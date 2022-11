Black Friday-deal: Årets lägsta pris på grafikkortet Radeon RX 6900 XT - över 8 000 kronor rabatt

Black Friday 2022 Årets Black Friday-rea är i full gång och vi har redan fått se ett par fina rabatter på teknikprylar i olika kategorier. Om du vill shoppa teknikprylar från en specifik kategori under årets stora reafest, kan du antingen kolla in vår huvudartikel för Black Friday eller någon av våra övriga Black Friday-artiklar:

Det har varit riktigt svårt att få tag på grafikkort och övriga datorkomponenter under de senaste åren, något som även har varit tydligt under årets Black Friday, då rabatter och erbjudanden på komponenter varit få och små. Men nu har vi äntligen hittat ett Black Friday-erbjudande som är riktigt bra på grafikkortet Radeon RX 6900 XT hos ComputerSalg.

Under 2021 var det nästan omöjligt att få tag på det här grafikkortet för under 20 000 kronor och de höga priserna har hållit i sig även under 2022, även om de sjunkit något. Priserna under året har skiftat en del mellan 15 000-21 000 kronor och har i snitt legat runt 18 000 kronor under de senaste månaderna. Om vi utgår från det priset innebär det att du får en rabatt på enorma 8 131 kronor om du klickar hem grafikkortet nu under Black Friday. Det blir nog inte mycket bättre än, speciellt inte på grafikkort-fronten under den närmaste tiden.

(Öppnas i ny flik) Radeon RX 6900 XT: 18 000:- 9 868:- hos ComputerSalg (Öppnas i ny flik)

Spara 8 131 kr - ComputerSalg har ett suveränt Black Friday-erbjudande på detta kraftfulla grafikkort som låter dig spara över 8 000 kronor. Det är det billigaste priset vi sett under hela året - med god marginal.