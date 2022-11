Black Friday: Superdeals på gaming-tangentbord från Razer - över 50% rabatt och billigaste priserna någonsin

Nu under Black Friday kan du köpa gamingtangentbord från Razer riktigt billigt.

Vill du köpa ett nytt gamingtangentbord (Öppnas i ny flik) billigt nu under Black Friday (Öppnas i ny flik)? Då borde du kolla in de här Black Friday-erbjudandena på Razer Huntsman Elite och Razer BlackWidow V3 hos Amazon just nu. Båda erbjudanden ger dig enorma rabatter på över 50% och är de billigaste priserna på gamingtangentborden någonsin.

Razer Huntsman Elite skiftar ganska rejält i pris och har kostat allt mellan 2 490-1 090 kronor, men detta Black Friday-erbjudande låter dig nu klicka hem gamingtangentbordet för endast 999 kronor, vilket är det billigaste priset någonsin. Det är en liknande historia för Razer BlackWidow V3 som har kostat allt från 2 690-1 290 kronor, men går nu alltså att köpa för endast 599 kronor, vilket också är det billigaste priset vi sett på tangentbordet hittills. Så om du velat köpa ett nytt tangentbord till ett riktigt fyndpris, bör du passa på nu.

(Öppnas i ny flik) SUPERDEAL Razer Huntsman Elite: 2 190:- 999:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 1 191 kr - Amazon har ett suveränt Black Friday-erbjudande på detta gamingtangentbord från Razer. Du får en rabatt på hela 55% jämfört med ordinarie pris och dig det billigaste priset någonsin på tangentbordet.

(Öppnas i ny flik) SUPERDEAL Razer BlackWidow V3: 1 200:- 599:- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 601 kr - Amazon har också ett riktigt bra Black Friday-erbjudande på gamingtangentbordet Razer BlackWidow V3. Erbjudandet ger dig en rabatt på 50% och är det billigaste priset någonsin på tangentbordet.