Så köper du en gaminglaptop under Black Friday och Cyber Monday

Gaminglaptops är inte billiga. I alla fall inte vanligtvis, men under Black Friday och Cyber Monday har du möjlighet att komma undan ovanligt billigt. De bästa gaminglaptops är dyra eftersom gaming kräver kraftfull prestanda från i stort sett alla viktiga komponenter i datorn, från processorn till grafikkortet och den bärbara datorns skärm.

Resultatet är massor av dyra komponenter som klämts in i en liten kompakt enhet, men som tur är finns Black Friday, där du har en chans att få tag på en modern bärbar dator till ett överkomligt pris.

Här är vår guide på hur du får tag på den rätta bärbara datorn till gaming och vad du ska hålla utkik efter under Black Friday.

(Image credit: Canva)

Grafikkortet

Om vi var tvungna att välja en enda komponent som helt enkelt bara måste vara bra i en gaminglaptop, så är det grafikkortet. Du kan ha den snabbaste processorn i världen, men om den inte används tillsammans med ett ordentligt grafikkort, kommer du inte att komma särskilt långt. Som alltid är det dedikerade grafikkort från Nvidia eller AMD du bör sikta på, om du vill ha en ordentlig prestanda. När det gäller Nvidia, är det som minst GeForce GTX 1650 från deras nuvarande serie som du bör satsa på.

Om du däremot vill vara på den säkra sidan, rekommenderar vi dock 1660 och 1660 Ti som bättre alternativ. Båda ger en suverän gaming-prestanda, speciellt om de kombineras med en 1080p-skärm.

Om du vill ha en ännu bättre skärmupplösning, med en hög uppdateringsfrekvens, bör du satsa på Nvidia RTX 2060, 2070 eller 2080.

Du bör dock vara medveten om att skärmar med hög uppdateringsfrekvens är ganska vanliga, men för att kunna dra nytta av dessa skärmar krävs även de bästa grafikkorten och processorerna, och ibland är inte ens det tillräckligt för en skärm med en tresiffrig uppdateringsfrekvens och ett modernt krävande spel.

Därför är det viktigt att försöka få tag på en bärbar dator som har stöd för adaptiv skärmuppdatering, som exempelvis Nvidias G-Sync-teknologi. Då kan du vara säker på att dina spel kommer att köras snabbt och smidigt med en hög uppdateringsfrekvens.

När det gäller AMD:s alternativ till Nvidias gaming-hårdvara, har det stått ganska stilla från AMD:s sida när det gäller mobila grafik-möjligheter. Det finns fortfarande ganska få bärbara datorer på marknaden som använder AMD. Vi förväntar oss att detta kommer att förändras under 2020, men under året Black Friday kommer det framförallt vara Nvidia som står för den bästa hårdvaran till gaminglaptops.

(Image credit: amazon)

Välj rätt processor

På processor-fronten är däremot AMD på plats och det finns flera bärbara datorer, där du får bra valuta för pengarna, som använder AMD Ryzen-processorer, som exempelvis ROG Zephyrus G från Asus.

Samtliga AMD Ryzen-processorer för bärbara datorer använder för närvarande fyra kärnor. Även om Intels processorer har högst prestanda, får du en hel del för pengarna om du väljer AMD. Vi väntar fortfarande på att AMD:s senaste Zen 2-arkitektur ska komma till bärbara datorer.

Bland Intels mobila processorer kan du välja vilken som helst av de högpresterande processorerna, men undvik de energisparande U- och Y-serierna.

Du får såklart bättre prestanda från processorer som använder sex kärnor, men om vi får välja, hade vi hellre spenderat pengarna på ett ordentligt grafikkort.

Innan vi går vidare från snacket om processorer och grafikkort, vill vi bara påminna om att det är viktigt att välja komponenter som fungerar tillsammans med skärmen. Det finns inte mycket mening med att ha ett billigt grafikkort kombinerat med en 4K-skärm. Tro oss, detta kommer bara ett leda till frustration.

Det är även en dålig idé att kombinera en 1080p LCD-skärm med Nvidias fantastiska GeForce RTC 2080. Detta är såklart öppet för diskussion, då det faktiskt finns en del bärbara laptops som parar ihop Nvidias toppmodell med en 1080p-skärm för att få en hög fps (bilder per sekund). Det är dock något som är värt att ha i åtanke.

(Image credit: Samsung)

Välj lagring och anslutningar

Sedan har vi lagringen. Det är trevligt att ha en M.2 SSD för att kunna köra krävande spel snabbt, fast med tanke på hur stora många av de moderna spelen är, är det lite orealistiskt att tro att hela spelbiblioteket kommer att få plats på en enda SSD.

Därför kan det vara bättre att satsa på en hårddisk med 512 GB och sedan spara spelen du inte använder så ofta på en extern hårddisk. Med hänsyn till detta är det perfekt med en USB-C-anslutning, som gör det möjligt att överföra data från en extern hårddisk.

En annan anledning till att hålla utkik efter USB-C-anslutningar är att många tillverkare använder just dessa anslutningar för att ansluta externa enheter som gamingskärmar.

Det är dock värt att nämna att DisplayPort och HDMI (så länge det är snack som 2.0-varianter) också är användbara anslutningar.

(Image credit: Future)

Vilken formfaktor bör du välja?

Storleken är en annan viktig sak. Gaminglaptops upp till 15,6 tum är enkla att bära med sig, men kom ihåg att ju tunnare den är, desto mer påverkas prestandan av värmen. Du kan kolla in över topplista över de bästa bärbara laptops på 15 tum för att få hjälp med att välja rätt. Det är även värt att notera att klockhastigheter och därmed prestanda kan variera avsevärt mellan olika laptop-modeller, även om de använder samma grafikkort.

Större modeller på 17 tum har bättre kylning och därmed bättre prestanda. Å andra sidan är de inte lika enkla att bära med sig när man är ute på språng. Du kan kolla in vår topplista över de bästa bärbara datorerna på 17 tum för lite tips.

Vad gäller batteritiden, är de goda nyheterna att många gaminglaptops faktiskt har bra batterier och relativt långa batteritider. Om batteritiden är jätteviktig för dig, kan det dock ändå vara en bra idé att hålla lite extra koll på vilket batteri laptopen använder.

Lägg upp en budget

Under Black Friday räknar vi med att en gaminglaptop med en Nvidia 1650-processor kommer att ha ett lägsta pris runt 5 000 kronor, medan 1660-modeller förmodligen kommer att kosta runt tusenlappen mer. Om du vill ha en riktig gaming-best, bör du förmodligen vara beredd på ett startpris runt 10 000 kronor, trots att det är Black Friday.

Men var hittar du en sådan laptop då? Vårt svar är naturligtvis här på TechRadar. Vi har en enorm mängd experter som söker igenom hela internet efter de allra bästa erbjudandena åt dig. Det gäller både innan Black Friday och under den stora dagen. Erbjudandena läggs sedan in i kategoriserade listor som är enkla att få en snabb översikt över, så du snabbt kan hitta det just du är ute efter.

Därför rekommenderar vi dig att hålla koll här på TechRadar under Black Friday.