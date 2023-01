Included in this guide:

Lego Architecture-serien låter dig sätta ihop några av världens mest kända landmärken och stadssiluetter hemma. Du hittar många kända sevärdheter från jordens alla hörn i serien.

Vi har delat upp vår topplista över de bästa byggsatserna från Lego Architecture i två delar. De tre översta byggsatserna är enskilda landmärken, därefter listar vi tre stadssiluetter. Samtliga byggsatser lämpar sig bäst för byggare i tonårsåldern och uppåt, vi har till varje byggsats listat den föreslagna åldern från Lego själva.

Lego Architecture: Topplista

Landmärken:

- Empire State Building

- Statue of Liberty

- The White House

Stadssiluetter:

- Paris

- New York

- Tokyo

Lego Architecture: Landmärken

Bygg ihop en av världens mest kända skyskrapor (Image credit: Lego)

1. Empire State Building Bygg ihop en av världens mest kända skyskrapor Specifikationer Artikel: 21046 Delar: 1767 Åldrar: 16+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos CDON SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Hela 55 cm högt + Detaljerat + Perfekt som dekoration Anledningar att låta bli - Lite repetitivt att bygga ihop

Vem vill inte ha en Lego-version av en av världens mest ikoniska skyskrapor i hemmet eller på kontoret? Nu har du chansen att själv bygga ihop totalt 1 765 delar för att skapa Empire State Building.

Byggsatsen är en av de dyrare i Lego Architecture-serien, men den fungerar utmärkt som mittpunkt i din Lego Architecture-samling eller ensamt som dekoration med sin höjd på hela 55 centimeter.

Frihetsgudinnan är ett av de mest kända världsarven (Image credit: Lego)

2. Statue of Liberty Skapa ett av de mest ikoniska världsarven Specifikationer Artikel: 21042 Delar: 1685 Åldrar: 16+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos CDON SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos CDON SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Rolig byggupplevelse + Väldigt detaljerad + Fin som dekoration Anledningar att låta bli - Ansiktet lite för kantigt

Frihetsgudinnan är ett av planetens mest kända världsarv och nu kan du bygga ihop din egna legoversion hemma i bokhyllan. När byggsatsen är färdigbyggd får du en 44 centimeter hög legostaty som passar bra hemma i bokhyllan.

Själva byggsatsen är väldigt detaljerad i princip överallt, det lilla vi ar att anmärka på är att ansiktet kunde haft någon form av konturer.

Bygg ihop residenset för den amerikanska presidenten (Image credit: Lego)

3. The White House Bygg ihop den kända byggnaden på 1600 Pennsylvania Avenue Specifikationer Artikel: 21054 Delar: 1483 Åldrar: 18+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Väldigt detaljerat + Relativt billigt utgångspris för att vara ett enskilt landmärke Anledningar att låta bli - En av de svårare byggsatserna att bygga ihop

Vita Huset är en av världens mest ikoniska byggnader då det fungerar både som residens och kontor för den amerikanske presidenten. Legos byggsats reflekterar även det då den är väldigt detaljerad och innehåller en residensvåning, västra flygeln, östra flygeln och Vita husets anslutande pelargång, plus rosenträdgården och Jacqueline Kennedys trädgård.

Med måtten 11 x 47 x 20 centimeter så passar den färdigbyggda byggsatsen väldigt bra som dekoration, såväl enskilt som med de andra Architecture-byggsatserna.

Lego Architecture: Stadssiluetter

Dröm dig bort med stadssiluetten över Paris (Image credit: Lego)

1. Paris Dröm dig bort genom att bygga ihopstadssiluetten över Paris Specifikationer Artikel: 21044 Delar: 649 Åldrar : 12+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Computersalg SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Innehåller flera av de kända byggnaderna + Eiffeltornet är majestätiskt Anledningar att låta bli - Triumfbågen ställs i skymundan

Legos stadssiluett över Paris är imponerande och mest av allt imponerar Eiffeltornet. Byggstasen innehåller dock flera av de ikoniska landmärkena för staden där du även hittar Champs Elysées, Tour Montparnasse, Grand Palais, Arc de Triomphe och Louvre.

I en stad som Paris så skulle du kunna dubblera storleken på stadssiluetten och ändå inte få plats med samtliga sevärdheter. Notre-Dame och Sacré-Cœur fick båda stryka på foten i Legos version, en byggsats vi ändå rekommenderar varmt.

Lego Architecture New York är en fest av skyskrapor (Image credit: Lego)

2. New York New Yorks stadssiluett domineras av skyskrapor Specifikationer Artikel: 21028 Delar: 578 Åldrar: 12+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Ikoniska skyskrapor + Kul att se storleksförhållandena Anledningar att låta bli - Ingen fackla på Frihetsgudinnan

New Yorks stadssiluett domineras av skyskrapor och det gör såklart även Legos version av densamma. Här får du bygga ihop One Word Trade Center, Chrysler Building, Empire State Building, The Flatiron och Statue of Liberty.

Alla tre skyskrapor är bra designade av Lego då de känns igen på sina karaktäristiska stilar. Även Flatiron är smart designad. Vi är dock lite besvikna på detaljrikedomen hos Frihetsgudinnan som bland annat saknar sin fackla

Bygg ihop Tokyos stadssiluett med fina naturdetaljer (Image credit: Lego)

3. Tokyo Bygg ihop Tokyos stadssiluett med fina naturdetaljer Specifikationer Artikel: 21051 Delar: 547 Åldrar: 16+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Läs mer hos CDON SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Vackra naturdetaljer + Unika byggnader Anledningar att låta bli - Tokyo Tower kunde gjorts bättre

Tokyos stadssiluett är väldigt imponerande och den blev bara bättre efter att Lego valde att addera körsbärsträd och Mount Fiji i denna byggsats. Byggsatsen innehåller även Tokyo Tower, Mode Gakuen Cocoon Tower, Tokyo Big Sight, Tokyo Skytree, Chidorigafuchi Park och Shibuya-övergången.

Det här är kanske en av de vackraste stadssiluetterna som du hittar från Legos Architecture-serie. Det enda vi har att anmärka på är Tokyo Tower som hade kunnat gjorts bättre.

Lego Architecture: Frågor och svar

Vad är Lego Architecture? Lego Architecture är en serie av byggsatser där du kan återskapa kända landmärken och stadssiluetter. Du hittar allt från Cheops Pyramid som enskild byggsats till en stadssiluett över Paris.

När är det rea på Lego Architecture? Du kan hitta rabatter på byggsatser från Lego under alla tider om året. Allra störst chans till fynd har du dock under reaperioder, som Black Friday och Amazon Prime Day.

Vad finns det för Lego Architecture-byggsatser? Många av de mest kända landmärkena i världen finns tillgängliga inom Lego Architecture, dessutom hittar du stadssiluetter från flera världsstäder från olika kontinenter.