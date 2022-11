Tips på tre billiga mobiler att hålla utkik efter under Black Friday

Här är tips på tre billiga mobiler du bör hålla utkik efter under Black Friday.

Årets Black Friday (Öppnas i ny flik) närmar sig med stormsteg och det brukar vara ett utmärkt tillfälle att klicka hem en billig mobil. Du kanske tror att de flesta Black Friday-erbjudanden på mobiler (Öppnas i ny flik) främst är på olåsta mobiler eller från budgetmärken som Motorola. Men det brukar faktiskt dyka upp fina rabatter och erbjudanden på mobiler från de största tillverkarna också. Om du vill ha en iPhone från Apple (Öppnas i ny flik), en Galaxy från Samsung (Öppnas i ny flik) eller någon annan Android-mobil (Öppnas i ny flik), kommer det garanterat att dyka upp något som passar dig och din budget.

Här har vi valt ut tre stycken budgetmobiler från några av de största mobiltillverkarna som du bör hålla utkik efter under Black Friday-rean. Samtliga modeller tillhör tillverkarnas budgetsortiment eller är lite äldre modeller, men håller fortfarande hög kvalitet och går att klicka hem för cirka 5 000 kronor - och med lite tur blir de ännu billigare under Black Friday.

Apple-fans bör köpa iPhone SE

iPhone SE är en utmärkt och billig mobil från Apple. (Image credit: Future)

Med den senaste uppdateringen av iPhone SE (2022) (Öppnas i ny flik) gjorde Apple något anmärkningsvärt. Den tog en mycket äldre mobildesign och packade den full av den senaste hårdvaran. iPhone SE har Apple A15 Bionic-chipset inuti, vilket är samma processor som du hittar i iPhone 14 (Öppnas i ny flik). Det betyder att den kan köra alla de senaste spelen och apparna. Det betyder också att mobilen sannolikt kommer att få OS-uppgraderingar lika länge som årets bästa iPhone.

Apple säljer iPhone SE för 5 990 kronor, vilket innebär att det är den billigaste iPhone du kan köpa just nu. För alla långvariga Apple-användare finns det några saker med iPhone SE som verkligen tilltalar. Den har bland annat en hemknapp som inte finns på andra iPhones, vilket har sina fördelar. iOS-mjukvaran är fortfarande inte helt perfekt för de svepgester som Apple kräver på den senaste modellen. Dessutom har vi alltid tyckt att Apples fingeravtrycksupplåsning var mycket snabbare än den ansiktsupplåsning som nyare iPhones använder istället.

iPhone SE är också en mycket mindre enhet, vilket kan vara tilltalande för dem med mindre händer. Du får samma kraft som en större iPhone, i en enhet du enkelt kan hålla i en hand eller ha i en ficka i tajta jeans. Du får inte lika kraftfulla kameror, men iPhone SE är fortfarande en trevlig enhet och ett prisvärt steg in i Apples ekosystem.

Android-fans bör köpa Google Pixel 6

Google Pixel 6 kommer säkert att få fina rabatter under Black Friday. (Image credit: Future)

Google släpper en prisvärd version av sina mobiler varje år, men vi var inte särskilt stora fans av Pixel 6a. Istället föredrar vi Pixel 6 som ett fyndalternativ om du letar efter en prisvärd Android-mobil under Black Friday. Just nu kan du köpa Google Pixel 6 för cirka 5 700 kronor hos återförsäljare som Proshop. Nu när efterföljaren Google Pixel 7 har släppts, är det väldigt troligt att det dyker upp fina rabatter på den tidigare generationen under Black Friday.

Google Pixel 6 använder samma Google Tensor-chipset som Pixel 6a, men den har en större skärm, ett större batteri och en större megapixelsensor på huvudkameran.

Man skulle kunna tro att det är fördelen med 50 MP-sensorn på Pixel 6 jämfört med 12 MP Pixel 6a som är den vinnande faktorn, men det handlar faktiskt mer om batteriet. Pixel 6 har bättre batteritid och laddas dessutom mycket snabbare. Den har trådlös och till och med omvänd trådlös laddning. Om du vill köpa en billig Pixel-mobil under Black Friday, är det denna du bör hålla utkik efter.

Samsung-fans bör köpa Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 har redan fått flera prissänkningar under året. (Image credit: Future)

Galaxy A53 5G är som den snygga lilla kusinen till Galaxy S22. Likheten mellan de två modellerna är tydlig och det finns många delade talanger mellan dem, inklusive fantastisk fotoprestanda och den stora, ljusa skärmen. Galaxy A53 är en enkel mobil att rekommendera ofta eftersom den erbjuder så mycket Galaxy-godbitar för en mindre peng.

Galaxy A53 5G kom ut i början av året och Samsung har varit pålitliga med Android-uppgraderingar under de senaste åren, så du kan känna dig trygg med att den här mobilen kommer att få den senaste mjukvaran i många år framöver. Den har en 64 MP-kamera och har till och med ett microSD-kort, vilket är en trevlig detalj.

Den har ett pris på cirka 5 000 kronor och kan mycket väl få några fina rabatter under Black Friday. Den har redan dykt upp med fina prissänkningar under året hos bland annat Amazon, så vi rekommenderar att du håller lite extra koll där.