Test: One.com

One.com er et kompetent dansk webhotell som tilbyr et godt, grunnleggende nivå for brukere med enkle behov. Tilhører du ikke denne kategorien, er det bedre å sjekke ut andre alternativer.

One.com ble lansert i Danmark i 2002 av Jacob Jensen, og det er siden blitt et av de største webhotellene i Europa. De hevder at de håndterer over 1,5 millioner nettsider for kunder fra 149 land. De har flere enn 400 ansatte, noe som vitner om selskapets størrelse. Selskapet virker veldig rettet mot nybegynnere, og har mange innstegstilbud med lave kostnader og byr på brukervennlige tjenester for dem med liten til ingen erfaring eller forhåndskunnskap. I kombinasjon med at de i årenes løp har vunnet en rekke priser, gjør det at de med god samvittighet kan skryte av sin virksomhet.

For øyeblikket har One.com bedrifter registrert i Danmark, Sverige, Filippinene, India og Dubai, noe som tydelig vitner om ambisjoner om å være en global aktør. Vi antar at de også har datasentre plassert i både Europa og USA, men de angir ikke offisielt noen av disse stedene.

I tillegg til engelsk finnes One.com også tilgjengelig på ytterligere ti språk, blant andre norsk. Foretrekker du noe annet, kan du velge tysk, italiensk, fransk, dansk, svensk, nederlandsk, spansk, portugisisk eller finsk. Detter tyder også på et høyt ambisjonsnivå. Nettsiden er for det meste lys og enkel, med en standardisert layout og et generelt inntrykk av brukervennlighet.

One.com har dessuten en offisiell blogg som kan leses på både engelsk og dansk, i tilfelle du skulle være interessert i et bedre innblikk i selskapet og deres virksomhet. Her finnes det flere kategorier i sidemenyen, men de fleste av dem bringer deg tilbake til startsiden, noe som er ganske forvirrende. Det meste av materialet på siden er imidlertid holdt i et enkelt og informativt språk. Dessverre finnes det ikke så mye innhold der.

Utover deres egne nettsider, finnes One.com også på YouTube, Facebook og Twitter, og alle disse kontoene ser ut til å være aktive, i det minste av og til.

One.coms pakker har lave priser, men øker kraftig i kostnad ved fornyelse. (Image credit: One.com)

Pakker og priser

Ved første øyekast kan prisene hos One.com nesten virke for gode til å være sanne. Denne beskrivelsen passer nok også godt for dem som har fått seg et lite sjokk når prisen har fått en markant økning etter at den innledende perioden er slutt. I skrivende stund er ofte prisen for å fornye kontoen omtrent dobbelt så høy som det første året koster, selv om prisene naturligvis også avhenger av ulike kampanjer.

Priser og alternativer finner du i en oversikt som viser de dyreste alternativene til venstre og de billigere variantene mot høyre, noe som avviker fra det vi er vant til. Det billigste alternativet, «Nybegynner», koster i skrivende stund 15 kroner i måneden det første året og fornyes for 40 kroner per måned. Det dyreste alternativet, «Guru», koster 60 kroner i måneden det første året, og fornyes deretter for 150 kroner i måneden. Prisene er dessuten eksklusiv mva, så du må regne med ytterligere 25 % når du skal betale regningen. Den minste pakken gir deg 50 GB lagring, 50 postbokser, ubegrenset trafikk, gratis SSL-sertifikat og en grunnleggende nettsidebygger.

One.com gir deg 14 dagers angrefrist med garanti for at du får pengene tilbake, noe som er en litt for kort periode til at det virkelig er nyttig, men det er likevel greit å ha.

Når det gjelder betalingsmetoder, kan du velge å betale med kredittkort, Paypal eller bankoverføring. Betalingsmetodene kan imidlertid variere etter hvor du befinner deg i verden.

Brukervennlighet

Som forventet med et selskap som først og fremst retter seg mot nybegynnere, er det svært enkelt å velge, kjøpe og komme i gang med pakkene. Noe som gjør det enda enklere, er at det bare vises fem pakker i oversikten – tre for de litt enklere formene for webhotell og to for de litt mer avanserte brukerne. Fire av pakkene gir adgang til rask og enkel installasjon av Wordpress, for dem som måtte ønske det. Det er enkelt å se og sammenligne detaljer og forskjeller mellom de ulike pakkene uten at du må gå til separate sider for hver pakke.

Etter å ha valgt deg en pakke, blir du spurt om å søke og registrere domenenavn, eller alternativt flytte et allerede eksisterende domenenavn til One.com. Her mangler imidlertid muligheten til å la det eksisterende domenenavnet ligge der det er, uten at du må flytte det eller registrere et nytt når du blir kunde hos One.com.

For å opprette en konto hos One.com, fortsetter du med å oppgi en rekke personlige opplysninger, blant annet fødselsdato. Etter dette burde du klikke bort forhåndsvalget om å abonnere på nyhetsbrev, hvis du ikke faktisk ønsker dette. Deretter velger du ønsket betalingsmetode, betaler for pakken og domenenavnet og avventer videre instrukser og kontodetaljer via e-post.

Kontrollpanelet hos One.com er brukervennlig og får jobben gjort uten altfor store kunnskapskrav. (Image credit: One.com)

Omtrent ti minutter senere fikk vi tilgang til kontrollpanelet, og vi regner med at dette er den vanlige ventetiden. Selv om One.com ikke benytter seg av bransjestandarder som cPanel eller Plesk, er deres egne kontrollpaneler likevel brukervennlige, og selv fullkomne nybegynnere skulle kunne finne veien uten vanskeligheter.

Hvis du velger en Wordpress-orientert plan, er installasjonen bare ett klikk unna, og selv populære programvarer som Softaculous, Joomla og Drupal er enkle å installere. I tillegg finnes det verktøy for enkelt å komme i gang med en enkel blogg eller et fotogalleri. Med en filhåndtering direkte i nettleseren eller muligheten til å koble opp via FTP eller SSH (bare tilgjengelig i noen pakker), kan du selv velge hvordan du vil håndtere nettsiden din, om du skulle ønske det.

Med One.coms enkle nettsidebygger kan du skape enkle sider med bare fem forskjellige undersider. Som en fattig trøst får du tilgang til 140 ulike maler der er enkelt å komme i gang med og som gir deg gode muligheter til å opprette en enkel og likevel unik nettside.

Vi benyttet GTmetrix for å teste responstid og oppetid for vår One.com-side. (Image credit: GTmetrix)

Ytelse og opplevelse

One.com beskriver sitt webhotell med en porsjon selvtillit som «lynraskt», men våre målinger med verktøyet GTmetrix gir likevel ikke særlig imponerende resultater. Den totale innlastingstiden og antallet sendte forespørsler er litt over middels, og når det gjelder mer detaljerte ytelsesmålinger (som blant annet innlasting av sidens største element (contentful paint), tid til interaktivitet, total blokkeringstid), tok dette lengre eller mye lengre tid enn anbefalt. Sluttkarakteren fra GTmetrix vedrørende One.coms egen side ble D (55 %) – ikke akkurat noe som støtter opp under den selvforherligende markedsføringen.

Imidlertid er oppetiden på One.com en helt annen opplevelse. Da vi overvåket siden med UptimeRobot over en toukersperiode, forekom det overhodet ingen nedetid og responstiden var svært god. Til tross for at One.com merkelig nok ikke kommer med konkrete løfter om oppetiden, ser vi ingen grunn til uro på dette området.

Her finner du noen nyttige veiledninger, selv om One.com ikke tilbyr noen tradisjonell kunnskapsbase på sine sider. (Image credit: One.com)

Brukerstøtte og hjelp

Kundetjenesten hos One.com er ikke akkurat det man kan kalle omfattende. Det er ikke satt av et eget tradisjonelt område på nettsidene for vanlige spørsmål og svar, selv om det finnes noen veiledninger – og det lenkes til enkelte av disse fra kontaktsiden. Selv om disse kan være nyttige, er de tydelig tilpasset virkelige nybegynnere, og de går ikke inn på noen inngående detaljer eller spørsmål.

Hvis du heller vil ha kontakt med en fysisk person hos One.com, kan du enten teste med direktechat eller e-post. Da vi testet, ble vi først møtt av en chatbot og måtte spesifikt be om å få snakke med en fysisk person i stedet. Heldigvis var ventetiden kort, og den hjelpen vi fikk var tilstrekkelig. Brukerstøtten skal være tilgjengelig døgnet rundt på engelsk, og i kontortiden også på enkelte andre språk. Dessuten lover One.com å svare deg på spørsmål i løpet av 24 timer. Det er synd at de ikke tilbyr hjelp via telefon, eller i det minste via et digitalt skjema med sporingsmulighet, men det de faktisk tilbyr er uansett helt greit.

Konkurransen

Når det gjelder begynnervennligheten, får både One.com og Krystal Hosting godkjent på de fleste punkter. Når det gjelder prisen, stikker One.com av med seieren, men Krystal Hosting tar igjen når det gjelder kundetjenesten med flere og bedre muligheter for videre lesning og enklere kontakt med kundetjenesten når behovet skulle oppstå.

En uheldig likhet mellom Bluehost og One.com er at prisen økes markant etter den innledende perioden. Begge alternativene er svært begynnervennlige og gir deg mye for pengene. Hvis du er ute etter noe mer enn bare en enkel nettside, tilbyr Bluehost større muligheter og flere alternativer.

Hostgator er en av de hardeste konkurrentene for både One.com og resten av markedet. Deres pakker har lignende priser, men klart flere funksjoner og dessuten hele 45 dagers angrerett med full tilbakebetaling. Det gir deg god tid til å prøve ut tjenesten før du må fatte en beslutning.

PowWeb og One.com har enda større likheter enn det ser ut til på overflaten. Begge er rettet mot nybegynnere, tilbyr egne kontrollpaneler, tar bare imot årlig betaling og drar til med en forhøyet årsavgift etter etableringsperioden. Til forskjell fra One.com tilbyr PowWeb bare ett alternativ, i motsetning til de fem hos One.com.

Endelig vurdering

Med attraktive priser, enkle og brukervennlige verktøy og kompetent, men noe begrenset brukerstøtte er One.com et godt valg for nybegynnere med beskjedne og enkle behov. Hvis du skulle behøve større frihet, bedre funksjonalitet med flere typer tjenester eller rett og slett er en mer avansert bruker med mer omfattende behov, finnes det helt klart bedre alternativer, som for eksempel Bluehost, Hostgator og GoDaddy, eller noen norske, som Domeneshop, Sircon, Uniweb eller Syse.

Mirza Bahic har også bidratt til denne artikkelen.