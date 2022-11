Black Friday-deal: Fin rabatt på SteelSeries Arctis Pro - spara 400 kronor på hörlurarna

Nu under Black Friday får du en fin rabatt på SteelSeries Arctis Pro.

Är du på jakt efter ett par billiga gaminghörlurar (Öppnas i ny flik) och hoppas på att hitta något till fyndpris nu under Black Friday (Öppnas i ny flik)? Då bör du kolla in det här Black Friday-erbjudandet på SteelSeries Arctis Pro, som låter dig spara några hundralappar och är det billigaste priset på gaminghörlurarna just nu.

Dessa gaminghörlurar har skiftat ganska rejält i pris sedan sin lansering och har legat mellan allt från 1 500-1 200 kronor i pris. Som lägst har de faktiskt legat på 990 kronor, så detta är inte det lägsta priset någonsin på hörlurarna, men det är ändå en fin rabatt och det billigaste priset du hittar på dem just nu. Erbjudandet låter dig spara några hundralappar (beroende på vilken återförsäljare och pris du jämför med) och gör gaminghörlurarna riktigt prisvärda.

Spara 400 kr - Webhallen har ett fint Black Friday-erbjudande på SteelSeries Arctis Pro som låter dig spara några hundralappar jämfört med priserna det legat på under de senaste månaderna. Det är det billigaste priset du hittar på hörlurarna just nu.