Test: Huawei P20 Pro

Huawei er ikke lenger bare ute etter å lage noe som er godt nok til en rimelig pris. Nei, Huawei P20 Pro utfordrer de aller beste konkurrentene i smarttelefonverdenen.

Dermed er også prisen høyere enn før, men P20 Pro er likevel billigere enn Samsung Galaxy S9+ og iPhone X.

P20 Pro leverer faktisk så godt at den har fått en ganske høy plassering på vår liste over de beste smarttelefonene på markedet. Denne testen er heller ikke basert på en liten uke med testing – vi har brukt telefonen i en måned, og er fortsatt mektig imponert.

For samme pris som du må betale for P20 Pro kan du kun få en 64 GB iPhone 8 Plus, ikke en iPhone X, men til gjengjeld må du vende deg til noen særegenheter ved Huaweis design og programvare.

Arbeidet selskapet har lagt ned i kameraet har rett og slett gjort at dette har blitt det mest allsidige fotoverktøyet på mobilmarkedet uansett pris, og uansett om du er en glad amatør eller en fotoentusiast.

Nedenfor ser du vår gjennomgang av designet og skjermen til P20 Pro.

Pris og tilgjengelighet

Veiledende pris: 8490 kr

Lanseringstidspunkt: april 2018

Veiledende norsk pris på Huawei P20 Pro var 8490 kroner ved lansering, og noen måneder senere er dette fortsatt hovedsakelig prisen den ligger på. Enkelte nettbutikker har imidlertid satt ned prisen til 7990 kr, så det kan være lurt å lete litt rundt hvis du har tenkt til å kjøpe.

Nøkkelfunksjoner

40 MP kamera med 3x optisk zoom

Kirin 970 CPU med AI-teknologi

Stort 4000 mAh batteri

Huawei P20 Pro spesifikasjoner Vekt: 180 g

Mål: 155 x 73,9 x 7,8 mm

OS: Android 8.1

Skjermstørrelse: 6,1 tommer

Oppløsning: 1080 x 2240

CPU: Kirin 970

RAM: 6 GB

Lagring: 128 GB

Batteri: 4000 mAh

Kamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP

Frontkamera: 24 MP

Hvis du er interessert i Huawei P20 Pro, er sjansen stor for at det er på grunn av kameraene. På baksiden finner du tre av dem – en hovedsensor på 40 MP, en sort-hvitt-sensor på 20 MP og et 3 x zoom-kamera på 8 MP.

Du kan altså zoome inn 3 ganger uten tap av kvalitet, og få gode resultater selv med 5 ganger zoom. Likevel er det ytelsen i svakt lys som virkelig imponerer. Bildene du tar i vanlig modus kan konkurrere med de beste, men den dedikerte nattmodusen lar deg ta bilder som kan måle seg med de du får fra et speilreflekskamera med APS-C-sensor.

Huawei P20 Pro har også et frontkamera med utrolige 24 MP, som gir deg svært detaljerte selfies og velfungerende ansiktsgjenkjenning.

Andre deler av telefonen er litt mer konvensjonelle. Du får den samme Kirin 970-prosessoren som satt i Mate 10 Pro, 6 GB RAM og 128 GB lagring.

I likhet med andre nyere Huawei-telefoner, gjør også P20 Pro seg bemerket med en iøyenfallende glassoverflate. Den har ellers et mye større batteri enn de fleste andre, uten at det på noen måte gjør den mer klumpete eller tung.

Huawei har helt tydelig jobbet hardt med denne telefonen. Resultatet er et produkt som er mer spennende enn Samsung Galaxy S9 og S9+, og spesielt hvis du kommer til å dra full nytte av de avanserte kamerafunksjonene.

Design

Iøyenfallende glass- og metalldesign

God størrelse for en telefon med skjerm på 6,1 tommer

Ingen hodetelefonutgang

«Blankt» er ordet som best oppsummerer designet til Huawei P20 Pro. Ja, den er stor, og ja, den har et skjermhakk, men det er den blanke overflaten som får den til å skille seg ut.

Den består hovedsakelig av to store avrundede plater av gorillaglass med en metallramme i midten. Metallet er aluminium, men ser mer ut som stål fordi det er polert og ikke anodisert. I motsetning til iPhone X som faktisk er av rustfritt stål så er også vår P20 Pro fortsatt helt fri for riper, og det lover godt for telefonens holdbarhet.

Det er nok den sorte og den blå versjonen av telefonen som vil selges mest i Norge, men den er også å få kjøpt i en mer iøyenfallende gradert utgave. På den er baksiden lilla øverst men går gradvis over til grønnturkis nederst, og dette er et fargevalg man kanskje vil forbinde mer med en ekstrem sportsbil enn en telefon.

Denne varianten vil det nok være delte meninger om, og hvis du synes den blir litt mye så er de to andre fargevalgene litt mer neddempet. Uansett vil den blanke overflaten være en magnet for fingerflekker, og kameraforhøyningene tiltrekker seg støv veldig raskt.

Huawei P20 Pro har et større batteri enn konkurrentene, men det er ingenting på utsiden som avslører det. Telefonen er faktisk slankere og lettere enn Samsung Galaxy S9+, med en tykkelse på bare 7,8 mm.

Samtidig gjør Galaxy S9+ en bedre jobb med å fremstå som «dekket av skjerm», fordi P20 Pros skjerm ikke kurver seg rundt sidene. Det er det bare glasset som gjør, og det er bare snakk om noen få millimeter på hver side.

Huawei P20 Pro er sammen med P20 de første Huawei-telefonene med iPhone-inspirert skjermhakk. Apples unnskyldning for dette hakket er at det er nødvendig for å få plass til teknologien som gjør ansiktsgjenkjenning mulig: et vanlig kamera, et IR-kamera, en projektor, en avstandssensor og mer.

Huawei har ikke en like god unnskyldning, for på fronten til P20 Pro sitter det bare et høyoppløst kamera og en høyttaler. Samtidig er hakket mindre. Det er godt mulig at slike hakk snart ender opp i samme «hva var det vi tenkte på»-bås som Crocs, men akkurat nå er de i hvert fall på moten.

Etter et par dager vil du nok uansett glemme at det er der, og spesielt siden du automatisk får sorte linjer på sidene som dekker over det når du ser på 16:9-video.

Huawei har også fulgt en annen trend ved at P20 Pro ikke har hodetelefonutgang. Du får i stedet med en USB-C-til-3,5 mm-adapter i esken og du kan selvfølgelig bruke trådløse hodetelefoner, men vi skulle gjerne hatt en vanlig hodetelefonutgang der også.

Telefonen er vannavstøtende med IP67-sertifisering, og det betyr at den tåler å ligge under 1 meter vann i 30 minutter. Likevel vil vi ikke anbefale å få den våt mer enn nødvendig.

Under skjermen finner du en fingeravtrykkleser, og som med andre nyere Huawei-telefoner er den ekstremt rask. Du kommer deg til hjemskjermen på et øyeblikk.

Ansiktsgjenkjenningen er også veldig rask, tross at P20 Pro kun bruker det høyoppløste bildet fra frontkameraet i stedet for avanserte IR-teknikker slik iPhone X gjør.

Vår erfaring er at det fungerer hver eneste gang, og den klarer seg til og med godt i svakt lys. Likevel er det ikke noe som tyder på at den ofrer sikkerheten av den grunn.

Tross at den ikke har en nærhetssensor som forteller telefonen når du har ansiktet foran den, så trenger du ikke trykke på på-knappen for at ansiktsgjenkjenning skal fungere. P20 Pro bruker nemlig gyrosensoren til å oppdage når telefonen plukkes opp eller tas ut av lomma, og den begynner da automatisk å lete etter ansiktet ditt.

Huawei-merkevaren har ikke den samme iboende salgbarheten som Samsung og Apple, men Huawei har gjort en god jobb med å lage et flott design. Telefonen både ser og føles dyr ut, og den er omtrent så tynn og lett som man kan håpe på med en telefon som har en så stor skjerm.

Skjerm

6,1 tommer AMOLED-skjerm

1080 x 2244 oppløsning

Justerbare fargeprofiler

I likhet med de fleste andre Huawei-telefoner har ikke P20 Pro den høyeste skjermoppløsningen i sin klasse, og skjermen er en AMOLED-skjerm på 1080 x 2244 piksler.

Tallene høres uvanlige ut, men dette er egentlig bare en HD-skjerm som er strukket ut til 18,7:9-format. Den er altså enda bredere (eller lengre) enn de fleste andre 18:9-telefoner.

Pikseltettheten på 408 ppi er på sin side ikke i nærheten av den du får med Samsung Galaxy S9+ (529 ppi). Det vil du imidlertid kun merke når du bruker den med et VR-headset, og om den trenden ikke er død så er den i hvert fall i dvale.

Det skal imidlertid sies at du kan se spor av såkalt «PenTile fizz» eller synlig mønster i skjermen, noe som er typisk for OLED-skjermer som ikke har enormt høy oppløsning. Dette er et resultat av at Samsungs skjermteknologi bruker piksler som deler underpiksler, noe som reduserer den opplevde oppløsningen litt.

Likevel må skjermen til P20 Pro sies å være fantastisk. Sortnivået er glimrende, og du får minimalt av den typiske blåtonen når du vrir på skjermen.

Du får også mulighet til å velge mellom ulike fargeprofiler. Standard-innstillingen er litt mer mettet enn standard sRGB, men gir deg en ganske naturlig og avslappet opplevelse. Velger du Vivid får du litt dypere toner, og gjør samtidig skjermen en tanke mindre diskret.

Som med andre Huawei-telefoner kan du også justere fargetemperaturen etter eget ønske, men standardinnstillingen er veldig god som den er.

I tillegg har P20 Pro noen litt mer uvanlige innstillinger også, som at skjermen kan endre fargetemperatur automatisk for å tilpasse seg lysforholdene. Du kan også velge at feltene på hver side av skjermhakket skal være sorte slik at hakket skjules, og du kan da fortsatt ha varslingssymboler der. Dermed ser skjermen mer konvensjonell ut.

Det er også verdt å merke seg at P20 Pro selges med forhåndsinstallert skjermbeskytter, og det gjør det lettere å beskytte den mot riper. Samtidig skal det sies at denne plastfilmen tiltrekker seg fingermerker, så det kan være du får lyst til å bytte den ut med en skjermbeskytter av glass på et senere tidspunkt.