Test: Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei fortsetter å finpusse på Watch GT-klokkene sine, og den seneste utgaven har fått et veldig stilig design i kombinasjon med trådløs lading og en flott brukeropplevelse. Støtte for tredjeparts-apper er fortsatt fraværende, men den byr til gjengjeld på presis sporing av en lang rekke treningstyper, veldig god batterilevetid og en god brukeropplevelse.

Kort oppsummert

Huawei Watch GT 2 Pro er en smartklokke med et flott design. Vi opplever at den går like godt til treningsklærne som til dress og slips, så hvis design er viktig for deg så er denne klokka et godt valg. Samtidig har den også mye annen bra å by på.

Den store skjermen på 1,39 tommer er sylskarp og lyssterk, og den fungerer like godt både ute og inne. Watch GT 2 Pro må kunne sies å være en stor smartklokke, men det lette chassiset i titan sikrer at den er behagelig å ha på armen, og vi opplevde aldri at den var i veien.

Batterilevetiden er glimrende, slik den også har vært med tidligere Watch GT-klokker, og det er nok mye takket være den beskjedne maskinvaren og Huaweis gode optimalisering av operativsystemet LiteOS. Samtidig mangler dette systemet støtte for tredjeparts-apper, så du må klare deg uten muligheten til å legge til ekstra funksjoner som Spotify og Strava. Heldigvis er klokka godt utstyrt ut av esken, og det gjelder spesielt når det kommer til treningsfunksjoner.

Huawei legger til støtte for stadig nye aktiviteter, og blant de mange valgene finner vi både ulike ski- og snowboard-aktiviteter og eksotiske aktiviteter som yoga og fekting. Nesten uansett hva du driver med, vil du altså finne spesialisert sporing for det her. Sporing og pulsmåling fremstår også som veldig nøyaktig.

En nyvinning som kommer med Watch GT 2 Pro er trådløs lading, og om du har en telefon som støtter dette så kan du lade klokka ganske enkelt ved å legge den oppå telefonen. Dette gjør det enkelt å sikre at du alltid har strøm igjen når du skal ut og løpe.

Huawei Watch GT 2 Pro er altså en veldig god treningsklokke, med et design som passer i de aller fleste situasjoner. Samtidig er det ikke til å komme unna at du får mye av det samme fra Watch GT 2 og Watch GT 2e som begge er rimeligere alternativer, så hvis designet er mindre viktig for deg så vil begge disse muligens være bedre kjøp.

(Image credit: Truls Steinung)

Huawei Watch GT 2 Pro: pris og tilgjengelighet

Huawei Watch GT 2 Pro har fått en veiledende pris på 3290 kroner, og den komme i de to utgavene Sport og Classic, der førstnevnte er sort mens sistnevnte er grå.

Det er verdt å merke seg at GT 2 Pro er betydelig dyrere enn Watch GT 2 som ble lansert til 2490 kroner, og som nå ligger på rundt 2000 kroner i norske nettbutikker. Dermed er det mulig å gjøre et godt kjøp om du kan klare deg med et enklere design, ikke må ha finesser som trådløs lading.

(Image credit: Truls Steinung)

Design og skjerm

Det første vi må understreke med Huawei Watch GT Pro, er at den ser fantastisk ut. Designet er stilfullt og elegant, med en stor skjerm som smelter sømløst inn i selve chassiset og en metalloverflate som oser kvalitet. Hvis du kunne tenke deg en god treningsklokke som også fungerer like godt til dress og slips, så kan dette være klokka for deg.

Mange smartklokker kan føles store og klumpete, og Watch GT 2 Pro er også stor, men Huawei har likevel klart å finne en god balanse mellom størrelse og vekt som gjør at den sitter veldig godt på armen. Skjermen på 1,39 tommer gir også godt med plass til å navigere og lese meldinger og annen informasjon.

Skjermen til Watch GT 2 Pro er OLED, og den er mer enn lyssterk nok både ute og inne. Vi kunne kanskje ønske at lysstyrken ble enda svakere i mørket – den lyser nemlig opp rommet litt mer enn nødvendig når man bare vil se hva klokka er – men det er ikke så ille at det er et stort problem.

(Image credit: Truls Steinung)

De to knappene på siden av klokken hjelper til med navigeringen, og den øverste tar deg til hovedmenyen mens den nederst kan stilles inn til å gjøre det du vil. Du kan for eksempel velge at den skal ta deg til musikkstyringsskjermen der du kan starte og stoppe avspilling eller bytte låt som spilles på telefonen.

Klokka kommer med to reimer i esken – én i lær og en i gummi – og disse er enkle å bytte etter eget ønske. Den kan også brukes med alle standardreimer på 46 mm.

Ytelse og programvare

En ting du ikke får med Huaweis klokker er tredjeparts-apper, så her må du klare deg med funksjonene Huawei selv har lagt til. (Det skal sies at det er mulig å installere et lite utvalg av svært enkle spill, men disse betyr ikke så mye i den store sammenhengen).

En stor fordel med dette er imidlertid at Huawei dermed har full kontroll over programvaren, og det har gjort at de har klart å lage en svært gode brukeropplevelse, tross at maskinvare er svært beskjeden. Faktisk er brukeropplevelsen enda jevnere og bedre enn tidligere Watch GT-modeller, og vi opplevde aldri tegn til hakking eller treghet i vår testperiode.

Ikke minst fører beskjeden maskinvare som kjent også til bedre batterilevetid. Med Watch GT 2 Pro bytter du altså mulighetene for å legge til ekstra funksjonalitet mot en klokke som holder det gående betydelig lenger enn mange andre, og det kan være en byttehandel som vil passe mange godt – spesielt de som først og fremst er opptatt av treningsfunksjonene.

(Image credit: Truls Steinung)

En annen ting Watch GT 2 Pro ikke støtter er interaktive varsler. Du får altså varsler fra ulike apper på telefonen videresendt til håndledden, men du kan ikke gjøre noe med dem annet enn å lese dem.

Det er verdt å merke seg at støtten for iOS er betydelig forbedret denne gangen, og for første gang er dermed Huaweis smartklokke verdt å vurdere også for deg som bruker iPhone – spesielt om du kunne tenke deg en rundt klokke.

Watch GT 2 Pro støtter samtaler over bluetooth, så når noen ringer telefonen din er det bare å trykke på klokka og snakke i vei. Dette fungerer glimrende med ren og klar lyd, og rekkevidden på tilkoblingen mellom klokka og telefonen er også veldig god.

Brukergrensesnittet er enkelt å bruke. Du skyver til høyre eller venstre for å hoppe mellom hovedskjermene som inkluderer puls, stress, vær, søvn, aktivitet, mediekontroller og SpO2-måling. Du kan også hente frem en hurtigmeny ved å skyve ned ovenfra på skjermen, mens varsler er tilgjengelig ved å skyve opp, mens hovedmenyen som nevnt er tilgjengelig via den øverste av de to knappen på siden.

Alle innstillinger for klokka er tilgjengelig i Huawei Helse-appen, og den fungerer også som et dashboard der du finner alle data den samler inn. Du kan også velge mellom mellom ulike klokkeskiver, legge inn favorittkontakter, sette alarmer og mye mer.

(Image credit: Truls Steinung)

Trening

Huawei Watch GT 2 Pro sender som nevnt i utgangspunktet alle dataene den samler inn til Huawei Helse-appen, men den støtter også integrasjon med andre tjenester. Bruker du Android kan dataene automatisk bli tilgjengelig i Google Fit og MyFitnessPal, mens du på iPhone kan finne dataene i Apple Health. Dermed får du fleksible muligheter til å holde oversikt over dataene dine som du selv vil.

I hovedmenyen finner du treningssporingen plassert øverst. Videre finner du også logg over treningen din, sporing av puls, SPO2, stress, og pusteøvelser som skal hjelpe til med avslapping.

I tillegg finner du alle de typiske klokkefunksjonene som alarm, timer og stoppeklokke, og den har også finesser som barometer og kompass.

Utvalget av aktiviteter som kan spores med Huaweis klokker blir stadig større, og i tillegg til de typiske valgene som løping ute og inne og sykling ute og inne, finnes det også mer spesialiserte aktiviteter som Yoga og Taekwondo.

Ikke minst er den utstyrt med egne sporingstyper for både slalåm, snowboard og langrenn, og den kan også brukes til svømming både inne og ute. I sistnevnte tilfeller kommer det naturlig nok godt med at klokka også er vanntett.

(Image credit: Truls Steinung)

Et irritasjonsmoment som vi fint kan klare oss uten er den ekstremt høye stemmen som gir deg tilbakemeldinger om hvordan det går med treningen. Den nærmest roper ut av klokka så lenge du ikke har hodetelefoner koblet til, og dermed får alle i nærheten høre hva du holder på med. Stemmen kan heldigvis skrus av, men det er heller ikke umiddelbart forståelig hvordan man gjør dette.

På den positive siden er det nå mulig å tilpasse listen over treningsøvelser etter eget ønske, slik at det blir lettere å finne aktiviteten du er ute etter, og sporingen av aktiviteter fungerer ellers veldig godt slik de også har gjort med tidligere modeller i Watch GT-serien. Vi opplevde også at nøyaktigheten til både GPS-sporing og pulsmåling var godt innenfor hva vi kan forvente av en slik treningsklokke.

Batterilevetid

Akkurat som tidligere modeller i GT-serien har også Huawei Watch GT 2 Pro svært god batterilevetid. Faktisk kan den holde opptil 14 dager hvis du ikke trenger spesielt mye, og har stilt skjermen til å skru seg av automatisk.

Om du derimot trener mye vil du nok oppleve 5-10 dager som mer typisk, og hvis du i tillegg setter den til å alltid ha skjermen aktivert med hvileskjerm som viser hva klokka er, så taper du enda litt mer batteri.

Watch GT 2 Pro er for øvrig den første smartklokken fra Huawei som støtter trådløs lading, og ved siden av å bruke den magnetiske ladesokkelen som følger med, kan du dermed også lade den ved å legge den på en telefon, et nettbrett eller en annen ladeplate som støtter Qi-lading. Dette fungerer fint, og det gjør det enklere å lade klokka uansett hvor du befinner deg.

Bør jeg kjøpe Huawei Watch GT 2 Pro?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en treningsklokke som ser ut som en ekte klokke Huawei Watch GT 2 Pro har et stilig design i titan med safirglass og keramisk bakside, og den vil ta seg bra ut i alle sammenhenger.

... du ikke vil lade klokka like ofte som telefonen Batteriet kan vare helt opptil 14 dager avhengig av bruk, og det gjør Watch GT 2 Pro til en av de beste på markedet når det kommer til batterilevetid.

... hvis du har en telefon som kan lade klokka trådløst Har du en telefon med trådløs lading, så er det veldig enkelt å lade Watch GT 2 Pro.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger tredjeparts-apper Tredjeparts-apper som Strava og Spotify er ikke tilgjengelig på Huawei Watch GT 2 Pro.

... du vil ha en liten og lett klokke Vi opplever Watch GT 2 Pro som behagelig å ha på, men hvis du er opptatt av at smartklokken din skal være kompakt og lett så finnes det likevel bedre alternativer på markedet.

... du har trangt budsjett Huawei tar premium-pris for Watch GT 2 Pro, og Watch GT 2 og Huawei Watch GT 2e kan være gode valg om du vil ha noe rimeligere.

Først testet: september 2020