tidiga äventyr i Nintendos klassiska Game & Watch. Our expert review: Specifikationer Spel : 4 Handkontroll: 1 Integrerad Dagens bästa erbjudanden Beställ Game & Watch: The Legend of Zelda från Amazon Sverige (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Modern uppgradering av en klassisk konsol + 3 Zelda-spel i ett prisvärt paket + Venom i Zelda-skrud ingår också Anledningar att låta bli - Inte bekväm att spela på under längre stunder

Nintendos Game & Watch var omåttligt populär under 80-talet, med spel som Parachute, OC22 och Donkey Kong JR. De enkla spelen bjöd på lagom svåra utmaningar i ett ultraportabelt format. Lagom till Zeldas 35-årsjubileum valde Nintendo att släppa en upphottad modell av sin klassiska bärbara konsol, den här gången med USB C-laddning i stället för LR44-batterier, och i stället för ett primitivt spel innehåller den här tre fullängdstitlar: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link och The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Som en bonus ingår även det klassiska Game & Watch-spelet Vermin, fast med Link i huvudrollen. Det här är ett samlarobjekt som alla Zelda-fantaster bara måste ha, men också en riktigt smidig bärbar liten spelkonsol att ha med sig under långa flygresor eller lata sommardagar i hängmattan.

Sega Astro City Mini är en hyllning till svunna tiders arkadhallar. (Image credit: Sega)

5. Sega Astro City Mini - bästa handhållna retrokonsol från Sega Arkadmaskin i miniformat. Our expert review: Specifikationer Spel: 37 Handkontroll: Integrerad joystick och 6 knappar Dagens bästa erbjudanden Beställ Sega Astro City Mini från Amazon Sverige (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Många klassiska arkadspel + Spela på den inbyggda skärmen eller tv:n + USB-portar för att koppla in externa handkontroller Anledningar att låta bli - Kan inte användas med batteri – nätanslutning krävs

När Sega fyllde 60 firade man med att släppa en miniversion av sin berömda arkadmaskin Sega Astro City. Den lilla replikan av arkadmaskinen är tillverkad av samma material som sin inspirationskälla och är ett alldeles fantastiskt samlarobjekt. Men framför allt är det en fullt fungerande spelmaskin som ger dig 37 klassiska arkadspel att spela med joystick och knappar på den 4 tum stora skärmen. Att den här konsolen är handhållen är dock en sanning med modifikation. För trots att den får plats i din handflata drivs den inte av batteri utan måste kopplas in i väggen. Konsolen kan också kopplas till din tv vid HDMI-kabel, och då den är utrustad med USB-portar kan du ansluta kompatibla kontroller och utmana polarna i Virtua Fighter.

AtGames Star Flashback Blast! är ett otroligt prisvärt retrospelspaket. (Image credit: AtGames)

6. AtGames Star Flashback Blast! - bästa billiga retrokonsol Budgetvalet. Our expert review: Specifikationer Spel: 12 Handkontroller: 1 trådlös Anledningar att köpa + Billig + Trådlösa kontroller + Lätt att ta med överallt Anledningar att låta bli - Bara 12 spel

Den lilla plug and play-konsolen Star Flashback från AtGames är ett billigt sätt att njuta av lite klassisk retrogaming på din tv. De 12 förinstallerade spelen som följer med i det här paketet inkluderar Space Invaders, Star Wars, Star Wars: The Empire Strikes Back och Jungle Hunt. Den medföljande handkontrollen är trådlös (något vi gärna sett att fler retrokonsoler anammade) och det supersmidiga formatet gör det här till en superb liten manick att ha med sig i väskan om du behöver fördriva några timmar på hotellet.

AtGames retrosticka med 12 spel och tillhörande handkontroll kostar bara smått fantastiska 272 kronor inklusive frakt hos Amazon Sverige.

Miniversionen av Supernintendot låter dig spela några av historiens bästa spel med handkontrollerna de skapades för. (Image credit: Petter Mattsson)

7. Super NES Classic - bästa retrokonsol från Nintendo En av Nintendos bästa konsoler – i miniformat! Our expert review: Specifikationer Spel: 21 Handkontroller: 2 kabelanslutna Anledningar att köpa + Innehåller några av spelhistoriens höjdpunkter + Spara och spola tillbaka-funktioner + Det tidigare osläppta Star Fox 2 Anledningar att låta bli - Handkontrollernas korta sladdar - Svår att hitta till rimligt pris i dag

SNES släpptes på våra breddgrader 1992 och var ett enormt kliv framåt för Nintendo, vars tidigare 8-bitarskonsol plötsligt kändes uråldrig. Den här replikan av SNES är anpassad för moderna tv-apparater, har alla spel inbyggda i stället för att använda sig av kassetter och smidiga funktioner för att spara och spola tillbaka. I övrigt är det mesta sig likt – de fantastiska SNES-kontrollerna är precis likadana som originalen, vilket frustrerande nog även innebär att de har korta sladdar, och de flesta av spelen håller än. Här ingår ikoniska 16-bitarsspel som Super Mario World, Star Fox eller The Legend of Zelda: A Link to the Past, och dessutom det tidigare osläppta Star Fox 2. När den här minikonsolen släpptes var den väl värd sina 1 500 kronor, men i dag är det svårt att hitta den i nyskick för mindre än 4 000 kronor.

Den klassiska Nintendo-konsolen ser fortfarande fantastisk ut. (Image credit: Nintendo)

8. Nintendo Classic Mini - bästa retrokonsol för 8-bitarsspel En hyllning till klassikernas klassiker. Our expert review: Specifikationer Spel: 30 Handkontroller: 2 kabelanslutna Anledningar att köpa + Ikonisk design + Lika ikoniska spel Anledningar att låta bli - Korta sladdar till handkontrollerna - Jättedyr och svår att få tag på i dag

Det var med 8-bitarskonsolen NES som saker och ting verkligen tog fart för Nintendo. Företagets första hemkonsol introducerade Super Mario 1 - 3, The Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Metroid och mängder av andra klassiska spel. Den här miniversionen av NES är en hyllning till konsolen som lade grunden till vår moderna spelvärld – en perfekt designad replika med de klassiska handkontrollerna som kastar oss som var med tillbaka till barndomen. Flera av de medföljande spelen håller dessutom fortfarande riktigt bra, så det här är långt ifrån bara ett samlarobjekt att ställa i hyllan. Den stora nackdelen är att konsolen är svår att hitta i dag, och om du skulle hitta den i nyskick hos någon återförsäljare får du räkna med att betala några tusenlappar för mycket.

PlayStation Classic har en bra mix av spel – men emuleringen är inte alltid den bästa. (Image credit: Future)

9. Playstation Classic - bästa retrokonsol från Sony Miniversion av Sonys första Playstation. Our expert review: Specifikationer Spel: 20 Handkontroller: 2 kabelanslutna Dagens bästa erbjudanden Beställ Playstation Classic från Amazon Sverige (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Bra val av spel + USB-kontrollerna kan användas på PC och andra konsoler Anledningar att låta bli - Vissa av spelen är dåligt optimerade

2018 släpptes Sonys miniversionen av deras första Playstation – en spelkonsol som tog spelvärlden med storm med sin banbrytande kraft när den kom i mitten av 90-talet. Den här nyutgåvan har försetts med HDMI-portar för att passa våra moderna tv-apparater och sympatiskt nog ansluts de klassiska handkontrollerna med USB, så att de även kan användas på andra konsoler eller PC. Bland spelen som följer med hittar vi titlar som Tekken 3, Final Fantasy VII, Rayman, Metal Gear Solid, Rainbow Six, Grand Theft Auto och många fler. Dessvärre är flera av spelen dåligt optimerade, vilket känns tråkigt. Vi hade också velat se klassiker som Tomb Raider och Crash Bandicoot inkluderade i paketet för att känna att Playstation Classic är en fullpoängare. Hur som helst är det svårt att inte tycka om Sonys minikonsol, och om du hittar den till en rimlig prislapp (vilket förvisso inte är det lättaste i dag) är den en trots sina brister en väl värd investering.



Sega Genesis Mini tar oss tillbaka till Sonics storhetstid. (Image credit: Future)

10. Sega MegaDrive Mini – bästa retrokonsol från Sega Sonics första hem. Our expert review: Specifikationer Spel: 42 Handkontroller: 2 kabelanslutna Anledningar att köpa + 42 klassiska spel + Nykomponerad musik av Yuzo Koshiro i menyerna Anledningar att låta bli - Väldigt svår att få tag på

Både miniversionen av Sega MegaDrive och uppföljaren Sega MegaDrive 2 är i det närmaste omöjliga att hitta i nyskick på den svenska marknaden i dag, åtminstone om du inte är villig att betala 5 000 kronor och uppåt. Trots det måste vi ändå nämna den här höjdpunkten bland nylanserade retrokonsoler som låter oss återuppleva 42 klassiska 16-bitarsspel, som Sonic the Hedgehog, Wonder Boy in Monster world, Castle of illusion starring Mickey mouse och Ecco the Dolphin. I menyn kan vi dessutom njuta av ett soundtrack av spelkompositören Yuzo Koshiro, som återvänt till sin gamla ljudutrustning och komponerat ny 16-bitarsmusik.

Bästa retrokonsol - köpråd och vanliga frågor

Vad är en retrokonsol? När vi pratar om retrokonsoler menar vi i det här fallet inte gamla spelkonsoler utan snarare nytillverkade konsoler som uteslutande kör äldre spel. Fördelen med retrokonsolerna är att de har modern hårdvara, så att de enkelt kan pluggas in i moderna tv-apparater, och att spelen ofta finns förinstallerade på själva konsolen.

Vilken retrokonsol är bäst? Vi tycker verkligen om miniversionerna av Nintendos konsoler NES och SNES, liksom Segas MegaDrive Mini. Dessa är dock att betrakta som samlarobjekt i dag och kostar flera tusen kronor mer än vad de gjorde när de först släpptes. Ett betydligt mer prisvärd alternativ är Evercade VS, som är en modern retrokonsol med stöd för hundratals spel.

Vilken handhållen retrokonsol är bäst? Om du gillar gamla Nintendospel finns det ett stort utbud att ladda ner till Nintendo Switch och Switch Lite. Den bästa dedikerade handhållna retrokonsolen är enligt oss Evercade EXP, som levereras med 18 förinstallerade spel och har stöd för hundratals fler.