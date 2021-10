Test: LG G1 Gallery OLED TV (OLED65G1)

Kort oppsummering

LG G1 OLED er oppfølgeren til den elegante Gallery OLED-modellen som fikk sin debut i 2020. Med en mengde forbedringer, blant annet økt lysstyrke, gjør G Series enda mer fristende enn før.

Med det nye, supereffektive «Evo»-panelet og det forbedrede fargesystemet kan G1 OLED våge seg ut i et terreng ingen LG OLED-modeller har gjort tidligere. Nå har de spektakulære svartnivåene og de lokale kontrastene LGs OLED-modeller er kjent for fått selskap at en langt råere lysstyrke og større fargespekter, noe som er viktig for en ekte HDR-opplevelse.

Økningen i lysstyrken og fargene er likevel ikke ekstrem. Som den nye panelteknologiens navn «Evo» antyder, er det nok heller snakk om en gradvis evolusjon enn en direkte revolusjon. Den samme teknologien kommer forresten til Sony A90 og andre konkurrerende flaggskipmodeller, noe som demper nyhetsverdien. Men forskjellen er helt klart merkbar og dessuten hjertelig velkommen. LG G1 OLED stikker seg virkelig frem i dagens marked.

Den får støtte av LGs videoprosessering AI Picture Pro og alle de fire HDMI-ene støtter de nye gamingegenskapene i 4K, HDR, VRR og 120 Hz.

LG G1 OLEDs slanke og enhetlige design bidrar til at denne TVen tar seg flott ut på veggen. Men selv om det er noen startvansker med det bearbeidede operativsystemet webOS, er det likevel en effektiv og innholdsrik smart-plattform når du blir vant til den.

OPPDATERING: LGs gaming-TVer har fått en oppgradering, og den omfatter også LG G1 OLED, som vi tar for oss her. Både LG C1 og LG G1 støtter nå Dolby Vision HDR ved 4K/120 Hz etter den nyeste fastvareoppdateringen for disse 2021-modellene. Dette er gode nyheter for gamere.

Fastvareversjonen 03.15.27 er «rullet ut», slik at de to flaggskipmodellene er de første TVene i verden til å støtte Dolby Vision HDR med så kraftige spesifikasjoner.

Pris og lanseringsdato

G1-serien er tilgjengelig i formatene 55", 65" og 77"

65-tommeren kom på markedet for 34 990 kroner

G1-serien er bredt tilgjengelig

Ettersom OLED spiller en så sentral rolle for LGs suksess som TV-merke, er det ikke overraskende at G1-serien er godt representert i alle de viktigste markedene i verden.

Ved lanseringen i april fikk den nye 55-tommeren en veiledende pris på 29 990 kroner, 65-tommeren kom på markedet for 34 990 kroner mens 77-tommeren fikk et utgangspunkt på 52 990 kroner.

Dette representerer en kraftig prisøkning fra LG C1, men her snakker vi også om en større ytelsesmessig forskjell på C- serien og G-serien enn vi opplevde i fjor.

LG G1 OLED – tilkoblinger og porter. (Image credit: TechRadar)

Design

Slank, med flat bakside – ypperlig til veggmontering

Leveres med veggfeste, men ikke stativ

Kan vise digitale kunstverker når du ikke ser på TV

LG G1 OLED kalles ikke Gallery for ingenting. Den er utviklet spesielt med tanke på veggmontering – i så stor grad at skjermen kav vise digitaliserte kunstverk, slik at du får ditt eget kunstgalleri når du ikke aktivt ser på TV.

Det ultraslanke designet til LG G1 er utrolig flatt, slik at det ikke er noen merkelig utstikkende elementer som spolerer den slanke profilen. Veggfestet TVen leveres med festes i fordypninger på baksiden, slik at LG G1 legger seg så tett inntil veggen som mulig. I tillegg har skjermen utrolig slanke ytterkanter – en 65-tommer har aldri vært mindre dominerende i et rom.

Likevel henger kanskje alle opp TVen på veggen. Hvis du gjerne vil ha gleden av bildekvaliteten til G1 uten å måtte veggmontere apparatet, må du kjøpe føtter til LG G1 OLED separat. LG tilbyr robuste og elegante alternativer, blant annet et nytt Gallery-gulvstativ. Pass uansett på å velge et solid stativ, ettersom dette er en usedvanlig tung TV.

LG G1 OLED – spesifikasjoner **Størrelser:** 55", 65" og 77" | **Tuner:** Freeview HD | **Oppløsning:** 4K | **HDR:** Ja | **Panelteknologi:** OLED | **Smart TV:** WebOS 6.0 | **Mål:** 1446 (b) x 830 (h) x 19,9 (d) mm | **Vekt:** 29 kg | **Innganger:** 4 x HDMI (alle v2.1), 3 x USB, RF-inngang, optisk digital audio, CI-spor, hodetelefonutgang, Ethernet

Tross den slanke profilen er alle koblingene til LG G1 OLED innebygget i chassiset, og støtten for ulike formater er temmelig bred. Alle de fire HDMI-portene støtter HDMI 2.1, inkludert banebrytende gamingegenskaper i 4K/120 Hz med HDR og variabel oppdateringsfrekvens. LG G1 støtter faktisk ale de tre nåværende variantene av oppdateringsfrekvens: Nvidia G-Sync, AMD Freesync standard HDMI 2.1.

G1 har dessuten tre USB-er til multimediaavspilling eller opptak, i tillegg til de vanlige WiFi og Bluetooth-mulighetene.

I 2021 har også LG omarbeidet designet til sin «Magic»-fjernkontroll. Den er blitt lengre og slankere, og den har en tydelig fordypning på baksiden, slik at den føles langt bedre balansert og mer behagelig å holde. Det er kommet direkte tilgangsknapper for appene Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Google Assistant og Amazon Alexa, men LGs egenartede pek-og-klikk-navigasjon er beholdt. Med styreskiven navigerer du raskt og sømløst i menyene.

LG G1 OLEDs nye webOS-layout. (Image credit: LG)

Smart TV

Nytt, skjermdekkende grensesnitt

Freeview Play er endelig tilbake

Bred app-støtte

Med LG G1 OLED er den største bearbeidelsen av LGs berømmelige smartplattform webOS siden den ble lansert for snart et tiår siden.

Den mest umiddelbare endringen er gjort med hjem-skjermen. Den okkuperer nå hele skjermen i stedet for bare å legge en ikonrekke over bildets nedre kant, slik de tidligere versjonene av webOS har gjort.

Vi var i begynnelsen store motstandere av denne endringen. Dels fordi den innebærer at du ikke lenger kan se på TV mens du jakter på nytt innhold å se på, og særlig fordi heldekkende grensesnitt med ikoner over alt kan være ganske overveldende for enkelte brukere. Det hjelper heller ikke at webOS ikke ser ut til å få fullt utbytte av det nye, skjermdekkende grensesnittet. Mange av ikonene som fyller skjermen oppleves som lite relevante til daglig bruk, men den nye, sentralt plasserte søkefunksjonen gir deg en utrolig omfattende og flott presentert liste over søkeresultatene. Det er tydelig hvorfor LG har lagt så stor vekt på søkefunksjonen. LG byr dessuten på god støtte for stemmesøk i Alexa / Google Assistant / LG ThinQ.

Den største og mest sentrale delen av den nye hjem-skjermen viser hovedårsaken til LGs omfattende bearbeidelse av webOS. Her finner du anbefalt innhold, i stor grad basert på det TVen har lært seg om hvilket innhold du gjerne ser på. Hovedfokuset er nå at webOS skal finne innhold for deg, og ikke bare være et verktøy du kan bruke til selv å finne innholdet.

Dette systemet virker unektelig en smule tilfeldig. Når du kommer i gang med TVen, har den naturligvis ingen anelse om hva du liker å se på. Men hvis du allerede har en LG-TV og en LG-konto, kan den nye webOS-plattformen hente opp den lagrede profilen din når du tar den nye TVen i bruk, slik at du kan logge deg inn på din eksisterende konto.

Tilhengere av den tradisjonelle webOS-tilnærmingen vil kunne glede seg over den velkjente ikonrekken nederst på hjem-skjermen. Du kan nå også skrolle nedover fra denne rekken og få ytterligere valgmuligheter for blant annet Amazon Prime Video og Rakuten TV.

Denne listen er ennå ganske begrenset. Du kan for eksempel ikke velge Netflix, og du kan ikke slette eller legge til grupper, eller omarrangere deres innbyrdes rekkefølge.

Omstruktureringen av justeringsmenyene for TV-bildet er sikkert velment, men ganske forvirrende, og det får oss til å oppleve webOS 6.0 som et første steg i en ny retning, og ikke som et mål i seg selv.

Merk deg at denne TVen ikke leveres med stativ eller føtter (bildet), ettersom den er utviklet for veggmontering. Men du kan kjøpe slikt tilbehør separat. (Image credit: TechRadar)

Bildekvalitet

Ekstra lysstyrke i OLED gir bedre HDR

Enestående ytelse og egenskaper til gaming

Nydelige lokale kontraster og svartnivåer

Evo-skjermen til LG G1 OLED er den første store oppgraderingen LG har gjort med maskinvaren i sine OLED-modeller på årevis. Det betyr ikke at det ikke har vært en lang rekke mindre forbedringer underveis. Men her er forskjellene store nok til at LG kan markedsføre dem under navnet «Evo» – med reklamekampanjer som ser skikkelig kostbare ut.

Evo-panelet er heller ikke noen overveldende overhaling, men forandringen er uansett merkbar, med forandringer til det bedre. Dermed håndterer LG G1 OLED bedre høyt dynamisk spenn enn de eldre OLED-modellene.

Evo-panelet gjør bruk av nye materialer som gjør at det kjører mer effektivt. Dermed oppnår det høyere lysstyrke uten å øke energiforbruket eller øke risikoen for skjermbrenning. Våre egne målinger viste en maksimal lysstyrke på et hvitt HDR-vindu på skjermen på bare litt over 870 nits. Dette er en liten, men merkbar, forbedring fra 754 nits på fjorårets GX-serie. Den maksimale lysstyrken blir redusert med omtrent 100 nits når du bytter fra bildemodusen Vivid (som det ikke anbefales å benytte) til Standard. Forbedringen i lysstyrke fra GX ligger jevnt over på 10 til 20 %, og det er nok til at vi legger merke til den på to viktige måter.

For det første får de lyseste områdene av HDR-bildene litt større intensitet enn på tidligere LG-modeller. Dette gjelder både kunstige lyskilder som for eksempel utildekkede lyspærer, fakler og gatebelysning, samt naturlige lyskilder som refleks på hud, glass eller metall, fyldige hvite skyer eller direkte motlysbilder.

Når man kombinerer den økte intensiteten med kontrastferdighetene til OLED-teknologien, der svarte og hvite piksler kan ligge side om side uten at det skjer noe kompromiss mellom de to, får man et nydelig og lyssterkt bilde som gir en bedre HDR-opplevelse. Særlig når du også får glede av LG G1s støtte for Dolby Vision HDR. Ingen LG-modeller har imidlertid støtte for HDR+.

Evo-panelets moderat økte lysstyrke har ikke hatt noen negativ innvirkning på LG OLEDs svartnivåer. De mørke partiene gjengis faktisk enda bedre enn med GX-serien, og gir en anelse større detaljrikdom i mørke partier, samtidig som man unngår den ustabile gjengivelsen av lyse partier, noe som ellers preget 2020-modellene.

LG G1 Gallery OLED TV (Image credit: TechRadar)

HDR-bilder håndteres godt, og det er kommet til et eget grønt lag i Evo-panelene som forsterker fargerikdommen og ytterligere forsterker OLEDs HDR-egenskaper. Det er imidlertid fremdeles et stykke igjen til de fantastiske lysnivåene i noen av de beste LCD-modellene. Men LCD kan naturligvis ikke måle seg med OLED når det gjelder lyskontroll og kontraster.

Selv om høydepunktet er de maskinvaremessige forbedringene som knyttes til Evo-paneler i LG G1, har vi dessuten med denne TVen fått en solid forbedring når det gjelder bildeprosessering – med LGs nye Alpha 9 Gen 4-prosessor.

Den nye bildebehandlingsmetoden Cinematic Movement gjør en glimrende jobb med å redusere hakking – noe som ofte er et problem med materiale i 24 fps – uten å skape masse uønskede resultater eller gi et bilde med unaturlig flyt.

Blant de øvrige forbedringene knyttet til prosessoren er den valgfrie AI Picture Pro-modusen. Den angriper alle kilder med alle mulige AI-baserte bildeforbedringsknep for å gi optimale resultater på skjermen. Her er det gjort en mengde forbedringer til LGs 2021-modeller, blant annet med verktøy for identifisering og påføring av bestemte regler for gjengivelse av ulike typer omgivelser, samt egen identifisering av legemer og objekter, slik at ulike deler av bildet kan bearbeides ulikt.

Disse nye forbedringene er ganske kraftige, og gir vesentlig hvassere bilde (særlig for oppskalerte HD-kilder), livlighet, dybde og dynamikk til alle kilder. Enda bedre er det at AI Picture Pro gjør dette samtidig som nesten alle bivirkningene ved prosesseringen knyttet til tidligere versjoner av systemet elimineres. Du kan slå av AI Picture Pro hvis du ikke er en stor tilhenger av kraftig bildebearbeidelse, men det er etter vår mening verdt å prøve ut.

Lydmessig ytelse

40W Dolby Atmos-lyd

2.2-kanalsystem

Skuffende Dolby Atmos

En bekymring knyttet til TVer med superslank utforming (som LG G1 OLED) er at de ikke vil ha nok plass til et godt, integrert høyttalersystem. Dette problemet får du ikke med LG G1 OLED – hvis du holder deg til denne TVens AI Sound Pro-modus.

AI Sound Pro-behandlingen presser høyttalerne til LG G1 OLED ti det ytterste, og oppskalerer dessuten begrensede kilder til et 5.1.2-arrangement med virtuelle høydekanaler (ved hjelp av den nye Alpha 9 Gen 4-prosessoren). Denne tilnærmingen fungerer meget godt og gir større lydstyrke, større detaljrikdom og et mye romsligere lydbilde enn du ville vente av en TV uten eksterne høyttalere.

Lyden projiseres imidlertid ikke så godt ut i rommet, men den har god spredning oppover, til høyre og til venstre uten å bli inkonsekvent.

Det eneste problemet med AI Sound Pro-modusen er bassen. Vedvarende romling eller andre dype lyder medfører en tydelig skurring som forstyrrer en ellers ren lydgjengivelse. Det er dessverre ingenting man får gjort for å motvirke disse forstyrrelsene.

Dolby Atmos-ytelsen til LG G1 OLED er også en skuffelse. Selv om dette skaper en effektiv fornemmelse av flerkanals-lyd fra TVens egne høyttalere, lyder den likevel for stillferdig og tilbakeholden – særlig under store filmøyeblikk, der man vanligvis venter seg en lydmessig eksplosjon fra Dolby Atmos.

LGs nye Game Optimizer-funksjon. (Image credit: LG)

Gaming

Selv om Evo-panelet gir klare, videomessige fordeler, er disse enda mer utpreget ved gaming. Der er fargepaletten gjerne mer intens og ekstrem enn det man vanligvis opplever i filmer og serier.

Når vi legger Evos fargegjengivelse og lysstyrke på toppen av TVens evne til å håndtere 4K med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, er det opplagt at du får en fantastisk gaming-opplevelse.

LG har også forbedret gaming-egenskapene til alle sine OLED-modeller av 2021-årgang med en ny Game Optimiser. Den gir deg et dashbord med spillspesifikke opplysninger og justeringsmuligheter. Her kan du blant annet justere bildet etter ulike typer spill og foreta separate justeringer av de mørke og lyse partiene i spillet. Her kan du også benytte Fine Tune Dark Areas for å hindre VRR-modus i å påvirke svartnivåene negativt.

Her kan du også justere signalforsinkelsen på to måter, enten Standard, som reduserer tiden skjermen bruker på å gjengi bildet til glimrende 12,4 ms, eller Boost-modus, som kutter forsinkelsen ned til 9,4 ms. Det flimrer likevel kraftig til tider ved VRR-gaming, akkurat som med LGs OLED-modeller fra 2019 og 2020.

Burde du kjøpe LG G1 OLED?

LG G1 OLED TV med Gallery Stand (Image credit: LG)

Kjøp den hvis …

… du vil ha LGs beste OLED-TV så langt

Evo-panelet åpner for et helt nytt nivå av HDR-ytelse i LGs OLED-modeller, takket være teknologien for økning av lysstyrken.

… du vil ha en banebrytende gaming-skjerm

Med sine fire HDMI 2.1-porter, støtte for alle VRR-formater, hurtig responstid og nye og nyttige forhåndsinnstillinger for gaming, gir LG G1 OLED en ypperlig gaming-opplevelse.

… du vil ha en TV som er skreddersydd fo å henges på veggen

Med sin dybde på under 2 cm og den innovative monteringsløsningen, gir LG G1 OLED deg en opplevelse av å ha ditt eget kunstgalleri.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil spare litt penger og heller kjøpe C1

Selv om LG C1 OLED ikke har Evo-panel og dermed ikke er like lyssterk og fargemettet som LG G1 OLED, vil den utvilsomt være glimrende – og koste deg mye mindre.

… du ikke kan motstå lysstyrken LCD gir

Selv med sitt Evo-panel gir ikke LG G1 OLED like saftig trøkk når det gjelder lysstyrke som en førsteklasses LCD-TV. Men OLED-modellens lokale kontraster gir likevel bilder som oser av HDR.

… du ikke vil feste TVen til veggen eller kjøpe et dyrt stativ

Hvis du gjerne vil ha Evo-panelet, men ikke vil henge TVen på veggen, må du bruke litt ekstra penger på å kjøpe føtter eller LGs stativ Gallery Stand, noe som kan skremme deg bort.