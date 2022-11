Tips på tre billiga surfplattor att hålla utkik efter under Black Friday

Black Friday 2022 Årets Black Friday närmar sig med stormsteg och Black Week drar igång om bara några dagar. Om du vill shoppa teknikprylar från fler kategorier under årets stora reafest, kan du kolla in våra övriga Black Friday-artiklar:



Årets Black Friday (Öppnas i ny flik) närmar sig med stormsteg. Den stora reafesten kommer att inledas med Black Week den 21 november, medan själva Black Friday infaller den 25 november. Hoppas du kunna fynda en billig surfplatta (Öppnas i ny flik) under reafesten? Det finns ett gäng bra och billiga surfplattor på marknaden just nu, så det kommer troligen att dyka upp många fina rabatter och erbjudanden på surfplattor under rea-dagarna. Det är ofta äldre modeller som får fina rabatter under, men om du inte behöver det allra senaste är det en perfekt möjlighet att spara några hundralappar på billiga surfplattor från märken som Apple, Samsung och fler.

Här nedanför har vi samlat tre surfplattor som vi tror kan dyka upp med fina rabatter under årets Black Friday. Man kan aldrig veta med säkerhet vad som dyker upp, men vi rekommenderar att du håller lite extra utkik efter dessa modeller.

Black Friday-rabatter på iPad 10.2 (2021)

Apples tidigare grundmodell kan få några rabatter under årets Black Friday. (Image credit: TechRadar)

Det är inte jättevanligt att vi får se stora rabatter på varken iPhones eller iPads från Apple, men vi tror ändå att det kan dyka upp några fina erbjudanden på iPad 10.2 från 2021 (Öppnas i ny flik). Detta beror på att den lite äldre grundmodellen i Apples sortiment nyligen har fått en efterföljare. Det innebär i vanlig ordning att återförsäljare förmodligen vill försöka sälja slut sina lager på den tidigare modellen, vilket kan resultera i fina rabatter på surfplattan under Black Friday.

Surfplattan har faktiskt fått några rabatter tidigare och brukar sjunka i pris med några hundralappar. Priset just nu ligger på cirka 3 700 kronor, men den har sjunkit så lågt som 2 999 kronor, så håll utkik efter liknande priser på surfplattan under Black Friday. Det kan också vara en bra idé att hålla utkik efter paketerbjudanden med iPad-tillbehör som tangentbord eller en stylus.

Black Friday-rabatter på Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 10,5 är en utmärkt budget surfplatta. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (Öppnas i ny flik) är en riktig kämpe - den släpptes redan under 2018 och finns fortfarande kvar att köpa, trots att det gått så många år sedan lanseringen och den sedan länge har ersatts av nya modeller med mer kraft och bättre prestanda. Trots sin ålder är det fortfarande ett utmärkt budgetalternativ som kör Android. Den kan vara lite långsam jämfört med andra surfplattor och har en lite klumpig design, men den har en lång batteritid, ett hörlursuttag och fungerar utmärkt för filmtittande och webbsurf hemma i soffan på kvällarna. Om du vill ha något grundläggande och billigt, är detta ett perfekt alternativ.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 kostar för närvarande runt 2 700 kronor, men har tidigare fått rabatter som sänkt priset till 2 200 kronor. Med tanke på att den har några år på nacken och att Samsung tidigare under året släppte sin sprillans nya Tab S8-serie av surfplattor, känns det väldigt troligt att denna budgetplatta kan få fina rabatter under årets Black Friday.

Black Friday-rabatter på Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13 kan få några fina rabatter under årets Black Friday. (Image credit: Future)

Lenovo Yoga Tab 13 är en surfplatta i premiumklass från företaget som passar utmärkt för multitasking. Den har ett gäng imponerande specifikationer som ett kraftfullt Snapdragon 870-chipset, ett stort batteri på 10 200 mAh, stöd för snabbladdning på 30W och ett inbyggt stativ som låter dig vinkla upp surfplattan utan någon form av fodral. Dess stora skärm på 13 tum gör den dessutom perfekt för att kolla på filmer och serier.

Detta är en av de bästa surfplattorna du kan köpa från Lenovo just nu och den har ett pris att matcha - du får för närvarande lägga ut runt 7 000 kronor för surfplattan. Den goda nyheten? Under fjolårets Black Friday fick surfplattan riktigt stora rabatter som drog ned priset till 5 500 kronor och när surfplattan har varit absolut billigast har den gått att få tag på för 5 000 kronor. Vi räknar med att årets Black Friday kommer att bjuda på liknande priser på surfplattan, så om du behöver en kraftfull surfplatta och vill komma undan lite billigare, rekommenderar vi att du håller lite extra utkik efter erbjudanden och rabatter på Lenovo Yoga Tab 13.