Test: Huawei FreeBuds 4

FreeBuds 4 er ikke best på verken bassgjengivelse, aktiv støydemping eller sikker passform, men for deg som ikke liker ørepropper som stikker inn i øregangene så kan disse kompromissene være verdt å inngå. Her får du nemlig et åpent design i samme stil som de opprinnelige AirPods, og det sikrer høy komfort over tid hvis det er denne typen propper du liker. Du får også gode berøringskontroller, og selv om verken den aktive eller passive støydempingen er noe å skryte av så har det også sine fordeler i at du faktisk kan høre hva som skjer rundt deg.

Kort oppsummert

Huaweis nye helt trådløse ørepropper viderefører designet til den opprinnelige FreeBuds-serien, og følger altså ikke samme linje som deres forrige propper FreeBuds Pro. Det betyr at de beholder utformingen som minner mye om AirPods – et design som har noen klare fordeler, men også noen ulemper.

Spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.2 Elementer: 14,3 mm Vannbestandighet: IPX4 Berøringskontroller: ja Batterilevetid (propper): 2,5 timer med ANC, 4 uten Batterilevetid totalt: 14 timer med ANC, 22 uten Vekt per propp: 4,1 g Vekt etui (uten propper): 38 g Diameter etui: 58 mm

Fraværet av gummipropper som stikker inn i ørene vil være kjærkomment for dem som har en aversjon mot akkurat dette. De vil oppleve at FreeBuds 4 nærmest er umerkelige i ørene, og du slipper følelsen av trykk man ofte får fra gummipropper.

Ulempen er at lydkvaliteten ikke blir helt den samme, og det er da først og fremst snakk om merkbart svakere bass. Du vil også oppleve at de ikke isolerer spesielt godt mot støy fra omgivelsene – noe heller ikke den innebygde aktive støydempingen klarer å gjøre spesielt mye med.

Dette kan ses på som en svakhet, men det kan også være en fordel for deg som vil lytte til musikk men samtidig høre godt hva som skjer rundt deg. Det er bare verdt å huske på at det kan få deg til å ubevisst skru lyden høyere for å overdøve omgivelsene, noe som sannsynligvis ikke er bra for ørene dine i lengden.

Utover den litt dempede bassen låter FreeBuds 4 fint, med svært god taletydelighet og fin mellomtone som bringer frem godt med detaljer.

Batterilevetiden kunne på sin side vært bedre. Du får opptil 4 timer mellom hver opplading og opptil 22 timer totalt fra ladeetuiet. De kan altså holde det gående over lang tid så lenge du tar relativt hyppige pauser, men hvis du ønsker å bruke proppene sammenhengende over lengre tid så kan det være du bør se etter andre alternativer.

FreeBuds 4 er først og fremst et godt valg for deg som foretrekker propper som ikke stikker inn i ørene, og som kan leve med litt svakere bass og dårligere støyisolering enn hva mange andre på markedet leverer. I tillegg får du finesser som gode berøringskontroller, og mulighet til å koble proppene til to enheter samtidig.

Pris og tilgjengelighet

Huawei FreeBuds 4 er i salg nå i norske butikker, og prisen ligger på 1520 kroner.

Dermed koster de faktisk mer enn FreeBuds Pro, og de er først og fremst et godt valg for deg som foretrekker denne typen design der proppene ikke stikker inn i ørene.

Design og passform

FreeBuds 4 viderefører det samme AirPods-aktige designet som tidligere modeller i FreeBuds-serien – et design Huawei gikk bort fra med FreeBuds Pro. I motsetning til sistnevnte sitter altså FreeBuds 4 fortsatt i åpningen av årene, og de har ikke gummpropper som stikker inn i øregangen og skaper en forsegling.

De fleste ørepropper har beveget seg mot et design med gummiforsegling de siste årene, men det finnes en gruppe av folk der ut som opplever disse som ubehagelige og det er nok dem FreeBuds 4 først og fremst er rettet mot.

Dette designet gjør at de føles mindre plagsomme over tid og mindre trykkende i ørene, og de gjør det også enklere å høre hva som skjer rundt deg for den som er opptatt det. Hvordan den aktive støydempingen spiller inn her, kommer vi tilbake til.

FreeBuds 4 har et stilig og slankt design. (Image credit: Truls Steinung)

Noe som potensielt kan være en ulempe med dette designet, er at de ikke sitter like godt fast i ørene som mange ørepropper med gummipropper. Likevel sitter de betydelig bedre enn man kanskje skulle frykte, og de fungerer helt fint til daglig bruk der man går, bøye seg og generelt er i normal bevegelse.

Til treningsbruk vil du nok derimot få mer problemer med å få dem til å sitte, og du vil nok ha mer hell med et par propper som er laget spesielt for dette, som for eksempel Jaybirds Vista 2.

Takket være IPX4-sertifisering kan du i hvert fall føle deg trygg på at de vil takle en gåtur i regnet uten å ta skade.

Er du vant til Huaweis ørepropper fra før, så vet du hva du får her. (Image credit: Truls Steinung)

Det runde etuiet har blitt mindre og slankere siden forrige modell, og den avrundede formen gjør at de blir nesten umerkelige selv i en trang bukselomme.

Etuiet har kun en knapp som brukes til å aktivere parringsmodus, og utover det er det utstyrt med en USB-C-port til lading.

Funksjoner

De lange stammene til FreeBuds 4 er utstyrt med berøringskontroller. I motsetning til FreeBuds Pro der man trykker på sidene av stammene, har man imidlertid her valgt å satse på lette dunk på siden som venter utover for å starte og stoppe av spilling, mens volumjustering gjøres ved å skyve en finger oppover eller nedover stammen.

Alt dette fungerer pålitelig og forutsigbart, og det var sjeldent at berøringer ikke ga resultatet vi ønsket i løpet av vår testing. Du kan også endre hva ulike bevegelser skal gjøre i den tilhørende AI Life-appen som finnes for både Android og iOS.

Etuiet er veldig slankt, og det ligger godt i en bukselomme. (Image credit: Truls Steinung)

Har du en Huawei-telefon vil tilkoblingsprosessen starte så fort du åpner etuiet. Dette ligner altså på hvordan AirPods oppfører seg sammen med iPhone, og hver gang du åpner etuiet får du også opp batteristatus for både proppene og etuiet på skjermen.

Har du en annen telefon må du aktivere parring ved hjelp av knappen på siden av etuiet. FreeBuds 4 kan kobles til to ulike enheter samtidig, og du kan velge i AI life-appen hvilken enhet som skal være prioritert. På den måten kan du ha dem tilkoblet både laptopen og telefonen din, og når telefonen ringer mens du lytter til musikk på laptopen så bytter FreeBuds 4 til samtalen automatisk. Når samtalen er ferdig bytter de automatisk tilbake.

Oversettelsen til norsk kunne vært bedre, men ellers fungerer AI Life-appen fint. (Image credit: Truls Steinung)

AI Life-appen gir deg ellers batteristatus og mulighet til å aktivere og deaktivere ANC. I tillegg finnes det en funksjon som tester ørene dine og tilpasser lyden med tanke på å øke taletydelighet i samtaler og annen innhold. Denne funksjonen er altså ikke ment å forbedre lydkvaliteten, men den kan muligens være nyttig for deg som har nedsatt hørsel og som kan ha fordel av å få forsterket frekvensområdet der taletydeligheten i stemmer ligger.

Appen har ikke en fullverdig EQ med manuelle justeringsmuligheter, og du kan i stede velge mellom de tre forhåndsinnillingene standard, bassforsterking og diskantforsterking.

Det er ellers verdt å påpeke at appen har noen merkelige oversettelser som "lydisolerende" for aktiv støydemping, men utover det fungerer den fint.

Lydkvalitet

FreeBuds 4 leverer i utgangspunktet et balansert lydbilde som er tiltalende og behagelig å høre på. Samtidig er det ikke til å komme unna at det åpne designet uten gummipropper påvirker lyden.

Forseglingen man vanligvis får fra gummipropper sikrer nemlig at bass forplanter seg bedre, og dette er noe man ikke får med FreeBuds 4. Selv om proppene gjør en ganske god jobb med å kompensere for dette, så får du likevel ikke like dyp bass som mange andre propper leverer.

Lytter du mye til moderne pop og annen musikk med mye bass, så er det ikke sikkert at FreeBuds 4 vil gi deg det lydbildet du er ute etter. Til det blir bassen litt for dempet, og du får ikke det trykket du kanskje forventer. De fleste andre sjangre vil derimot fungere fint, ikke minst fordi du får du en klar og ren diskant som bringer frem vokal på en fin måte. Samtidig er også mellomtonen er detaljert og levende, og det sikrer at nyanser i lydbildet kommer godt frem.

Den manglende forseglingen mot øregangene resulterer også i den aktive støydempingen har begrenset effekt. Den demper først og fremst noe diskant, mens resten av lydbildet stort sett slipper gjennom. På et fly vil du kanskje oppleve at de demper noe av den verste støyen så du får en litt mer behagelig tur, men hvis støydemping er viktig for deg så bør du helt klart se etter andre alternativer.

FreeBuds 4 leverer på den andre siden på høyt nivå når det kommer til samtalekvalitet, og de gjør en god jobb med å formidle stemmen din klart og tydelig selv i støyende omgivelser.

Batterilevetid

FreeBuds 4 har ikke trådløs lading, og kan dermed kun lades via USB-C-porten. (Image credit: Truls Steinung)

FreeBuds 4 holder det gående i 3,5 til 4 timer mellom hver lading, mens ladeetuiet til sammen leverer 22 timers batterilevetid. Dette er OK, men ikke spesielt imponerende med tanke på at det finnes andre propper til tilsvarende pris som leverer både 6 og 7 timer mellom hver lading. Det er også verdt å huske på at den aktive støydempingen reduserer batterilevetiden, og i og med at den er lite effektiv så kan det være like greit å ha den deakivert.

Hvor god du opplever at batterilevetiden er, vil altså avhengig av ditt bruksmønster. Bruker du dem bare i kortere strekker og legger dem i etuiet mellom hver gang så vil de altså holde det gående lenge. Forventer du derimot at proppene dine skal holde det gående i lange strekk av gangen, så vil du nok bli skuffet.

Lading foregår via USB-C-kabel, og det tar omtrent en time å lade dem opp til 100 prosent. Dessverre har de ikke trådløs lading slik FreeBuds Pro har.

Bør du kjøpe Huawei FreeBuds 4?

Proppene spretter på plass i etuiet, takket være magneter. Dermed er det ingen fare for at de skal falle ut. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis …

... du foretrekker et åpent design

Hvis du er blant dem som ikke liker ørepropper som stikker inn i ørene, så kan FreeBuds 4 være et godt valg.

... du vil ha propper som fungerer godt til telefonsamtaler

Mikrofonene til FreeBuds 4 gjør en god jobb med å fange opp stemmen din, og du vil høres godt selv i støyende miljøer.

... du vil ha et par propper som fungerer med to enheter samtidig

FreeBuds 4 gjør en god jobb med å veksle automatisk mellom to enheter, slik at du for eksempel kan motta samtaler på telefonen innimellom musikklyttingen på laptopen.

Ikke kjøp dem hvis …

... du vil ha god støydemping

Mangelen på isolering mot øregangene gjør at den aktive støydempingen har lite effekt, så hvis dette er viktig for deg så bør du se etter andre alternativer.

... du liker å skru musikken høyt

FreeBuds 4 leverer i utgangspunktet et greit volum, men mangelen på isolering gjør at du må skru høyere enn du kanskje burde om du vil blokkere ut bakgrunnstøy.

... du trenger propper til trening og annen aktivitet

FreeBuds 4 sitter komfortabelt, men de vil fort falle om du prøver å bruke dem på joggetur eller til annen fysisk aktivitet.

Først testet: august 2021