Test: Xiaomi Roborock S6

Det finnes mer raffinerte og intuitive robotstøvsugere på markedet, men ingen av dem gir deg den samme kombinasjonen av funksjoner og ytelse til en så konkurransedyktig pris som Roborock S6. Vi mener dette er den robotstøvsugeren som gir deg best verdi for pengene av alle på markedet.

I det voksende robotstøvsugermarkedet, har ikke nødvendigvis Xiaomi Roborock den samme tyngden som iRobot Roomba og Neato Botvac, men hvis de fortsetter å lage like gode produkter som denne (og jobber videre med programvaren sin) så kan det forandre seg fort.

Roborock S6 byr på imponerende rengjøringsevner, nøyaktig laserbasert navigering, en rekke smarte funksjoner, og kraftig kartlegging. Den kan til og med moppe gulvene dine, og den gjør alt dette til en mye lavere pris enn de dyrere konkurrentene.

Pris og tilgjengelighet

Xiaomi Roborock S6 koster fra rundt 5700 kroner i norske nettbutikker, noe som er mindre enn Botvac D7 og Roomba 980, og ekstremt mye mindre enn iRobots nyeste toppmodell Roomba S9+.

Design og byggekvalitet

Xiaomi har holdt seg til det samme grunnleggende designspråket som ble brukt i Roborock S5. Dette er altså enda en lav og rund robotstøvsuger, som kan snu på en femøring med hjelp av de to sentralt plasserte hjulene.

Det mest iøyenfallende ved designet til S6, ved siden av den blanke hvite overflaten (den finnes for øvrig også i sort), er den lille forhøyningen på midten. Her sitter det en roterende laser, som sammen med 14 andre sensorer, lar S6 navigere og kartlegge omgivelsene.

De bakre to tredjedelene av oversiden er et lokk som kan vippes opp, og under finner du en støvsamler på 480 ml og et filterrengjøringsverktøy. Førstnevnte er ikke en like elegant løsning som den du får i Miele RX2 eller Dyson 360 Eye, men det fungerer helt fint.

Snur du Roborock S6 opp ned, finner du en bølgende og roterende børste som er sentralt plassert mellom de to grove hjulene, og den sikrer at det aller meste av støv og rusk finner veien inn i støvsugergapet.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Ladestasjonen er en relativt kompakt sak, og takket være en fordypning som fanger forhjulet, er det mye enklere å plassere S6 manuelt i laderen enn for eksempel Dyson 360 Eye. Vi skulle imidlertid ønske at strømledningen var litt lenger.

Det følger også med en ekstra plastdel som du kan feste på basen, og som Roborock S6 blir stående oppå. Denne sikrer at en våt mopp ikke blir stående på gulvet hvis du velger å bruke moppefunksjonen.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Rengjøringsytelse

Roborock S6 er en imponerende kraftig og fleksibel robotstøvsuger med fire ulike rengjøringsinnstillinger. Den begynner automatisk på nest laveste nivå som kalles «Balanced», men du kan velge at den skal øke sugekreften automatisk når den oppdager tepper.

På høyeste nivå kan du forvente imponerende 2000 Pa, noe som er på nivå med Dyson 360 Eye.

Vår opplevelse er at Roborock S6 gjør en veldig god jobb, og den kommer enkelt til over alt, takket være sikksakk-kjøringen og den kraftige sidebørsen. I tillegg er den rask også. En full rengjøring av en romslig treroms leilighet tok rundt 45 minutter, mens støvsuging av et enkelt rom kunne ta rundt 10 minutter.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Det store batteriet på 5200 mAh holder til tre hele timer i laveste modus, mens «Balanced» lar den holde på i rundt to timer. Vårt inntrykk er at det vil gi deg nok fleksibilitet til å sende den avgårde på en ekstra rundt eller ta seg av noe søl, selv om den akkurat har vært ute på en forhåndsprogrammert runde.

Det er relativt sjeldent at vi opplever at et produkt blir bedre i løpet av testperioden, men det skjedde faktisk med Roborock S6. De to største ankepunktene vi hadde med produktet, ble faktisk fikset rett foran øyene på oss.

I første gangene vi prøvde Roborock S6, virket det som den gummiaktige sidebørsten strevde med de lange trådene i et av teppene i testleiligheten. I stedet for å stoppe bare børsten, stoppe i stedet hele enheten og ga fra seg en feilmelding.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Under to måneder etter den opprinnelige testen ser det imidlertid ut til at dette problemet er løst. Den nye fastvaren gjør nemlig at sidebørsten stopper midlertidig når den blir hindret i å rotere, og det gjør at robotstøvsugeren kan fortsette videre.

Et annet problem vi hadde i begynnelsen, var at S6 hadde en tendens til å bli sittende fast i kanten av det nevnte teppet der det grenser mot et lavt TV-bord. Etter oppdateringen ser det imidlertid ut som dette problemet også er løst, og den kommer seg frem like godt som de beste rivalene.

Dermed har vi stor tro på at en Roborock S6 kjøpt i dag, bare vil bli bedre med nye oppdateringer.

App og kartletting

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Om vi skal trekke frem en akilleshel, så må det være programvaren. Den gjør bruk av Xiaomis mer generelle Smarthus-app fremfor en dedikert Roborock-app, noe som i seg selv er greit nok, men ting kunne samtidig vært bedre og mer oversiktlig løst.

Spesielt gjelder det når det kommer til den nevnte kartleggingsfunksjonen. Den er nemlig foreløpig i beta, og må derfor aktiveres i appens innstillinger. Når det først er gjort er den både funksjonell og nyttig, men grensesnittet kunne helt klart vært bedre.

Det fungerer ganske bra å dele opp huset med fargekoder på hvert rom og instruere S6 om å håndtere rommene ulikt, men inntegning av stoppsoner og rengjøringssoner føles som å bruke en prototyp av et berøringsgrensesnitt fra tidlig 2000-tallet.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Det er fiklete, lite intuitivt og stygt, og spesielt når sammenlignes det med tilsvarende funksjoner fra iRobot.

Utover det så gir Xiaomi Home-appen deg stort sett det du trenger. Du kan bruke den til å starte rengjøring i hele huset, velge bestemte rom, eller velge ut et område manuelt. Innstillingsmenyen gir også et oppkomme av ulike muligheter, med tidsplanlegging, rengjøringsmoduser, historisk statistikk, smarthusscenarioer og mye mer.

Hvis du vil slippe å bruke appen hele tiden, kan du også koble opp Roborock S6 til din foretrukne stemmestyrte assistent. Vi fikk den opp og gå med Google Assistant på få sekunder, og det var dermed nok å si «Clean with Roborock» for å sette den i gang.

Vasking

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Ved siden av å gjøre en glimrende jobb med støvsuging av tepper og gulv, kan Roborock S6 også vaske gulvene for deg.

Ideen er god, men gjennomføringen er bare delvis vellykket. Du må feste moppen på den medfølgende vaskemodulen (du får med både engangsmopper og gjenbrukbare mopper), og deretter feste denne på støvsugeren. Dermed kan du stort sett rekke å svinge deg rundt med en vanlig mopp på kortere tid, enn det tar å feste det ekstra utstyret på støvsugeren.

Vi ble heller ikke særlig imponert over vaskeevnen. Du kan ikke bruke vaskemiddel, og S6 bruker bare små mengder vann mens den holder på.

Effekten blir altså omtrent den samme som å dra en fuktig klut lett over gulvet. Vi testet hvordan den håndterte en liten flekk med sjokoladepålegg, og resultatet ble bare at den tørket flekken utover gulvet.

(Image credit: Jon Mundy / TechRadar)

Samtidig skal det sies at kluten absolutt viser at den har tatt med seg ganske mye etter en runde på gulvet, og arbeidsbesparelsen øker selvfølgelig med mengden gulvflate du har i huset ditt.

Konklusjon

Roborock S6 byr på et imponerende utvalg av funksjoner, intelligent navigering og god rengjøring til en veldig god pris. Den er også allsidig med sin moppefunksjon, fire rengjøringsmoduser, og mulighet for å rengjøre individuelle rom og områder.

Om vi skal trekke frem ett ankepunkt med Roborock S6, så må det være at den føles litt som en god prototype av et veldig lovende produkt.

På den andre siden betyr det at du får et veldig godt utstyrt produkt til en god pris, og at du kan forvente at den bare blir bedre etter hvert. Samtidig er den ikke like finpolert som rivalene iRobot Roomba 980, Dyson 360 Eye eller Neato Botvac D7.

Når det kommer til verdi for pengene, kan vi derimot ikke komme på en eneste robotstøvsuger som slår Roborock S6.