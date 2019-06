Billig iPhone 8 hos Telia: Spara över 1 000 kronor den här veckan

Om du är i behov av en ny mobil, men känner att du inte behöver det allra senaste, bör du kolla in veckans erbjudande hos Telia. Den här veckan har du nämligen möjlighet att klicka hem en iPhone 8 med hela 1 200 kronor rabatt och 50 GB extra surf under hela sommaren.

Kort om mobilen: En lite äldre iPhone-modell från Apple. Har en vacker Retina HD-skärm på 4,7 tum och True Tone-teknologi, som justerar vitbalans automatiskt för att matcha ljuset i omgivningen. Mobilen är skyddad av starkt glas både på fram- och baksidan och är dessutom både damm- och vattentålig. Den har helt okej kamera med 12 megapixel med djupa pixlar och optisk bildstabilisering. Använder A11 Bionic-chipsetet, har trådlös laddning och finns tillgänglig i färgerna Rymdgrå eller Guld.

Kort om erbjudandet och abonnemanget: Om du köper iPhone 8 med 64 GB internminne och ett mobilabonnemang med 24 månaders bindningstid, får du just nu 50 kronor rabatt per månad, något som innebär att du totalt sparar 1 200 kronor. Detta erbjudande gäller fram till den 30 juni. Om du tecknar eller förlänger ett abonnemang med 24 månaders bindningstid får du dessutom 50 GB extra surf under hela sommaren. Denna surf går att använda 92 dagar efter köptillfället och fungerar både i Sverige och utomlands. Detta erbjudande gäller fram till den 2 september.

Klicka in på erbjudandet nedan för mer information eller för att göra en beställning.