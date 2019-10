Black Friday 2019: De bästa erbjudandena från Dustin Home

De bästa erbjudandena från Dustin Home (Image credit: Future) Våra skribenter letar igenom en enorm mängd erbjudanden för att hitta de absolut bästa från de pålitliga återförsäljarna. Du kan stötta oss genom att klicka in på något av dessa erbjudanden som vi, helt oberoende, samlat i den här artikeln. Vissa av dessa återförsäljare är så kallade affiliate-partners med TechRadar, något som innebär att vi tjänar en liten slant av den eventuella försäljningen - men det innebär naturligtvis ingen extra kostnad för dig!

Det är fortfarande några veckor kvar tills det är dags för Black Friday, men det kan vara en bra idé att förbereda sig lite.

Dustin Home är en av de återförsäljare som kommer att rea ut massor av produkter under Black Friday-försäljningen. Dessa erbjudanden kommer också att vara under Black Weekend och troligtvis även under Cyber Monday.

De har faktiskt redan en sida uppe för sina erbjudanden, där du hittar mer information om hur reafesten kommer att gå till. Det framkommer bland annat att de kommer att dra igång med försäljningen klockan 00:00 natten till fredag. Du kan även välja att registrera din epost-adress i förväg för att få en så kallad VIP-status. I praktiken innebär detta att du kommer att få tillgång till Dustin Homes erbjudanden några timmar innan alla andra.

De berättar även att datorer, mobiler, surfplattor och spelkonsoler var det som sålde bäst hos dem förra året och vi kan därmed anta att dessa produkter kommer att få stora rabatter även i år.

Samtidigt kan vi naturligtvis inte förvänta oss att alla erbjudanden blir lika bra som tidigare år, men det är där vi i TechRadar-teamet kommer in i bilden. Vi kontrollerar nämligen samtliga erbjudanden och håller dig uppdaterad om vilka som är värda att slå till på.

I den här artikeln samlar vi allt det bästa Dustin Home har att bjuda på!

Vill du hellre ha en översikt över de allra bästa erbjudandena, oavsett återförsäljare?