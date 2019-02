Nye bilder av Nokia 9 har lekket ut bare dager før lansering

Det er ventet at Nokia 9 lanseres 24. februar, men takket være det som skal være nye lekkede pressebilder så har vi nå fått en detaljert kikk på det som sannsynligvis er det ferdige designet.

Bildene stammer fra Ishan Agarwal som har bygget seg opp et godt rykte som kilde til slike lekkasjer, og bildene som du ser nedenfor viser Nokia 9 fra alle kanter. Dermed gir de en detaljert kikk på de fem kameraene på baksiden, og de relativt brede skjermkantene på forsiden.

Fingeravtrykkikonet på skjermen tyder også på at fingeravtrykkleseren sitter nettopp der, og dette er noe vi har hørt rykter om tidligere. Vi får også et glimt av oversiden og undersiden av telefonen, og vi ser ingen tegn til en hodetelefonutgang.

Les våre førsteinntrykk av Galaxy S10

Samsung har også nettopp vist frem sin første brettbare mobil Galaxy Fold

Bilde 1 av 4 Slik ser sannsynligvis Nokia 9 ut. Kilde: Ishan Agarwal Bilde 2 av 4 De fem kameraene blir sannsynligvis det store trekkplasteret. Kilde: Ishan Agarwal Bilde 3 av 4 Her slipper du skjermhakk. Kilde: Ishan Agarwal Bilde 4 av 4 Det ser ut som baksiden er av glass og rammen er av metall. Image Kilde: Ishan Agarwal

Det er også verdt å merke seg at det står «Android One» på baksiden, og det betyr at du får ren Android uten tilpasninger og garanti for raske oppdateringer. Dette er samtidig ikke noen stor overraskelse, i og med at de fleste av Nokias telefoner er en del av Android One-programmet.

Alt dette stemmer med rykter vi har hørt tidligere, og så kort tid før lanseringen er det sannsynlig at disse bildene er ekte – samtidig kan vi ikke være hundre prosent sikre heller.

Denne lekkasjen gir oss ingen spesifikasjoner, men tidligere rykter har nevnt 6 eller 8 GB RAM, Snapdragon 855- eller 845-brikke og batterikapasitet på 3800 mAh. Dermed burde dette bli et skikkelig flaggskip.

Det er samtidig mulig at den ikke dukker opp alene, for kildene til disse bildene sier at de nye modellene Nokia, 4.2, Nokia 3.2 og Nokia 1 Plus også skal vises frem under MWC 2019.

LG G8 skal også slippes 24. februar.

Kilde: GSMArena