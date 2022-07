Det här är Nothing Phone (1) Chipset: Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm)

CPU: Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)

Kameraspecifikationer: 50 MP, f/1.8, (vidvinkel), PDAF 16 MP, f/2.2, (ultravidvinkel), 4K/30 fps, 1080 p/30 fps

Internminne: 128 - 256 GB

Operativsystem: Android

RAM: 8 - 12 GB

Vikt: 193.5 g

Färgalternativ: Svart eller vit

Lanseringdatum: 21 juli 2022

Pris: från 5 390 kronor

Nothing Phone (1) släpps officiellt den 21 juli 2022 och trycket är hårt på den hajpade mobilen som fick 4 stjärnor av 5 möjliga i TechRadars recension.

Nothing har gjort det till sin uppgift att ruska om en mobilmarknad som fastnat i gamla hjulspår, och vill du bli en av de första som äger den här speciella mobilen är det bara att klicka dig vidare till de billigaste återförsäljarna som du hittar längre ner i artikeln.

Även om ingen webbutik för tillfället har alla versioner av Phone (1) i lager för omgående leverans (den vita verkar vara svårare att få tag på än den svarta), är det alltså inte kört för dig som ännu inte har förbokat ditt exemplar av mobilen.

Här köper du Nothing Phone (1) billigast

(opens in new tab) Nothing Phone (1) (2022): från 5 390 :- hos Amazon (opens in new tab)

Hos Amazon.se har Nothing Phone (1) i svart med specifikationerna 8 + 128 GB och 8 + 256 GB i lager för omgående leverans. Är du ute efter modellen med 12 GB ram ser det i skrivande stund ut som att du får vänta till 1 augusti innan den är leveransklar. Den vita modellen av Nothing Phone (1) går också att beställa men även där får du vänta lite till innan den kan levereras.

(opens in new tab) Nothing Phone (1) (2022): från 5 390 :- hos Proshop (opens in new tab)

Proshop erbjuder vita och svarta Nothing Phone (1)-modeller med 8 GB ram från och med det officiella lanseringsdatumet 21 juli. För modellerna med 12 GB ram väntas de i skrivande stund finnas på lager för leverans den 12 augusti.

Hur mycket kostar Nothing Phone (1)?

Officiellt har Nothing gått ut med att basmodellen av Phone (1) ska kosta 5 290 kronor, men det lägsta priset vi har hittat hos svenska återförsäljare är 5 390 kronor, vilket erbjuds av Amazon (opens in new tab) och Proshop (opens in new tab).

Föredrar du att köpa din mobil på avbetalning med abonnemang är det Telenor (opens in new tab) du ska vända dig till. De har Nothing Phone (1) i svart med 128 GB internminne redo för leverans redan i dag.

Är Nothing Phone (1) ett bra köp?

Nothing Phone (1) har blivit omtalad på förhand för sin unika genomskinliga design och Glyph Interface – ljusmönster som används för att indikera vem som ringer, när du har fått meddelande, laddningsstatus och mycket mera.

I vår recension av Phone (1) kunde vi konstatera att Nothing på flera punkter lyckats leva upp till sina löften om att skapa en smartphone som går sin egen väg och får folk att höja på ögonbrynen.

Nothing Phone (1) integrerar hårdvara och mjukvara på ett snyggt sätt, funkar bra för vardagsanvändning och även lite tyngre uppgifter, som spel.

Samtidigt är det här inte ett val för dig som är ute efter klassledande prestanda eller vill ha en mobilkamera utöver det vanliga, som exempelvis Google Pixel 6 (opens in new tab) erbjuder.

Phone (1) försöker å andra sidan inte heller vara någon av dessa saker, och för priset är det ett mycket attraktivt val för alla som nöjer sig med en mobil i mellanklassen, men samtidigt uppskattar det nytänkande som Nothing står för.