Microsoft fjerner Windows 10-oppdatering som har sakket ned en rekke PC-er

Adjøss Windows 10-oppdatering KB4559309, det var ikke rare bekjentskapet vi fikk stifte. Ikke to måneder har gått siden Windows 10-oppdateringen begynte å irritere en rekke brukere med maskiner som ble tregere, og nå har Microsoft, uten noen videre seremoni, fjernet oppdateringen.



Som Windows Latest skriver var det meningen at Windows 10-oppdateringen KB4559309 skulle erstatte den gamle Edge-nettleseren med den nye og forbedrede Chromium-baserte Edge-varianten. Samtidig kom det frem at mange brukere opplevde at deres PC-er ble tregere etter at oppdateringen ble installert, for ikke å snakke om at Windows 10 brukte lengre tid på oppstart.

For å gjøre fadesen komplett var KB4559309 en automatisk oppdatering, hvilket betyr at brukere ikke hadde noe de skulle sagt – Windows 10 lastet ned og installerte den uten et pip.

Allerede rettet

Etter at Microsoft mottok en rekke klager angående oppdateringen ble den i sin helhet trukket, og erstattet med KB4576754, som så langt ser ut til å fungere som den skal. Dette er nok en gang en automatisk oppdatering, og kommer til å fjerne den gamle Edge-versjonen til fordel for den nye, og i våre øyne bedre, varianten.



Som Microsoft sier i en støtteartikkel tilknyttet oppdateringen: «Denne oppdateringen erstatter de foregående oppdateringene KB4514301, KB4541302 og KB4559309.»



Selv om vi synes det er relativt håpløst å oppleve enda en problematisk Windows 10-oppdatering er vi glade for at Microsoft har vært relativt kjapt ute med en fiks.