Test: Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart (2019) mangler kruttet vi trenger til tyngre multitasking og 3D-spill, men har lassevis med plass til prisen, et greit kamera, framifrå design og en nydelig skjerm. Selv om det er synd at det ikke følger med et deksel i esken, gitt at plasten telefonen er laget av fort blir ripete, er dette en totalpakke som gir en mye for pengene.

Huawei P Smart (2019) ble lansert samtidig som den påfallende lignende telefonen Honor 10 Lite, som vi allerede har testet og som vi elsket. Den gav oss «mye for pengene, en framifrå skjerm og design samt mer enn nok lagringsplass» – hvilket alt er kvaliteter som nå blir matchet av Huaweis nye vidunder.

Det er noen forskjeller i design, kameraspesifikasjoner og pakkeinnhold. P Smart (2019) har et selfie-kamera med lavere oppløsning, mens 10 Lite har et medfølgende deksel – P Smart (2019) har altså ikke dette.

Det betyr at P Smart (2019, i likhet med Honor 10 Lite, sikter seg inn på de litt dyrere midsjikts-vinnerne, som eksempelvis Nokia 7.1, Motorola One og Honors egne Honor 8X, samt noen alternativer som er håret billigere, som Nokia 3.1 Plus.

Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig nå

2490,-

Du kan kjøpe Huawei P Smart (2019) i Storbrittania, India, Kina og Europa – ingen amerikansk eller australsk utgivelse har blitt bekreftet.

Den går for 2490,- i Norge, og legger seg da hakket under den litt større Honor 8X, samt fantastiske Nokia 7.1.

Nøkkelspesifikasjoner

Skjerm på 6,21 tommer

Fjongt design

Ytelse midt på treet

Huawei P Smart (2019) tar seg veldig godt ut via et tåreformet skjermhakk (som sett på OnePlus 6T) og en strømlinjeformet kropp.

Baksiden og sidene er av plast, og former et slags høypolert skall som gir en uheldig plastikkfornemmelse. Skjermen bruker LCD-teknologi som simpelthen ikke klarer å konkurrere med OLED når det gjelder dybde og snert, men satt oppimot eksempelvis Honor 10 Lite har Huawei P Smart (2019) likevel de tynneste kantene og en av de beste oppløsningene til prisen.

De fleste telefoner som koster under 2500 kroner har kun 32 GB lagringsplass, men P Smart har generøse 64 GB, der omtrent 50 GB er tilgjengelig for brukeren – det er på høyde med mange flaggskip som koster tre ganger så mye. Når det gjelder batteriet, så er det en enhet på 3400 mAh som brukes, og tiden denne er funksjonell kan optimaliseres via en drøss funksjoner for batterisparing.

Selv om designet er pent, lagringsplassen er røslig og batterispesifikasjonene er greie, er det likevel slik at P Smart (2019) til syvende og sist er en midsjiktstelefon med midsjiktsinnmat. På innsiden finner man en Kirin 710-prosessor i tospann med 3 GB RAM – respektabelt, men ikke fantastisk.

Design

Helstøpt plastkropp

Glass på fremsiden med medfølgende skjermbeskytter

Baksiden har en tendens til å bli ripete – kjøp deksel!

P Smart er 8 mm tykk og veier 162 gram, med andre ord en ganske lett sak, mest fordi den, i motsetning til Honor 10 Lite, ikke har bakside og kanter laget av glass, men snarere har et helstøpt plastskall (som for øvrig ser blankpolert ut).

Selv om baksiden ser ut som glass, særlig om man tar en nærmere kikk på et av fargevalgene som har gradienter i seg, er det faktisk ren plast. På tross av dette føles den dog veldig glatt ut når man holder den, og selv om telefonen er lett føles den ikke hul.

Likevel er det verdt å bringe på det rene at siden materialet brukt er plast, så kan man ikke unngå at det blir flere riper enn i glass. Er det slik at du har lyst til at din Huawei P Smart (2019) skal se plettfri ut, så er man nesten nødt til å skaffe og bruke et deksel fra dag én. Selv om det er slik at en skreddersydd skjermbeskytter følger med i esken, så følger det ikke med noe deksel, slik som det gjør med Honor 10 Lite – og gitt telefonens hang til å bli ripete er dette et merkbart aber.

Man kan velge mellom to farger i Norge: Midnight Black og Aurora Blue, der sistnevnte har en gradient i fargen, av samme variant som ble introdusert med Huawei P20 Pro og som også finnes på Mate 20.

Fingeravtrykkleseren finnes midt på telefonen, og er enkel å treffe ved hjelp av kanten man med enkelthet kjenner om man lar en finger gli mot senterpunktet.

Kamera-området på baksiden av P Smart (2019) huser en dobbeltkamera-modul hvilket stikker ørlite ut fra resten av telefonkroppen. På bunnen av telefonen finner man én enkelt nedovervendt høyttaler, samt en micro-USB-port og en øretelefon-utgang.

Huawei har også klart å presse inn et lys for varsler rett i underkant av skjermen – hvilket er både kjekt og litt overraskende, gitt hvor tynne kantene er – og runder av både utseende og følelsen av denne perfekt prisede pakken på elegant vis.

Skjerm

19.5:9 LCD-skjerm med «vanndråpe»-skjermhakk

6,21 tommer med et skjerm-til-kropp-forhold på 90 %

Full HD Plus-oppløsning, 415 PPI

Skjermen har Full HD-oppløsning, måler 6,21 tommer tvers over, og dominerer forsiden av P Smart (2018). Den er lang, med et sideforhold på 19,5:9, og har knapt noen størrelse på kantene rundt. Vi snakker et skjerm-til-kropp-forhold på 90 % – bedre enn hos mange flaggskip.

Oppløsningen er på 2230 x 1080 piksler, så skjermen til P Smart er ikke bare konkurransedyktig når det gjelder pris – 415 PPI pikseltetthet vinner også om sammenlignet med skjermer man finner på langt dyrere telefoner, som eksempelvis iPhone XR, som har en pikseltetthet på 326 PPI.

I tillegg er skjermen ordentlig lyssterk til å sitte i en midsjiktstelefon. Krasse vinkler og utendørstitting går helt fint, det er nær sagt alltid enkelt å se alt på skjermen, rent bortsett fra i de aller lyseste settinger.

Vi har nevnt at kantene på P Smart er små – faktisk er de minuskule, og skjermhakket er heller ikke så påtrengende som hos eksempelvis iPhone X. Man får istedenfor en ørliten leppe, kjent som «en tåre» (teardrop) eller «en vanndråpe» (water-drop). (Huawei kaller den like greit «en duggdråpe», for å skille seg ut). I denne sitter det et selfie-kamera på 24 MP.

En annen bonus er at det finnes haugevis med skjerminnstillinger. «Eye Comfort»-modus, fargekalibrering og mer til gir en kontroll over alt fra generelle fargeinnstillinger til hvor mye blått lys skjermen skal produsere, hvilket kan ha innvirkning på nattesøvnen.