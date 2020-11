Test: Huawei FreeBuds Pro

FreeBuds Pro har den høyeste premium-faktoren blant Huaweis helt trådløse propper til nå, og de leverer god støydemping, god talekvalitet og et stilig design. Lyden er også god selv om den ikke helt kan konkurrere med de beste i samme prisklasse, mens litt fiklete berøringskontroller og manglende støtte for iOS trekker noe ned.

Kort oppsummert

Huaweis helt trådløse ørepropper har vært gode gjennom tre generasjoner nå (pluss et lite sidespor med FreeBuds 3i), men det virker tydelig at Huawei nå satser på å konkurrere med de beste med nye FreeBuds Pro.

Ved siden av et mer premium design, får du både avansert aktiv støydemping og trådløs lading. Samtidig har de også valgt å skru opp prisen sammenlignet med forgjengerne.

Designet er som nevnt eksklusivt i utførelsen, og det gjelder spesielt den sølvgrå utgaven vi har fått tilsendt til test.

Heldigvis leverer FreeBuds Pro i stor grad på det viktigste punktet, nemlig lyden. Den er klare og ryddig med en fin detaljrikdom, og det eneste vi savner litt er litt mer kompleksitet i mellomtonen.

Huawei FreeBuds Pro spesifikasjoner: Høyttalerelement: 11 mm' Bluetooth-standard: 5.2 Batterilevetid per opplading: 4 t med ANC / 7 t uten ANC Batterilevetid totalt: 20 t med ANC / 30 t uten ANC Mål: 26 x 29,6 x 21,7 mm Mål for etui: 70 x 51,3 x 24,6 mm Vekt: 6,1 g Vekt på etui: 60 g

Vi setter også pris på at støydempingen er effektiv selv om det skal sies at den demper bass bedre enn diskantfrekvenser, og vi liker den automatiske justeringen av styrken på støydempingen veldig godt.

Det er et stort pluss at FreeBuds Pro er utstyrt med trådløs lading, ikke minst fordi det gjør det enklere å holde dem oppladet til en hver tid. Dermed betyr det mindre at batterilevetiden kun er gjennomsnittlig, sammenlignet med de beste på markedet.

FreeBuds Pro har sine svakheter som den manglende støtten for iOS (de fungerer med iPhone men det finnes ingen tilhørende app), og vi opplever også at berøringskontrollene kunne vært litt mer presise og pålitelige.

Utover det får du imidlertid mye for pengene her, og hvis du er ute etter et par helt trådløse propper med god samtalekvalitet så er de et spesielt godt valg.

Huawei FreeBuds Pro: Pris og tilgjengelighet

Huawei FreeBuds Pro ble lansert i september, og de er i salg i en rekke norske nettbutikker til rundt 2000 kroner. De er å få kjøpt i fargene hvit, sort og sølvgrå.

(Image credit: Truls Steinung)

Design og kontroller

Med FreeBuds Pro viderefører Huawei det samme grunnleggende designet de har satset på siden de første FreeBuds-proppene – et design som henter mye inspirasjon fra AirPods. Samtidig tar de med seg inn-i-øregangene-designet de innførte med FreeBuds 3i (et par propper som tilsynelatende bare er en re-branding av Honor Magic Earbuds), og de legger også til noen nye elementer som får proppene til å fremstå som litt mer eksklusive enn før.

Det gjelder spesielt en sølvgrå farten til vår testmodell, og de har en tydelig premium-følelse som mange sikkert vil sette pris på.

Selve proppene har fortsatt «stenger» slik vi kjenner fra AirPods, men de har fått en firkantet form som gjør dem ganske unike. De har også valgt å basere kontrollene på ulike typer trykk på de to stengene, og et trykk med tommel og pekefinger lar deg stoppe og starte avspilling, mens skyving oppover og nedover med to fingre lar deg justere volum.

Denne løsningen krever en del tilvenning for å finne frem til nøyaktig hvor og hvor hardt man skal trykke. Dette gikk litt lettere etter hvert, men vi må si at vi aldri ble helt fortrolig med disse kontrollene i løpet av vår testing. Det skjedde litt for ofte at trykk som var ment å starte eller stoppe avspilling ikke ble registrert, og at vi dermed ble nødt til å trykke flere ganger. Volumjustering var litt mer pålitelig, men det kreves en viss teknikk for å skyv opp eller ned på hver side av stengene uten å dytte proppene ut av ørene. Dermed kan det ofte være like enkelt å bare finne frem telefonen, og foreta justeringen der.

Huawei satser på en passform med gummipropper inn i ørene med FreeBuds Pro, slik også Apple gjorde med AirPods Pro. Dette sikrer bedre lyd (noe vi kommer tilbake til), og det gjør samtidig også at de sitter tryggere i ørene. Vi ser altså få ulemper med denne løsningen, men vi vet at en del ikke liker å ha slike gummipropper i ørene, og for dem blir dermed ikke FreeBuds Pro noe godt valg.

Ladeetuiet har en lignende form som tidligere FreeBuds-etuier, og det har en solid byggekvalitet med en kraftig hengsle og fjæret lukkemekanisme. Størrelsen og den avrundede formen gjør at det passer godt i en trang bukselomme, og det er kanskje det viktigste med et slikt etui.

(Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av USB-C-lading, støtter FreeBuds Pro for første gang trådløs lading, noe vi savnet spesielt mye i FreeBuds 3i som ble lansert samtidig med Huawei MatePad Pro som hadde slik lading innebygget.

Nå er det heldigvis endelig på plass, og vår opplevelse er at det fungerer helt fint, både med en OnePlus-telefon, en Huawei-telefon og en ladeplate. Dermed blir det mye enklere å holde proppene dine oppladet, selv når du ikke er i nærheten av en stikkontakt.En merkelig ting med FreeBuds Pro-etuiet er at det kan være i overkant fiklete å ta proppene ut. Som mange andre propper spretter de på plass takket være magneter, og den glatte overflaten gjør at er lett å glippe taket i dem.

Det viser seg imidlertid at dette er noe Huawei tydeligvis er klar over, for i den tilhørende appen får du faktisk instruksjoner om hvordan du skal ta dem ut. Dette gjøres ved å først dytte på dem med tommelen, og så gripe dem med tommel og pekefinger etter at du har skjøvet dem litt bakover. Når man først får taket på dette så fungerer det fint, men det hadde nok vært bedre om Huawei bare hadde gjort det enklere å ta dem ut i utgangspunktet.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet og støydemping

FreeBuds Pro imponerer i all hovedsak med lydkvaliteten de leverer. De har en fin klarhet med flott diskant, og et greit basstrykk som gir popmusikk den riktige tyngden uten å overvelde.

Samtidig skal vi ikke påstå at FreeBuds Pro helt lever opp til hva konkurrenter som Sony og Sennheiser leverer, og det gjelder kanskje spesielt når det kommer til mellomtonen. Der vil man oppleve at man ikke får den helt store detaljrikdommen, men hvor plagsom dette er vil jo avhenge av hva slags musikk man hører på.

Utover det kan de spille høyt uten problemer med forvrengning, og med mindre du er ekstra kresen på lydkvalitet så vil du nok bli rimelig fornøyd med hva Huawei leverer her.

FreeBuds 3 leverte god samtalekvalitet, og det samme gjelder også FreeBuds Pro. Her drar Huawei nytte av to vanlige mikrofoner i hver propp i tillegg til en beinmikrofon som plukker opp lyd fra selve hodet ditt, og resultatet er klar og tydelig lyd under de aller fleste forhold. Om gode talelyd er viktig for deg, så er altså FreeBuds Pro et godt valg.

Gummiproppene som går inn i ørene sikrer at du får ganske grei passiv støydemping, og på toppen av det får du også en ganske imponerende aktiv støydempingsteknologi. Den gir deg tre ulike nivåer av støydemping som er ment å brukes i miljøer med ulike grader av støy, og du kan også velge en dynamisk modus der støydempingen justeres automatisk.

Vårt inntrykk er at støydempingen er ganske så effektiv, men det er verdt å være klar over at den er mest effektiv med bassfrekvenser og at den demper mindre diskant. Dermed fjerner den effektivt romlingen fra motorene på et fly, men du hører fortsatt en del av den konstante susingen.

Et problem med aktiv støydemping er at den kan tilføye en del egenstøy, og denne blir sterkere jo kraftige støydemping man bruker. Dette er også tilfelle med Freebuds Pro, men det er her den dynamiske justeringen virkelig gjør nytte for seg. I og med at de justerer ned støydempingen når det er stille rundt deg så hører du egentlig aldri denne egenstøyen – det forutsetter imidlertid at du faktisk bruker den dynamiske funksjonen, og det anbefaler vi absolutt.

Det er også verdt å merke seg at lydkvaliteten forandrer seg en del når man deaktiverer støydempingen. Mer presist mister man en del bass, og resultatet er et tynnere lydbilde med mindre tyngde. Heldigvis fungerer som nevnt den dynamisk justerte støydempingen så godt at det sjeldent er behov for å deaktivere den, og dermed er ikke dette noe stort problem.

(Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid og app-støtte

Den totale batterilevetiden er oppgitt til å være 30 timer, men det forutsetter at du deaktiverer støydempingen. Med støydempingen på må du regner med at kapasiteten faller til 20 timer. De samme tidene oppgis for øvrig til å være på henholdsvis 7 timer og 4,5 timer. Dette siste tallet er ikke enormt imponerende med tanke på at Sony WF-1000XM3 klarer hele 7 timer i samme modus, men det vil samtidig være godt nok for de fleste når det kommer til praktisk bruk. Det er også verdt å merke seg at Huawei lover at telefoner som kjører EMUI 11 (altså deres egne telefoner) vil gi noe bedre batterilevetid (henholdsvis 8 timer og 5 timer).

Det hjelper ellers mye at FreeBuds Pro kan lades trådløst ved hjelp av en telefon med slik støtte. Så lenge du husker å holde etuiet oppladet ved å ha det liggende på telefonen din, vil du altså i praksis aldri gå tom for strøm.

En ting som er synd er at alle innstillingene til FreeBuds Pro er låst til appen AI Life som ikke er tilgjengelig på iOS. Selve proppene fungerer altså fint med iPhone, men du får ikke tilgang til å endre innstillinger eller oppdatere fastvare, og det vil jo være et stort minus for alle iPhone-brukere.

Bør jeg kjøpe Huawei FreeBuds Pro?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha et par trådløse propper med god talekvalitet

Talekvaliteten til Huawei FreeBuds Pro er glimrende, med god støydemping på samtalelyden.

... du vil ha god støydemping

Den dynamiske støydempingen er en av de store styrkene til Huawei FreeBuds Pro, og den gjør en god jobb med å tilpasse seg omgivelsene.

... du vil ha et par trådløse propper som kan lades trådløst

FreeBuds Pro er Huaweis første propper som støtter denne teknologien, og det fungerer veldig godt i praksis.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha den beste lydkvaliteten på markedet

FreeBuds Pro låter bra, men de kan ikke helt måle seg med Sony WF-1000XM3 og Sennheiser Momentum True Wireless 2.