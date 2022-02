«GTA 6» er under utvikling og «godt på vei» ifølge Rockstar

«Grand Theft Auto 6» er per nå under aktiv utvikling melder Rockstar. Det svært etterlengtede spillet er allerede «godt på vei.»



Rockstar annonserte tingenes tilstand, at selskapet faktisk jobber aktivt med «GTA 6», via Twitter, i tillegg til i et blogginnlegg vedrørende kommende oppdateringer til «GTA Online». Dette er første gang studioet offisielt slår fast at oppfølgeren eksisterer, og at den er under utvikling.



«Siden 'GTA V' har hatt en makeløst lang levetid, så vet vi at mange av dere har spurt oss om den nye tittelen i Grand Theft Auto-serien», står det skrevet i innlegget.



«I hvert prosjekt vi starter er vårt mål alltid å ta betydningsfulle steg utover det vi allerede har levert – og vi er glade for å kunne bekrefte at aktiv utvikling på den nye tittelen i Grand Theft Auto-serien er godt på vei-»



«Vi ser frem mot å kunne dele mer så fort vi er i stand til det, så følg med Rockstar Newswire for offisielle detaljer.»

Kommentar: «GTA 6» kommer, det er offisielt

Dette er den første gangen Rockstar offisielt anerkjenner at arbeid foregår på «GTA 6», og i samme slengen har vi fått en viss pekepinn på hvor mye arbeid som allerede har blitt utført på den kommende sluggeren. Selv om lanseringsdato ikke blir nevnt, så ymter Rockstar likevel om at de er godt i gang, og det lover selvsagt godt: «GTA 6» er ikke lenger en tenkt størrelse, men et faktisk spill.



Rockstar ser også ut til å ha lagt lista høyt for det neste spillet i serien. Selv om selskapet ikke nevner stort om hva «GTA 6» kommer til å inneholde, så er det en aldri så liten hærskare som snart har ventet en tiår på det nye spillet, og som forståelig nok har opparbeidet seg relativt høye krav til nyvinninger. Nå som utviklerne lover en kraftig oppgradering ser vi ikke for oss at fansen blir mindre innbitte.



Når det gjelder spådommer for lansering, så kan oppkjøpet Take-Two nylig bestemte seg for å gjøre (av mobilspill-giganten Zynga) gi oss noen hint. En pressemelding omhandlende oppkjøpet inneholdt nemlig denne setningen: «Hele selskapet forventes å levere 14 % sammensatt årlig vekstrate [...] i løpet av treårsperioden som består av Take-Twos regnskapsår 2021 til 2024.»



I en kommentar til disse tallene, gav en analytiker fra investorrådgivningsfirmaet Jefferies følgende uttalelse (sitert av Stephen Totilo fra Axios): «[...] det er bare en håndfull spill som kan gi ledelsen fortroligheten som kreves for å komme med en slik rettesnor; vi tror at det er minst én Rockstar-IP som kommer til å lanseres innen regnskapsåret 2024.»



Nå som det er bekreftet at «GTA 6» er under utvikling er det ikke vanskelig å se for seg at 2024-lanseringsdatoen det refereres til faktisk kan være selveste «Grand Theft Auto 6».