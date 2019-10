Så köper du en laptop på Black Friday och Cyber Monday

Black Friday närmar sig med stormsteg och alla som planerat att köpa en ny laptop bör vara förberedda. Du kan nämligen spara en hel del pengar på produkter som laptops under Black Friday och Cyber Monday, speciellt om du kollar upp lite saker och ting innan.

Att bara veta att du vill ha en ny laptop är dock långt ifrån samma sak som att veta vilken modell och specifikationer du bör köpa, samt var du kan hitta de bästa erbjudandena. Det är här vår guide på hur du köper en laptop under Black Friday och Cyber Monday kommer in i bilden.

Låt oss börja med det förstnämnda. Hur börjar du med att välja en bärbar dator som passar dig?

Detta är på sätt och vis en svår fråga utan något direkt svar, då det finns en enorm mängd tillgängliga formfaktorer, pris och funktioner att välja mellan. Det finns dock några enkla regler och verktyg du kan använda dig av för att begränsa antalet alternativ som kan passa dig.

Kommer Microsofts nya suveräna Surface 3-laptop vara med i Black Friday-festen? (Image credit: Microsoft)

Välj en laptop som passar dig

Till att börja med - om du gör något som liknar seriöst arbete, bör du välja en laptop med åtminstone fyra processorkärnor. Detta kan vara Intel-kärnor eller AMD-kärnor, det spelar egentligen ingen roll, även om Intel för närvarande dominerar laptop-marknaden.

Du kan hitta några riktigt tunna och lätta laptops med den strukturen nu för tiden, så det innebär nödvändigtvis inte att du ger upp portabiliteten. Dubbla kärnor duger bra för webbsurf, textredigering och konsumption av övrigt innehåll på hobbynivå. Om du däremot planerar att använda laptopen till seriöst arbete, kommer du att uppskatta åtminstone ytterligare två kärnor.

Vad gäller grafik, kommer vi att täcka allt om gaming laptops i en separat artikel. För vanliga laptops däremot, är grafikchippet inte jätteviktigt. Sedan Intels sjunde generation av processorer (vi är numera på generation 10), har stöd för hårdvaruavkodning av de senaste videotyperna inkluderats med dess integrerade grafik. Detta är något som innebär att exempelvis 4K YouTube-videor på en billig laptop inte längre är något problem.

Det enda orosmomentet är egentligen video output, snarare än grafikprestanda. Vi anser att en modern laptop åtminstone bör inkludera USB Type C-anslutningar med stöd för åtminstone en extern 4K-skärm som körs i 60 Hz.

De bästa moderna laptops har USB-C portar. (Image credit: Future)

På tal om USB-C-portar, bör du även hålla utkik efter laptops som har stöd för laddning via just dessa. Då kan du enkelt ansluta exempelvis en extern skärm via USB-C-porten, som sedan körs och laddas via en och samma sladd.

Det ger även bredare laddningsstöd. Med andra ord innebär detta att du ofta kan bege dig ut på tur utan att behöva släpa runt på en extra strömkälla, då du vet att du enkelt kan ansluta generiska strömkällor via USB-C.

USB-C ger dessutom riktigt snabba överföringar till externa enheter, så det är verkligen något att hålla utkik efter.

Olika lagringsalternativ

Näst på tur är lagringen. Nu för tiden måste det vara i form av en SSD och helst en M.2 SSD. SATA SSD:er är acceptabla, men du bör undvika eMMC-lagring. Vad gäller kapacitet föredrar vi att som minst ha 256 GB för alla system, men om du generellt använder väldigt lite lagring, kan 128 GB räcka gott och väl för dig.

När det kommer till operativsystemet, kommer det nästan alltid att vara Windows. Apples fantastiska MacBooks är något av i en värld för sig själva och samma sak gäller även Chromebooks. Kolla in våra topplistor över bästa MacBooks och bästa Chromebooks för våra rekommendationer.

Om vi säger så här, om du känner minsta lilla tvivel om att en Chromebook är vad du behöver, så är svaret förmodligen att det inte är det och det är bäst för dig att köpa en Windows-laptop.

(Image credit: Future)

Tänk på formfaktorn

Formfaktor är ett ganska subjektivt val. Det är helt upp till dig hur mycket du vill kompromissa skärmstorlek kontra portabilitet, men det finns några saker du bör tänka på.

Allt som är mindre än 13 tum är väldigt små skärmar som inte passar särskilt bra för något annat än lite webbsurf på kvällarna och liknande, medan allt som är större än 15,6 tum i princip tar bort all portabilitet.

Vi rekommenderar även att du är uppmärksam på storleken på ramen vid skärmens kanter. Mindre ramar innebär större skärmutrymme på given formfaktor och ger dessutom en snyggare design. Tjocka ramar är ganska fula och får laptopen att se både större och klumpigare ut.

Skärmupplösningen då? Se 1080p eller Full HD som ett minimikrav, oavsett skärmstorlek. För skärmar som är större än 13 tum, bör du hålla utkik efter upplösingar som är högre än 1080p för att säkerställa en skarp och tydlig skärm.

Om du vill köpa en laptop med en specifik skärmstorlek, kan du kolla in våra topplistor över bästa 13-tums laptops och bästa 15-tums laptops.

Samtidigt är det helt upp till dig om du föredrar en konventionell formfaktor eller en 2-i-1-enhet. Du bör dock ha i åtanke att 2-i-1-enheter ofta är väldigt klumpiga i tablettläge, jämfört med vanliga surfplattor. Kolla in vår topplista över bästa 2-i-1-laptops för några av de bästa alternativen.

Du bör även tänka på batteritiden beroende på vilken formfaktor du väljer att köra på. För väldigt tunna och lätta laptops, bör du sikta på ett batteri med en kapacitet på cirka 40 Wh, 60Wh för en medelstor modell och 80 till 90 Wh för större modeller.

En kapacitet på 90 Wh är för övrigt det största som är tillåtet på många internationella flygningar. Batteritider är som du säkert vet väldigt opålitliga, men du bör sikta på påstådda batteritider på 10 timmar eller mer, om du planerar att använda din laptop relativt ofta.

Vilket laptop-märkte bör du sikta på?

Vilket märke ska du välja då? Att välja rätt märke kommer att ta dig en lång väg mot att välja en laptop i god kvalitet. Bland de bästa laptop-tillverkarna hittar du märken som Acer, Apple, Asus, Dell, Huawei, HP, Microsoft, Lenovo, Razer, Samsung och Sony. Bland dessa märken hittar du några riktigt suveräna modeller i toppklassen, men kompromisser har såklart gjorts på deras produkter i de billigare prisklasserna.

Om allt detta känns lite överväldigande, är ett bra sätt att se till att du får ett bra system att köpa en laptop som uppfyller Intels Ultrabook-standard.

Ultrabooks måste uppfylla en mängd minimi-specifikationer och kapaciteter, som i grund och botten ser till att du får en väldigt portabel laptop med en bra batteritid, en anständig skärm och pålitlig prestanda. Startpriserna för Ultrabooks ligger runt 5 500 kronor.

Vi har såklart satt ihop en topplista över de bästa Ultrabooks, för att hjälpa dig välja rätt.

(Image credit: Pixabay)

Lägg upp en budget

Du bör räkna med att behöva lägga ut runt 4 000 kronor för att få ett ordentligt, fullfjädrat system (det kan dock dyka upp några fantastiska erbjudanden som låter dig komma undan billigare än så). För en budget runt 5 500 kronor kommer du som tidigare nämnt in på Ultrabook-territorium och för cirka 7 000 kronor kommer du in på äkta premium Notebook-territorium under Black Friday.

Så om det är vad du planerar att köpa, var ska du köpa det ifrån då? Det enklaste och bästa svaret är såklart här på TechRadar. Vi kommer att ha ett stort gäng experter som söker igenom hela webben åt dig under Black Friday, för att hitta de allra bästa erbjudandena. Vi kommer sedan att organisera dessa, så det blir enkelt för dig att navigera genom snyggt kategoriserade och organiserade listor. Därför är det en bra idé att börja här, men vi rekommenderar även att du gör lite research själv inför den stora reafesten Black Friday. Några av de största återförsäljarna är Elgiganten, CDON, Mediamarkt, Dustin, Webhallen, Inet och Komplett.