Bästa VPN-erbjudanden: De bästa priserna på VPN-tjänster just nu

Välkommen hit! Här samlar vi de bästa VPN-erbjudandena just nu.

Du kanske redan har läst vår topplista där vi samlat de allra bästa VPN-tjänsterna just nu, men du känner förmodligen inte till vilka de mest lockande erbjudandena från respektive VPN-tjänst är just nu. Om du vill ta reda på det, har du kommit till precis rätt ställe. Här samlar vi nämligen de allra bästa VPN-erbjudandena just nu och uppdaterar listan allt eftersom gamla erbjudanden löper ut och nya dyker upp.

I listan nedanför hittar du alltså de bästa VPN-erbjudandena du kan hitta just nu. Vissa är bara ger dig bara allmänt låga priser, medan andra har tidsbegränsade prisnedsättningar. Det finns till och med några exklusiva priser som bara är tillgängliga för TechRadars läsare. Dessa exklusiva erbjudanden finns vanligtvis inte tillgängliga någon annanstans, utan du är tvungen att klicka in på dem via den här sidan.

Det handlar dock inte bara om priserna och vi rekommenderar enbart erbjudanden från VPN-leverantörer som vi rankar högt. Det är av denna anledning du hittar ExpressVPN högst upp - enligt oss är det nämligen världens absolut bästa VPN-tjänst just nu.

Oavsett om du planerar att skaffa en VPN för att skydda din integritet, kolla på Netflix på semestern eller förbli anonym när du surfar online, kommer du garanterat att hitta det bästa VPN-erbjudandet för just dig och dina behov i den här listan.

Kolla in vår topplista över de bästa VPN-tjänsterna just nu

ExpressVPN | 1 år | $12,95 $6,67 per mån och 3 mån GRATIS

Med supersnabba hastigheter, 24/7 livechatt och kryptering i världsklass, är ExpressVPN TechRadars favorit bland pålitliga VPN-tjänster. Om du skaffar tjänsten idag får du en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti, en stor rabatt på 49% och 15 månader till priset av 12. Fantastiskt värde för pengarna.

Visa erbjudande

CyberGhost | 36 38 mån | $2,45 per mån | 79% rabatt

CyberGhost har ett väldigt överkomligt månadspris på 2,45 dollar just nu - du får alltså tre års VPN-skydd för mindre än 100 dollar. CyberGhost är inte bara en utmärkt VPN-tjänst med över 6000 servrar och en 45 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Nu får du dessutom ett par extramånader helt gratis.

Visa erbjudande

SaferVPN | 3 år| $12,95 $2,50 per mån | 81% rabatt

Som du kanske gissat baserat på namnet, är SaferVPN:s främsta säljpunkt att den lovar att hålla dig trygg online. Under våra tester fann vi att VPN-tjänsten gör just det utan att påverka anslutningshastigheter i allt för stor grad. Den här rabatten på 81% för 36 månader är riktigt, riktigt bra.

Visa erbjudande