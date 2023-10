Prime Deal Days 2023: Mest populära deals från dag 2 av reafesten

Här är några av de mest populära rabatterna under Prime Deal Days 2023.

Amazons stora reafest Prime Deal Days 2023 fortsätter in på dag två och bjuder på ett gäng nya rabatter och erbjudanden. Igår fick vi bland annat se ett par riktigt stora rabatter på laptops från HP, medan dag två verkar bjuda på några riktigt bra deals på hörlurar från Bose, Sennheiser och fler.

Här nedanför har vi samlat några av de erbjudandena som visat sig vara absolut mest populära bland kunder under Prime Deal Days hos Amazon. Du kan även kolla in vår stora artikel för reafesten där vi samlar alla de bästa erbjudandena, eller kolla in Amazons hemsida för att se hela sortimentet med rabatter och erbjudanden.

Prime Deal Days 2023 - mest populära erbjudanden

De'Longhi Magnifica S | 4 206:- 3 699:- hos Amazon

12% rabatt: Denna automatiska böna-till-kopp-kaffemaskin från De'Longhi har fått en fin rabatt på 12% under Prime Deal Days hos Amazon och säljer riktigt bra.

GoPro Hero 9 Black | 3 590:- 2 773:- hos Amazon

23% rabatt: Den populära actionkameran GoPro Hero 9 Black går att klicka hem ovanligt billigt under Prime Deal Days hos Amazon, så det är ett perfekt tillfälle att slå till.

Nebula Capsule Miniprojektor | 3 499:- 2 949:- hos Amazon

16% rabatt: Denna smidiga lilla miniprojektor från Nebula har fått ett riktigt fint pris nu under Prime Deal Days hos Amazon, som ger dig hela 16% rabatt på ditt köp.