Test: Huawei Freebuds 3i

Huawei FreeBuds 3i byr på god lyd og god aktiv støydemping til en veldig overkommelig pris. Noen svakheter som litt kort batterilevetid, fravær av trådløs lading og svak støtte for iOS må nevnes, men utover det får du mye for pengene.

Basert på navnet så kan Freebuds 3i ses som en oppgradert utgave av Freebuds 3 som våre britiske kolleger har testet tidligere, men i praksis er forskjellene så store at vi egentlig snakker om et helt nytt par propper.

I tillegg til at etuiet har fått et helt nytt design, så har nemlig Huawei nå for første gang gitt Freebuds gummipropper som stikker inn i øregangene i stedet for den tradisjonelle AirPods-løsningen der plastproppene bare ligger i øreåpningen.

Samtidig får du fortsatt aktiv støydemping som i forgjengeren, og det smarte ladeetuiet gjør parring enklere enn med mange andre tilsvarende ørepropper.

På den andre siden er de svært Huawei-fokusert, og selv om de fungerer både på andre Android-telefoner og på iPhone, så er det på Huaweis enheter at brukeropplevelsen blir den beste. Det er også der du får tilgang til flest innstillinger. Vi skulle også ønske at Huawei hadde gitt dem trådløs lading, noe som spesielt hadde gitt mening med tanke på at de ble lansert samtidig med Huawei MatePad Pro som har denne funksjonen innebygget.

FreeBuds 3i er altså et bra sett med helt trådløse ørepropper som passer spesielt godt for deg som har en Huawei-telefon eller et Huawei-nettbrett. Det finnes forbedringspotensial her, men med tanke på at prisen er svært overkommelig så får du likevel mye for pengene.

Pris og tilgjengelighet

Den veiledende prisen til Huawei Freebuds 3i ligger på 1290 kroner i Norge, men det er ikke vanskelig å finne dem til et par hundre kroner mindre enn det i flere norske nettbutikker.

Dermed stiller de sterkt mot mange av konkurrentene som koster fra 1500 kroner og oppover, men det er greit å huske på at de fungerer aller best med Huawei-enheter og at brukeropplevelsen med iOS er ganske begrenset.

Design

FreeBuds 3i har fått et nytt design sammenlignet med tidligere FreeBuds-modeller, men det er fortsatt ingen tvil om hvor Huawei henger inspirasjon når det kommer til å designe ørepropper. Faktisk gjør de omtrent den samme endringen som Apple gjorde med AirPods Pro, og nye FreeBuds har fått samme type gummipropper fremfor den tidligere løsningen med et rent plastdesign som lå i øreåpningen.

Vi opplever at de nye proppene sitter veldig godt i ørene, og for vårt vedkommende fungerer gummiproppene som satt på ut av esken helt fint. Eventuelt følger det også med gummipropper i to andre størrelser, som du kan prøve ut for å se om de passer bedre.

Etuiet har på sin side fått et annet design enn tidligere FreeBuds, og det er også ulikt AirPods. Den lange og smale utformingen gjør at det ligger veldig godt i lomma, og vi liker denne løsningen veldig godt. Etuiet virker også solid, og det gir en premium-følelse som er lett å like.

Lyd

Når det kommer til lyd så leverer Huawei på høyt nivå, og det gjelder spesielt når det kommer til bass og mellomtone.

Bassen låter nemlig veldig stramt og fint, og det sikrer at for eksempel The Weeknds «Blinded by the Lights» låter akkurat så drivende og tung som man forventer. Det samme gjelder også Billie Eilish' «My Future», der bassen låter stramt på steder der den fort kunne blitt grøtete i andre hodetelefoner.

Den eneste svakheten vi kan trekke frem når det kommer til lyden, er at diskanten kanskje er en tanke mindre frisk enn vi kunne ønske oss. Mange vil nok ikke tenke over det en gang, men det er merkbart i låter med mye syngende cymbaler.

FreeBuds 3i er utstyrt med aktiv støydemping, og vi opplever at det ikke er noe å utsette på den, tatt i betraktning at det er snakk om et par ørepropper og ikke hodetelefoner som dekker ørene helt. Den demper først og fremst bassfrekvenser, noe som i hvert fall sikrer at du får en litt roligere opplevelse når du sitter på et fly. En direkte sammenligning med Sennheiser True Wireless 2 avslører at FreeBuds 3i ikke helt lever opp til samme nivå på dette punktet, men med tanke på at FreeBuds 3i koster nesten en tredjedel av prisen til førstnevnte så er forskjellen mindre enn man skulle tro.

Funksjoner

FreeBuds 3i løser tilkobling til telefonen på en litt annen måte enn de fleste andre, og også her ligger de tett opp mot AirPods. Tilkoblingen gjøres nemlig mens proppene ligger i etuiet, og du setter dem i parringsmodus ved å holde på knappen på baksiden. Dermed vil du også oppleve at de kobler seg til telefonen allerede når du åpner etuiet, og resultatet er at de er koblet til innen du rekker å sette dem i ørene. Dette er noe vi kan sette pris på.

Hvordan man justerer innstillinger er på sin side litt ulikt, avhengig av hva slags telefon du har. Med en Huawei-telefon finner du nemlig innstillingene for proppene i Bluetooth-innstillingene til telefonen, mens du på andre telefoner må laste ned Huaweis AI Life-app. (Appen er for øvrig ikke tilgjengelig på iOS, så der må du klare deg helt uten innstillingsmuligheter.)

I appen får du mulighet til å justere hva de ulike berøringskommandoene skal gjøre, men en funksjon som mangler på alt annet en Huawei-telefoner er muligheten til å deaktivere automatisk stopp og start når du tar ut og setter i proppene.

Her kommer vi også til et problem vi opplevde med denne funksjonen. Det fungerer fint på Huawei-telefoner, men med andre Android-telefoner og iPhone fungerer kun automatisk stopp når du tar proppene ut. Musikken starter altså ikke igjen når du setter proppen inn. Dette er ikke noe stort problem, men det er litt irriterende, og spesielt når det ikke en gang er mulig å deaktivere funksjonen.

Ellers lar innstillingene deg velge hva dobbelttrykk på hver av de to proppene skal gjøre, og du kan velge mellom start/stopp, forrige låt, neste låt og taleassistent.

Et langt trykk på hver av proppene lar deg bytte støydempingsmodus mellom på, av og awareness-modus der du hører hva som skjer rundt deg. I innstillingene kan du også velge hvilke av de tre modusene du skal rullere mellom, når du holder på en av proppene.

Batterilevetiden til FreeBuds 3i er ikke veldig imponerende med bare 3,5 timer i selve proppene og 14,5 timer totalt, men igjen må vi ta med prisen i betraktningen. Vi opplever at de holder det de lover, og da er det ikke så farlig at de ikke kan konkurrere med de beste på dette punktet. Samtidig er det selvfølgelig noe du bør ta med i vurderingen, og hvis du ofte bruker proppene dine sammenhengende en hel arbeidsdag så finnes det absolutt bedre alternativer.

Vi må også nevne at vi opplever det som litt underlig at Huawei ikke har prioritert å gi disse proppene trådløs lading. Både Apple og stadig flere andre konkurrenter byr på dette, og det er spesielt merkelig med tanke på at de ble lansert sammen med MatePad Pro som i praksis kunne fungert som en trådløs ladeplate for dem.

Bør jeg kjøpe Huawei FreeBuds 3i?

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha god lyd for pengene

FreeBuds 3i gir deg svært god og balansert lyd til en ganske overkommelig pris.

... du har en Huawei-telefon eller et Huawei-nettbrett

Du får mest for pengene hvis du har mulighet til å koble FreeBuds 3i til en Huawei-enhet.

... du vil ha AirPods-inspirert design til en overkommelig pris

AirPods Pro koster mer enn mange er villig til å betale for et par trådløse ørepropper, og da kan FreeBuds 3i være et godt alternativ. Bare husk at de har en del begrensninger med iOS.

Ikke kjøp dem hvis ...

... hvis du vil ha trådløs lading

FreeBuds 3i er overraskende nok ikke utstyrt med trådløs lading, noe som er rart både med tanke på at mange av konkurrentene tilbyr dette, og at de ble lansert samtidig med MatePad Pro som har reversert trådløs lading innebygget.

... du trenger lang batterilevetid

Batterilevetiden til FreeBuds 3i er grei til denne prisen, men hvis du trenger mer kapasitet så finnes det mange gode alternativer på markedet.

Opprinnelig testet: august 2020