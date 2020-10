Test: Huawei Watch GT 2e

Huaweis smartklokker i Watch GT-serien er best kjent som nedstrippede enheter med et flott design, imponerende batterikapasitet og solid aktivitetsmåling. De eneste ankepunktene har vært den mangelfulle programvaren og den høye prisen. Dermed har de vært vanskelige å anbefale.

Med sin Watch GT 2e har Huawei kvittet seg med enkelte elementer fra Watch GT 2, senket prisen og konsentrert fokuset om GT-seriens sterkeste salgsargumenter: batterikapasitet og allsidig aktivitetsmåling. Og nå til en langt rimeligere penge.

Huawei Watch GT 2e har massevis av maskinvarefunksjoner, som en AMOLED-skjerm, GPS og kontinuerlig pulsmåling. Dessuten kan den kartlegge en lang rekke sportsaktiviteter, men er dette nok til at den er verdt å vurdere?

Huawei Watch GT 2e – pris og tilgjengelighet

Huawei Watch GT 2e koster 1790 kroner i Norge.

Mens Watch GT 2 ble lansert i to ulike størrelser kommer Watch GT 2e bare i én, nemlig 46 mm. Når det gjelder remmen, kan du velge mellom en alminnelig utseende Graphite Black eller de mer sporty variantene Lava Red og Minty Green. De to sistnevnte har perforeringer, på samme måte som Nikes remmer til Apple Watch.

Vår britiske kollega testet den sorte varianten av Watch GT 2e. (Image credit: Future)

Design og skjerm

Vi setter pris på designretningen Huawei har valgt med Watch GT 2e. Her har de beveget seg bort fra det profesjonelle og mer klassiske utseendet til Watch GT 2, og har gått i en mer sporty retning som passer for dem som er mer aktive.

Den største forandringen ligger i hvordan remmen er festet til huset. Den er nå sømløst integrert der den føyes sammen med toppen og bunnen, på samme måte som på Apple Watch. Dette gjør passformen mer komfortabel omkring håndleddet. Der sitter remmens fluorgummi bedre, og gir mer nøyaktige avlesninger og data. Det går også som en lek å bytte rem. Dette skjer ved hjelp av en mekanisme som baksiden, og den gjør det lett å bytte mellom ulike remmer.

(Image credit: Truls Steinung)

Den runde kronen fra Watch GT 2 er også blitt fornyet til Watch GT 2e. Her finner du nå to flate knapper med skråkanter som gjør dem enkle i bruk, og som forhindrer feiltastinger når du gjør ulike øvelser som involverer håndbevegelser.

Klokkehuset er utført i en kombinasjon av solid plast og rustfritt stål, mens selve urskiven er dekket av glass som er nedfaset i kantene. Dette gir et sømløst utseende. Rundt kanten vil du se små markeringer som gir et mer sporty utseende enn Watch GT 2.

(Image credit: Truls Steinung)

Når det gjelder selve skjermen, får du en nydelig 1,39-tommers AMOLED-berøringsskjerm som er kjapp og responsiv. Oppløsningen er klar og tydelig med sine 454 x 454 piksler (326 ppi). Den er dessuten lyssterk, og du vil ikke få noen problemer med å lese av data på Watch GT 2e, selv i skarpt sollys. Du kan også velge at skjermen alltid er påslått, i tilfelle du skulle mislike tomme skjermer. Dette vil imidlertid være en hard belastning for batteriet.

Måling av form og helse

Det fremste høydepunktet til Watch GT 2e er en mengde nye treningsmodi som kan måle alt fra løping, svømming, sykling til mer ukonvensjonelle aktiviteter som parkour, ballett, skateboardkjøring og magedans. Hvis du kan gjøre det, kan trolig Watch GT 2e måle det med ganske stor presisjon.

Klokken er vannbestandig inntil 5 ATM. Dermed kan den overleve et kort opphold på inntil 50 meters dybde. Selv om den ikke egner seg for dykking, kan du likevel bruke den når du svømmer eller utfører andre aktiviteter på grunt vann.

Når du setter deg i bevegelse, kan Watch GT 2e automatisk gjenkjenne seks ulike typer treningsaktiviteter, og straks begynne å loggføre data. Etterpå kan du lese av en ganske godt detaljert oppsummering av aktiviteten rett fra håndleddet. Deretter kan du synkronisere dette med appen, slik at du får opp mer omfattende diagrammer og dessuten kan dele treningsdataene i sosiale medier.

(Image credit: Truls Steinung)

Vi holdt oss først og fremst til mer konvensjonelle aktiviteter som innendørssykling, løping og HIIT (intervalltrening med høy intensitet). Ved sammenligning med Garmin Vivoactive 4 og Apple Watch 4 gjennom et par økter ga Watch GT 2e tilnærmet lik sporingsinformasjon, med noen små avvik for hastighet, antall skritt, puls og tilbakelagt avstand. Det eneste punktet vi opplevde større statistiske avvik var ved den angitte kaloriforbrenningen. Watch GT 2e oppga konsekvent et tall som var 50-200 høyere enn på andre aktivitetsklokker.

På ett punkt var Watch GT 2e bedre enn Garmin Vivoactive 4, nemlig GPS-sporing. Her byr Watch GT 2e på mer nøyaktige registreringer av den tilbakelagte strekningen.

Det er også knyttet enkelte problemer til synkroniseringen av noen bestemte øvelser til appen. Men ettersom alle grunndataene lagres i selve klokken, og dessuten er enkelt tilgjengelige, bekymret det oss ikke. Vi håper dette problemet løses i en snarlig programvareoppdatering.

(Image credit: Truls Steinung)

I tillegg til å holde orden på treningsøktene dine, teller også Watch GT 2e skrittene du tar i løpet av dagen. Den gjør også kontinuerlige målinger av stressnivå, puls og søvnkvalitet (hvis du har på klokken når du sover) og setter opp detaljerte diagrammer i appen.

Her er det også en Sp02-sensor. Dette er en ny funksjon som måler oksygenmetningen i blodet, og som hjelper deg med å holde øye med kroppens oksygenopptak. Er du egentlig opptatt av oksygenmetningen i blodet? Trolig ikke, men dette kan gi deg en pekepinn på kroppens generelle form, eller om underliggende tilstander som søvnapné. Denne egenskapen er blitt vanlig på Garmins enheter, og blir nok også å se på konkurrentenes fremtidige enheter.

(Image credit: Truls Steinung)

Programvare og ytelse

Watch GT 2e gjør nytte av Huaweis egen Kirin A1-brikke, som er utviklet for kroppsnære enheter. Her er det dobbelt så mye RAM som i Watch GT 2. Det betyr at den leveres med 4 GB RAM mot forgjengerens 2 GB. Den bruker Huaweis eget LiteOS for å holde orden på det programvaremessige. Dessuten er grensesnittet ryddig, slik at det er enkelt å bli venn med.

Sveiper du til venstre eller til høyre fra urskiven, finner du grunnleggende informasjon som skritteller, kaloriforbrenning, gjennomsnittlig puls, stressnivå og været. Du kan endre dette, slik at skjermen viser din favorittstatistikk. Sveiper du opp fra hovedskiven får du opp en liste over alle meldingsvarslene, og hvis du sveiper nedover, får du batteristatistikk og hurtiginnstillinger.

Knappen øverst på klokkens ytterkant gir deg adgang til menyen, der du får opp alle klokkens funksjoner i en oversiktlig liste. Den samme knappen bruker du når du skal navigere deg bakover. Den nederste knappen kan stilles inn til å ta en snarvei, men i utgangspunktet henter den frem en liste over favorittaktivitetene dine.

Hvis du har lyst til å fikle litt mer, må du inn i Huaweis Health-app. Der kan du manipulere innstillinger, sette opp varsler, se dyptgående informasjon knyttet til trening og helse og visualiserte grafer over søvndata og pulsmålinger.

Til forskjell fra Watch GT 2 finner du ingen integrert høyttaler eller mikrofon på Watch GT 2e, og det finnes heller ingen 4G/LTE-versjon. Det betyr at du er uløselig knyttet til smarttelefonen din.

(Image credit: Truls Steinung)

Du får enkelte smartklokkefunksjoner, men de er begrenset til et minimum. Du får varselstøtte fra apper på telefonen din, men du har ingen måte å samhandle med disse meldingene på. Klokken har GPS, men du får ingen apper for navigering. Vi savner også andre egenskaper som kontantløse betalinger og tredjeparts-apper. Det betyr at du er begrenset til det som er forhåndsinstallert på enheten.

Du kan også brukertilpasse selve urskiven ved å velge blant dem som finnes lagret i klokken, eller installere en fra en variert liste i Huawei Health-appen. Hvis ingen av disse skulle falle i smak, kan du velge et bilde fra fotoalbumet ditt. Muligheten for variasjon av urskiven er hyggelig, men også en påminnelse om alt du ikke kan gjøre med Watch GT 2e.

Ettersom det ikke er noen støtte for tredjeparts-apper, kan du ikke spille offline-spillelister fra Spotify, men du kan lagre ditt eget musikkutvalg direkte på klokken. Lagringsplassen er på 2 GB, noe som tilsvarer omkring 500 sanger. For å høre på musikk, kan du enkelt pare klokken med et par Bluetooth-ørepropper.

Batteritid

Ifølge Huawei kan Watch GT 2 med sitt 455 mAh-batteri på samme måte som forgjengeren holde ut i to uker på én enkelt opplading, men i praksis avhenger dette av hvor intenst du bruker klokken. Med kontinuerlig pulsmåling, GPS-sporing og musikkavspilling er det mer trolig at batteriet holder ut i mellom fem og åtte dager.

Selv med omfattende aktivitetsmåling (to eller tre timer daglig) og med kontinuerlig pulsmåling og GPS aktivert, kan Watch GT 2e holde det gående i minst fem-seks dager. Dette er temmelig bra, og det overgår det du finner av batterier i kostbare enheter fra Garmin, Apple og Samsung.

Når batteriet går tomt, er oppladingen kjapt unnagjort med Huaweis egen magnetiske og kompakte ladeplate. Den kan lade fra null til fullt på like under halvannen time. Denne klokken er ikke kompatibel med vanlige trådløse ladere.

(Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Huawei Watch GT 2e er en overraskende solid treningsklokke som har mye å tilby treningsentusiaster, uansett hvilke aktiviteter de foretrekker. Her finnes det måleverktøy for alt fra boksing, ballett og vekttrening til utendørsaktiviteter som løping, svømming og sykling. Dette gir deg god innsikt i treningsdataene.

Du får ikke adgang til tredjepartsprogramvare eller andre finesser du ellers finner i smartklokker som kjører Wear OS eller watchOS. Du begrenses stort sett til å bruke klokken som et treningsarmbånd som kan hente noen meldingsvarsler fra telefonen din. De få smartklokkefunksjonene du finner her, fungerer generelt godt.

Det du får er en imponerende batterikapasitet og solid aktivitetsmåling i et komfortabelt og sporty design. Dessuten er den tilgjengelig for en svært rimelig penge.

(Image credit: Truls Steinung)

Hvem passer den for?

Watch GT 2e passer godt for aktive mennesker som vil måle et spekter av aktiviteter innendørs og utendørs uten å måtte bruke en masse penger på en kostbar aktivitetsmåler, og som ikke bryr seg om hele spekteret av smartklokkefunksjoner.

Du får samme type målinger som på de dyre Garmin-klokkene, men uten de velpolerte, avanserte modiene. Og til forskjell fra de mer kostbare klokkene, får du et imponerende batteri og ellers mye for pengene.

Burde du kjøpe den?

Kjøp den hvis du er ute etter å skaffe deg en pålitelig treningsklokke som kan kartlegge aktivitetene dine utendørs og innendørs uten å måtte blakke deg helt.

Selv om den mangler noen funksjoner som mange vil betrakte som grunnleggende for en smartklokke, finner du likevel mange egenskaper her som gir deg god valuta for pengene.

Den solide batterivarigheten i Watch GT 2e, kombinert med allsidig aktivitetsmåling og god brukervennlighet gjør den lett å anbefale.

Først testet: mai 2020.