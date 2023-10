Google Pixel 8-serien är här tillsammans med den nya Pixel Watch 2

Rykten kring Googles nya Pixel 8-serie och en ny Pixel Watch 2 har flödat in under flera månader, till och med Google själva har hunnit läcka information om deras nya produkter vid två tillfällen. Men nu har vi äntligen fått reda på allt som finns att veta kring de nya produkterna, då Google presenterade sina nya Pixel 8, Pixel 8 Pro och Pixel Watch 2 under sin Made By Google-lansering.

Här nedanför hittar du allt du behöver veta om de nya produkterna och håll gärna utkik på TechRadar lite längre fram för våra djupgående tester av de två nya mobilerna och den nya smartklockan. Produkterna går för övrigt att förbeställa redan idag och kommer att börja skickas ut den 12 oktober.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 behåller den klassiska designen och har ett fickvänligt format.

Nyckelfakta
Lanseringsdatum: 4 oktober, 2023

Startpris: 9 959 kronor

Kameror: 50 MP, 12 MP (10,5 MP selfie)

Lagring: 128, 256 GB

Chipset: Tensor G3

Batteri: 4 485 mAh

Skärm: 6,2" OLED, 1080x2400

Om du vill ha det minsta och billigare alternativet av Googles nya mobiler är det Pixel 8 du ska välja. Jämfört med sitt dyrare Pro-syskon får den lite svagare kameror, mindre RAM och en något mindre imponerande skärm. Det är dock fortfarande en attraktiv mobil som dessutom blir prisvärd och den bör tilltala alla som tycker om Pixel-estetiken, fast i ett mer fickvänligt format och överkomligt pris.

Google Pixel 8 har den typiska Google-looken med kamerablocket som sträcker sig över hela baksidan, med en 50 MP huvudkamera och en 12 MP ultravidvinkelskamera placerade inuti en pillerformad utskärning, vilket innebär att kamerorna verkar praktiskt taget oförändrade från dem på Pixel 7.

Mobilen får en högupplöst skärm som är kapabel till imponerande ljusstyrka, även om den saknar de LTPO-funktioner du får på Pro-modellen. Skärmen kan variera mellan uppdateringsfrekvenser på 60-120 Hz. På insidan hittar du den nya Tensor G3-processorn, som bör ge Pixel 8 gott om kraft, speciellt när det kommer till AI-funktioner, som bland annat det nya Magic Editor, som är en vidareutveckling av Googles Magic Eraser-verktyg. En annan ny funktion är Best Photo, som tar ett flertal bilder och plockar sedan de bästa delarna från varje för att skapa bästa möjliga foto. Du får för övrigt välja mellan 128 eller 256 GB lagring, med ett startpris på cirka 7 800 kronor för det lägsta lagringsalternativet.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro bjuder på ett gäng stora förbättringar och nya funktioner.

Nyckelfakta
Lanseringsdatum: 4 oktober, 2023

Startpris: 13 090 kronor

Kameror: 50 MP, 48 MP, 48 MP 5x zoom (10,5 MP selfie)

Lagring: 128, 256 GB, 512 GB

Chipset: Tensor G3

Batteri: 5 050 mAh

Skärm: 6,7" LTPO OLED, 1344x2992

Med den nya Google Pixel 8 Pro bjuder företaget på en finslipad design och uppgraderingar till de allra flesta nyckelkomponenterna för att skapa ett attraktivt flaggskepp. Den har bättre kameror än tidigare, ett nytt Tensor G3-chipset, en sprillans ny temperaturläsare och ett par nya AI-funktioner. Den är dessutom lite större än sitt billigare syskon, så om du vill ha en mobil med mycket skärmutrymme som bjuder på det senaste och bästa från Google, är det här modellen du ska välja.

Skillnaderna mellan Pro-modellen och standardmodellen är bland annat tydliga på skärmfronten. Här får du en LTPO OLED-skärm på 6,7 tum jämfört med en mindre OLED-skärm på Pixel 8. Den är dessutom 42% ljusare än tidigare. Du får också en högre upplösning och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz som kan sjunka hela vägen ned till 1 Hz.

Mobilen behåller sin typiska Google-design, där kamerablocket sträcker sig över hela baksidan. Den här gången har designen dock förfinats något, med lite mer rundade kanter och en något annorlunda kameradesign, där alla objektiv är placerade i en och samma pillerformade utskärning (jämfört med separata cirklar för varje tidigare). Om du väljer Pro-modellen får du en extra kamera jämfört med standardmodellens uppsättning. Trippelkameran på baksidan av mobilen består av en 50 MP huvudkamera, en 48 MP ultravidvinkelskamera och en 48 MP telefotokamera. På framsidan finns en selfiekamera på 10,5 MP. De nya funktionerna som Magic Editor och Best Photo finns med även här. På insidan hittar du Googles nya Tensor G3-chipset som bör ge mobilen gott om kraft. Batteriet ligger på 5 050 mAh och har stöd för snabb trådlös laddning.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2 bjuder på nya funktioner för hälsa, fitness och säkerhet.

Nyckelfakta
Lanseringsdatum: 4 oktober, 2023

Startpris: 4 590 kronor (WiFi-modellen)

Vikt: 31 gram

Boett: Aluminium

Skärm: 384x384 px, Always-On AMOLED, 320 ppi

GPS: Ja

Batteri: 24 timmar, snabbladdning

Vattentålighet: Ja, 5ATM

Anslutning: Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE

Sett till design bjuder Google Pixel Watch 2 inte på några nyheter, där både skärmstorlek och dimensioner har förblivit oförändrade sedan fjolårets modell. Det är på insidan du hittar alla nyheter och förbättringar. Den nya smartklockan från Google bjuder på snabbare prestanda, en ljusare skärm och en längre batteritid än tidigare. Den lägger också till ett gäng nya funktioner för hälsa, fitness och säkerhet, och den kan mycket väl bli en utmanare för bästa smartklocka.

Vid första anblick ser Pixel Watch 2 nästan identisk ut med sin föregångare, men det finns faktiskt några små skillnader. Klockans krona har omdesignats något för att vara enklare att använda och skärmglaset är tunnare än tidigare, samtidigt som det förblir lika tåligt enligt Google.

De största uppgraderingarna för Googles nya smartklocka är dess nya fyrkärniga processor och Wear OS 4, som är en stor plattformsuppdatering för klockan. Detta kommer att förändra nya kärnappar som Calendar, Gmail och en uppdaterad Google Assistant. Du får också ett gäng nya funktioner som exempelvis Personal Safety Check, som låter dig ställa in en timer och om du inte svarat när den löpt ut, skickar klockan automatiskt ett meddelande med din realtidsposition till din säkerhetskontakt. Det är perfekt om du exempelvis ska gå hem ensam från en kompis under en sen kväll.

För övrigt får du också ett gäng nya funktioner för hälsa och fitness, en förbättrad hjärtfrekvensläsare, en längre batteritid på upp till 24 timmar och nya urtavlor att välja mellan.