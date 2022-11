Vintersport 2022/23: Full oversikt over TV-tider og grener

Endelig vintersport! Det er nå tid for å sette seg godt til rette og kose seg med all den deilige sporten vinteren har å by på. Denne sesongen er det masse å se frem til, og flere kanaler som viser diverse sportsgrener.

Så, glem kontroversielle fotball-vm og se heller på litt vintersport. Her er oversikten du trenger for å få med deg alt av spenningen.

TV-rettighetene er deles mellom Viaplay, TV 2 og NRK. Disse viser vintersporten 2022-23 sesongen.

NRK, TV 2 og Viaplay sender langrenn.



Skiskyting sendes på TV 2 og NRK.



Hopp og kombinert deles mellom Viaplay, TV 2 og NRK.



Alpint sendes på NRK, TV 2 og Viaplay.



Verdenscupen i skøyter sendes på Viaplay

Denne helgen sesongåpnet langrennsutøverne på Beitostølen. Fra da og til langt ut i april er det masse vintersport man kan kose seg med. Om det ikke blir snø ute der man er, kan man i det minste får vinterstemning fra øverste hylle inne.

Langrenn på TV

Fredag 25. november: Verdenscupåpning

10.00: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

12.30: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)

15.00: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)

Lørdag 26. november:

11.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (Viaplay)

13.30: Langrenn, 10 kilometer, menn (Viaplay)



Søndag 27. november:

12.00: Langrenn, 20 kilometer jaktstart, kvinner (Viaplay og NRK sport)

13.30: Langrenn, 20 kilometer jaktstart, menn (Viaplay og NRK sport)

Fredag 2. desember:

11.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (TV 2)

12.45: Langrenn, 10 kilometer, menn (TV 2)

Lørdag 3. desember:

09.30: Langrenn, sprintprologer (TV 2)

12.00: Langrenn, sprintfinaler (TV 2)

Søndag 4. desember:

10.45: Langrenn, fellesstart med skibytte, kvinner (TV 2)

13.00: Langrenn, fellesstart med skibytte, menn (TV 2)



Fredag 9. desember:

09.25: Langrenn, sprintprologer, kvinner og menn (NRK)

12.00: Langrenn, sprintfinaler, kvinner og menn (NRK)

Lørdag 10. desember

09.30: Ski Classics, 15 kilometer lagtempo (NRK)

10.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (NRK)

12.15: Langrenn, 10 kilometer, menn (NRK)

Søndag 11. desember

09.15: Ski Classics, prolog, kvinner (NRK)

10.50: Ski Classics, prolog, menn (NRK)

13.00: Langrenn, blandet stafett (NRK)

Lørdag 17. desember

08.00: Ski Classics, 40 kilometer, La Venosta (NRK)

10.45: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

13.15: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)

Søndag 18. desember

10.45: Langrenn, 20 kilometer, kvinner (Viaplay)

13.15: Langrenn, 20 kilometer, menn (Viaplay)



Lørdag 31. desember: Tour de Ski-start

11.30: Langrenn, Tour de Ski, sprintprologer (Viaplay)

14.00: Langrenn, Tour de Ski, sprintprologer (Viaplay)



Søndag 1. januar:

12.00: Langrenn, Tour de Ski, 10 kilometer jaktstart, kvinner (Viaplay)

14.00: Langrenn, Tour de Ski, 10 kilometer jaktstart, menn (Viaplay)



Tirsdag 3. januar:

11.45: Langrenn, Tour de Ski, 10 kilometer, menn (Viaplay)

14.45: Langrenn, Tour de Ski, 10 kilometer, kvinner (Viaplay)

Onsdag 4. januar:

11.15: Langrenn, Tour de Ski, 20 kilometer jaktstart, menn (Viaplay)

14.30: Langrenn, Tour de Ski, 20 kilometer jaktstart, kvinner (Viaplay)



Fredag 6. januar:

10.00: Langrenn, Tour de Ski, sprintprologer (Viaplay)

12.30: Langrenn, Tour de Ski, sprintfinaler (Viaplay)

Lørdag 7. januar:

11.45: Langrenn, Tour de Ski, 15 kilometer fellesstart, kvinner (Viaplay)

13.30: Langrenn, Tour de Ski, 15 kilometer fellesstart, menn (Viaplay)



Søndag 8. januar: Tour de Ski-finale

11.00: Langrenn, Tour de Ski, opp slalåmbakken, kvinner (Viaplay)

12.45: Langrenn, Tour de Ski, opp slalåmbakken, menn (Viaplay og NRK sport)

Lørdag 14. januar:

08.15: Ski Classics, 62 kilometer, menn og kvinner (NRK)



Søndag 15. januar:

09.00: Ski Classics, 30 kilometer, kvinner og menn (NRK)

Torsdag 19. januar:

11.10: NM på ski, sprintprologer (NRK)

12.30: NM på ski, sprintfinaler (NRK)



Fredag 20. januar:

09.00: NM på ski, 15 kilometer, menn (NRK)

12.50: NM på ski, 10 kilometer, kvinner (NRK)



Lørdag 21. januar:

08.55: Ski Classics, 55 kilometer, kvinner og menn (NRK)

10.30: NM på ski, 15 kilometer fellesstart, kvinner (NRK)

13.20: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

13.40: NM på ski, 30 kilometer fellesstart, menn (NRK)

15.50: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)

Søndag 22. januar:

09.00: NM på ski, 3x10 kilometer, stafett, menn (NRK)

11.00: NM på ski, 3x5 kilometer, kvinner (NRK)

11.15: Langrenn, lagsprint, kvalifisering (Viaplay)

13.15: Langrenn, lagsprint, finaler (Viaplay)

Langrenn, Para-VM (NRK)

Fredag 27. januar:

12.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (Viaplay)

14.45: Langrenn, 10 kilometer, menn (Viaplay)



Lørdag 28. januar:

12.00: Langrenn, sprintprologer (Viaplay )

14.30: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)



Søndag 29. januar:

08.00: Ski Classics, Marcialonga (NRK)

12.45: Langrenn, 20 kilometer fellesstart, kvinner (Viaplay)

14.45: Langrenn, 20 kilometer fellesstart, menn (Viaplay)



Fredag 3. februar:

12.00: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

14.30: Langrenn, Sprintfinaler (Viaplay)

Lørdag 4. februar:

13.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (Viaplay og NRK radio)

15.00: Langrenn, 10 kilometer, menn (Viaplay og NRK radio)



Søndag 5. februar:

11.00: Langrenn, 4x7,5 kilometer stafett, kvinner (Viaplay)

13.00: Langrenn, 4x7,5 kilometer stafett, menn (Viaplay)

Søndag 12. februar:

07.50: Ski Classics, 50 km, kvinner og menn (NRK)

Lørdag 18. februar:

09.15: Ski Classics, Orsa maraton 42 kilometer (NRK)

Søndag 19. februar:

09.10: Ski Classics, 15 kilometer intervallstart, kvinner (NRK)

11.05: Ski Classics, 15 kilometer intervallstart, menn (NRK)

Onsdag 22.februar: Ski-VM 2023

12.00: Langrenn: 5 kilometer, kvalifisering, kvinner (fri teknikk)

13.30: Langrenn: 10 kilometer, kvalifisering, menn (fri teknikk)

Torsdag 23. februar:

12.00: Langrenn: Sprint, prologer, kvinner og menn (klassisk)

14.30: Langrenn: Sprint, finaler, kvinner og menn (klassisk)



Fredag 24. februar:

15.30: Langrenn: 30 kilometer fellesstart med skibytte, menn



Lørdag 25. februar:

14.00: Langrenn: 15 kilometer fellesstart med skibytte, kvinner



Søndag 26. februar:

11.30: Langrenn, lagsprint, kvalifisering, kvinner og menn (fri teknikk)

13.30: Langrenn, lagsprint, finaler, kvinner og menn (fri teknikk)



Tirsdag 28. februar:

12.30: Langrenn; 10 kilometer, kvinner (fri teknikk)



Onsdag 1. mars:

12.30: Langrenn: 15 kilometer, menn (fri teknikk)

Torsdag 2. mars:

12.30: Langrenn: 4x5 kilometer stafett, kvinner

Fredag 3. mars:

12.30: Langrenn: 4x10 kilometer stafett, menn

Lørdag 4. mars:

12.00: Langrenn: 30 kilometer, kvinner (klassisk)

Søndag 5. mars: Siste dag Ski-VM 2023

08.00: Ski Classics, Vasaloppet, 90 kilometer (NRK)

12.00: Langrenn: 50 kilometer, menn (klassisk)

Lørdag 11. mars: Kollen-helga

10.30: Langrenn, 50 kilometer fellesstart, menn (NRK)

Søndag 12. mars: Kollen-helga:

10.15: Langrenn, 50 kilometer fellesstart, kvinner (NRK)

Tirsdag 14. mars:

11.30: Langrenn, sprintprologer (NRK)

14.00: Langrenn, sprintfinaler (NRK)

Fredag 17. mars:

12.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (Viaplay)

13.45: Langrenn, 10 kilometer, menn (Viaplay)



Lørdag 18. mars:

07.45: Ski Classics, Birkebeineren 54 kilometer (NRK)

10.50: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

13.20: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)

Søndag 19. mars:

13.45: Langrenn, blandet stafett (Viaplay)



Tirsdag 21. mars:

16.00: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

18.30: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)

Fredag 24. mars:

15.50: Langrenn, lagsprint (Viaplay)

Lørdag 25. mars:

10.30: Langrenn, sprintprologer (Viaplay)

13.00: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay)



Søndag 26. mars: Verdenscupfinale i langrenn

11.00: Langrenn, 20 kilometer fellesstart, kvinner (Viaplay)

12.45: Langrenn, 20 kilometer fellesstart, menn (Viaplay)



Onsdag 29. mars:

15.45: NM langrenn, lagsprinter (NRK)



Torsdag 30. mars

11.00: NM langrenn, 5 kilometer, kvinner (NRK)

13.30: NM langrenn, 10 kilometer, menn (NRK)



Fredag 31. mars

10.00: NM langrenn, 30 kilometer, kvinner (NRK)

12.45: NM langrenn, 50 kilometer, menn (NRK)

Lørdag 1. april

10.00: Ski Classics, Reistadløpet (NRK)

Søndag 2. april:

09.00: Ski Classics, Bardufoss - Finnsnes (NRK)

Kombinert på TV

Fredag 25. november: Verdenscupåpning

11.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

15.00: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay og NRK radio)

Lørdag 26. november:

12.30: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

15.20: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Søndag 27. november:

11.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

15.15: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)

Fredag 2. desember:

10.00: Kombinert, hopp, kvinner (TV 2)

14.30: Kombinert, langrenn, kvinner (TV 2)

Lørdag 3. desember:

08.45: Kombinert, hopp. menn (TV 2)

14.05: Kombinert, langrenn, kvinner (TV 2 og NRK radio)

14.45: Kombinert, langrenn, menn (TV 2 og NRK radio)



Søndag 4. desember:

09.30: Kombinert, hopp, menn (TV 2)

14.45: Kombinert, langrenn, menn (TV 2 og NRK radio)



Fredag 16. desember:

08.45: Kombinert, hopp, kvinner (TV 2)

09.25: Kombinert, hopp, menn (TV 2)

13.15: Kombinert, langrenn, kvinner (TV 2)

13.40: Kombinert, langrenn, menn (TV 2)



Lørdag 17. desember:

08.45: Kombinert, hopp, kvinner (TV 2)

09.25: Kombinert, hopp, menn (TV 2)

13.35: Kombinert, langrenn, kvinner (TV 2)

15.10: Kombinert, langrenn, menn (TV 2)



Fredag 6. januar:

13.50: Kombinert, blandet laghopp (Viaplay)

15.35: Kombinert, blandet stafett (Viaplay)

Lørdag 7. januar:

13.15: Kombinert, fellesstart, kvinner (Viaplay)

14.15: Kombinert, fellesstart, menn (Viaplay)

16.00: Kombinert, hopp, kvinner (Viaplay)

17.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)



Søndag 8. januar: Tour de Ski-finale

09.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

10.30: Kombinert, hopp, kvinner (Viaplay)

12.45: Kombinert, langrenn, kvinner (Viaplay)

13.30: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)





Lørdag 14. januar:

11.30: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

13.45: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Søndag 15. januar:

10.30: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

13.15: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Lørdag 21. januar:

13.40: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

16.00: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Søndag 22. januar:

10.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

13.00: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)

Fredag 27. januar:

11.00: Kombinert, hopp, kvinner (NRK)

12.00: Kombinert, hopp, menn (NRK)

14.15: Kombinert, fellesstart, kvinner (NRK)

15.30: Kombinert, langrenn, menn (NRK)





Lørdag 28. januar:

08.45: Kombinert, hopp, kvinner (NRK)

10.15: Kombinert, hopp, menn (NRK)

13.40: Kombinert, fellesstart, menn (NRK)

15.00: Kombinert, fellesstart, kvinner (NRK)



Søndag 29. januar:

08.15: Kombinert, hopp, menn (NRK)

11.30: Kombinert, langrenn, menn (NRK)



Lørdag 4. februar:

12.00: Kombinert, fellesstart, menn (Viaplay)

14.45: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)



Søndag 5. februar:

10.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

14.30: Kombinert, langrenn, menn



Lørdag 11.februar:

09.00: Kombinert, hopp, kvinner (Viaplay)

Søndag 12. februar:

09.30: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

10.30: Kombinert, hopp, kvinner (Viaplay)

12.35: Kombinert, langrenn, kvinner (Viaplay)

14.15: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Fredag 24. februar: Ski-VM 2023

11.30: Kombinert, hopp: normalbakke, kvinner

14.15: Kombinert: 5 kilometer langrenn, kvinner



Lørdag 25. februar:

10.00: Kombinert: normalbakke, menn

15.30: Kombinert: 10 kilometer langrenn, menn



Søndag 26. februar:

10.30: Kombinert: blandet lagkonkurranse

15.00: Kombinert, blandet lag, stafett



Onsdag 1. mars:

11.00: Kombinert, lagkonkurranse, stor bakke, menn

15.00: Kombinert, langrenn, stafett, menn

Lørdag 4. mars:

10.30: Kombinert, stor bakke, menn

15.00: Kombinert, langrenn, menn

Torsdag 9. mars:

18.15: Kombinert, hopp, kvinner (NRK)



Lørdag 11. mars: Kollen-helga

09.30: Kombinert, hopp, menn (NRK)

13.30: Kombinert, langrenn, kvinner (NRK)

14.00: Kombinert, langrenn, menn (NRK)

Søndag 12. mars: Kollen-helga:

09.00: Kombinert, hopp, menn (NRK)

13.45: Kombinert, langrenn, menn (NRK)

Lørdag 25. mars:

12.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

15.15: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Søndag 26. mars: Verdenscupfinale i langrenn

10.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay)

14.30: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay)



Onsdag 29. mars:

12.15: NM kombinert, langrenn, menn (NRK)

12.45: NM kombinert, langrenn, kvinner (NRK)



Torsdag 30. mars:

16.40: NM kombinert, langrenn, kvinner (NRK)

16.58: NM kombinert, langrenn, menn (NRK)

Skiskyting på TV

Tirsdag 29. november: Verdenscupstart i skiskyting

13.15: Skiskyting, 20 kilometer, menn (TV 2)

Onsdag 30 november: Verdenscupstart i skiskyting

13.15: Skiskyting, 15 kilometer, kvinner (TV 2)

Torsdag 1. desember: Verdenscupstart i skiskyting

11.00: Skiskyting, stafett, menn (TV 2)

13.35: Skiskyting, stafett, kvinner (TV 2)



Lørdag 3. desember: Verdenscupstart i skiskyting

10.45: Skiskyting, sprint, menn (TV 2)

13.45: Skiskyting, sprint, kvinner (TV 2)

Søndag 4. desember: Verdenscupstart i skiskyting

12.15: Skiskyting, jaktstart, menn (TV 2)

14.15: Skiskyting, jaktstart, kvinner (TV 2)

Torsdag 8. desember:

14.10: Skiskyting, sprint, kvinner (NRK)

Fredag 9. desember:

13.45: Skiskyting, sprint, menn (NRK)

Lørdag 10. desember:

11.30: Skiskyting, jaktstart, kvinner (NRK)

13.40: Skiskyting, stafett, menn (NRK)

Søndag 11. desember:

11.30: Skiskyting, stafett, kvinner (NRK)

14.15: Skiskyting, jaktstart, menn (NRK)

Torsdag 15. desember:

14.10: Skiskyting, sprint, menn (TV 2)

Fredag 16. desember:

14.15: Skiskyting, sprint, kvinner (TV 2)

Lørdag 17. desember:

12.10: Skiskyting, jaktstart, menn (TV 2)

14.15: Skiskyting, jaktstart, kvinner (TV 2)

Søndag 18. desember:

12.10: Skiskyting, fellesstart, menn (TV 2)

14.15: Skiskyting, fellesstart, kvinner (TV 2)

Torsdag 5. januar:

14.20: Skiskyting, sprint, kvinner (NRK)

Fredag 6. januar:

14.20: Skiskyting, sprint, menn (NRK)



Lørdag 7. januar:

11.15: Skiskyting, jaktstart, kvinner (NRK)

14.40: Skiskyting, jaktstart, menn (NRK)

Søndag 8. januar:

11.45: Skiskyting, parstafett (NRK)

14.25: Skiskyting, blandet stafett (NRK)

Onsdag 11. januar:

14.10: Skiskyting, 20 kilometer, menn (TV 2)

Torsdag 12. januar:

14.10: Skiskyting, 20 kilometer, kvinner (TV 2)



Fredag 13. januar:

14.25: Skiskyting, stafett, menn (TV 2)

Lørdag 14. januar:

14.25: Skiskyting, stafett, kvinner (TV 2)

Søndag 15. januar:

12.30: Skiskyting, fellesstart, menn (TV 2 og NRK radio)

14.45: Skiskyting, fellesstart, kvinner (TV 2 og NRK radio)

Torsdag 19. januar:

14.30: Skiskyting, sprint, kvinner (NRK)



Fredag 20. januar:

14.30: Skiskyting, sprint, menn (NRK)

Lørdag 21. januar:

13.00: Skiskyting, jaktstart, kvinner (NRK)

15.00: Skiskyting, jaktstart, menn (NRK)

Skiskyting, Para-VM (NRK)

Søndag 22. januar:

11.45: Skiskyting, stafett, kvinner (NRK)

14.30: Skiskyting, stafett, menn (NRK)

Fredag 10. februar.

14.30: VM skiskyting, sprint, kvinner (TV 2)

Lørdag 11. februar:

14.30: VM skiskyting, sprint, menn (TV 2)



Søndag 12. februar:

13.25: VM skiskyting, jaktstart, kvinner (TV 2)

15.30: VM skiskyting, jaktstart, menn (TV 2)

Tirsdag 14. februar:

14.30: VM skiskyting, 15 kilometer, kvinner (NRK)



Onsdag 15. februar:

14.30: VM skiskyting, 20 kilometer, menn (NRK)

Torsdag 16. februar:

15.10: VM skiskyting, parstafett (NRK)

Lørdag 18. februar:

11.45: VM skiskyting, stafett, kvinner (NRK)

15.00: VM skiskyting, stafett, menn (NRK)

Søndag 19. februar: Siste dag av VM skiskyting

12.30: VM skiskyting, fellesstart, kvinner (NRK)

15.15: VM skiskyting, fellesstart, menn (NRK)

Torsdag 2. mars:

16.10: Skiskyting, sprint, menn (TV 2 og NRK radio)

Fredag 3. mars:

16.10: Skiskyting, sprint, kvinner (TV 2)

Lørdag 4. mars:

13.50: Skiskyting, jaktstart, menn (TV 2)

15.45: Skiskyting, jaktstart, kvinner (TV 2)

Søndag 5. mars:

11.30: Skiskyting, blandet stafett (TV 2)

15.15: Skiskyting, parstafett (TV 2)

Torsdag 9. mars:

13.15: Skiskyting, 15 kilometer, kvinner (NRK)

16.20: Skiskyting, 20 kilometer, menn (NRK)

Lørdag 11. mars: Kollen-helga

14.00: Skiskyting, stafett, kvinner (NRK)

16.30: Skiskyting, stafett, menn (NRK)

Søndag 12. mars: Kollen-helga

13.00: Skiskyting, fellesstart, kvinner (NRK)

16.00: Skiskyting, fellesstart, menn (NRK)

Torsdag 16. mars:

15.30: Skiskyting i Holmenkollen, sprint, menn (TV 2)



Fredag 17. mars:

15.30: Skiskyting i Holmenkollen, sprint, kvinner (TV 2)

Lørdag 18. mars:

12.50: Skiskyting i Holmenkollen, jaktstart, menn (TV 2)

15.10: Skiskyting i Holmenkollen, jaktstart, kvinner (TV 2)

Søndag 19. mars:

12.50: Skiskyting i Holmenkollen, fellesstart, menn (TV 2)

15.10: Skiskyting i Holmenkollen, fellesstart, kvinner (TV 2)

Fredag 24. mars:

NM skiskyting, sprint, kvinner (NRK)

NM skiskyting, sprint, menn (NRK)

Lørdag 25. mars:

NM skiskyting, fellesstart, kvinner (NRK)

NM skiskyting, fellesstart, menn (NRK)

Søndag 26. mars:

NM skiskyting, stafett, kvinner (NRK)

NM skiskyting, stafett, menn (NRK)

Hopp på TV

Fredag 25. november: Verdenscupåpning

16.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)



Lørdag 26. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 27. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 2. desember:

16.30: Hopp, kvalifisering, kvinner (TV 2)

Søndag 4. desember:

16.30: Hopp, kvinner, stor bakke (TV 2)

Fredag 9. desember:

11.45: Hopp, menn (Viaplay)



Lørdag 10. desember:

11.45: Hopp, blandet lagkonkurranse (Viaplay)



Søndag 11. desember:

12.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

15.45: Hopp, menn (Viaplay)



Fredag 16. desember:

15.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

Lørdag 17. desember:

16.00: Hopp, menn (Viaplay)



Søndag 18. desember:

12.30: Hopp, menn (Viaplay)



Onsdag 28. desember: Hoppuka for kvinner og menn

14.15: Hoppuka, kvinner, 1. renn, kvinner (TV 2)

16.30: Hoppuka, menn, 1. renn, kvalifisering (Viaplay)

Torsdag 29. desember:

13.00: Hoppuka, kvinner, 2. renn (Viaplay)

16.30: Hoppuka, menn, 1. renn (Viaplay og NRK radio)



Lørdag 31. desember:

14.00: Hoppuka, menn, 2. renn, kvalifisering (Viaplay)

16.00: Hoppuka, kvinner, 3. renn (Viaplay)

Søndag 1. januar: Hoppuka avgjøres, nyttårshopprenn i Garmisch-Partenkirchen.

14.00: Hoppuka, menn, 2. renn (Viaplay og NRK radio)

16.30: Hoppuka, kvinner, 4. renn (Viaplay)



Tirsdag 3. januar:

13.30: Hoppuka, menn, 3. renn, kvalifisering (TV 2)

Onsdag 4. januar:

13.30: Hoppuka, menn, 3. renn (TV 2)



Torsdag 5. januar:

16.30: Hoppuka, menn, 4. renn, kvalifisering (TV 2)

Fredag 6. januar: Hoppuka avgjøres

16.30: Hoppuka, menn, 4. renn (TV 2 og NRK radio)

Lørdag 7. januar:

08.30: Hopp, kvinner (Viaplay)

Søndag 8. januar:

02.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Fredag 13. januar:

09.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Lørdag 14. januar:

09.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, lagkonkurranse, menn (Viaplay)



Søndag 15. januar:

08.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 20. januar:

06.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

08.00: Hopp, menn (Viaplay)

Lørdag 21. januar:

06.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

08.00: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 22. januar:

00.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

02.00: Hopp, menn (Viaplay)

Lørdag 28. januar:

16.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Søndag 29. januar:

15.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

Fredag 3. februar:

16.00: Hopp, blandet lagkonkurranse (Viaplay)

Lørdag 4. februar:

12.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.10: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 5. februar:

11.45: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 10. februar:

16.00: Hopp, kvinner (TV 2)

23.00: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)



Lørdag 11. februar:

09.00: Hopp, kvinner (TV 2)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

23.00: Hopp, superlagkonkurranse, menn (Viaplay)



Søndag 12. februar:

14.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

16.15: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 17. februar

13.30: Hopp, menn, kvalifisering (NRK)

15.00: Hopp, kvinner (NRK)

Lørdag 18. februar

10.00 Hopp, kvinner (NRK)

16.20: Hopp, menn (NRK)



Søndag 19. februar:

16.10: Laghopp, menn (NRK)

Onsdag 22. februar: Ski VM

16.30: Hopp: kvalifisering, normalbakke, kvinner



Torsdag 23. februar:

17.00: Hopp: normalbakke, kvinner

Fredag 24. februar:

17.45: Hopp: kvalifisering, normalbakke, menn



Lørdag 25. februar:

12.15: Hopp: lagkonkurranse, kvinner

17.00: Hopp: normalbakke, menn



Søndag 26. februar:

17.00: Hopp: blandet lagkonkurranse

17.00: Hopp: blandet lagkonkurranse



Tirsdag 28. februar:

18.30: Hopp: kvalifisering, stor bakke, kvinner

Onsdag 1. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, kvinner



Torsdag 2. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, kvalifisering, menn



Fredag 3. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, menn



Lørdag 4. mars:

16.30: Hopp, lagkonkurranse, stor bakke



Fredag 10. mars:

17.00: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn (NRK)

20.00: Raw Air: Hopp, kvalifisering, kvinner (NRK)

Lørdag 11. mars:

15.15: Raw Air: Hopp, menn (NRK)

18.20: Raw Air: Hopp, kvinner (NRK)

Søndag 12. mars:

11.30: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn (NRK)

13.15: Raw Air: Hopp, kvalifisering, kvinner (NRK)

14.15: Raw Air: Hopp, kvinner (NRK)

16.30: Raw Air: Hopp, menn (NRK)



Mandag 13. mars:

16.30: Raw Air: Hopp, kvinner, Lillehammer (TV 2)

20.30: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn, Lillehammer (TV 2)

Tirsdag 14. mars:

16.10: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

Onsdag 15. mars:

16.30: Raw Air: Hopp, kvinner, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

19.15: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

Torsdag 16.mars:

16.30: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2)



Fredag: 17 mars:

17.00: Raw Air: Skiflyging, menn, kvalifisering, Vikersund (TV 2)



Lørdag: 18 mars:

16.30: Raw Air: Skiflyging, menn, Vikersund (TV 2 og NRK radio)



Søndag: 19 mars:

10.00: Raw Air: Skiflyging, kvinner, Vikersund (TV 2 og NRK radio)

16.00: Raw Air: Skiflyging, menn, Vikersund (TV 2 og NRK radio)

Fredag 24. mars:

17.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Lørdag 25. mars:

16.00: Laghopp, menn (Viaplay)

Søndag 26. mars:

15.15: Hopp, menn (Viaplay)

Torsdag 30. mars:

10.00: Skiflyging fra Planica, menn (Viaplay)



Fredag 31. mars:

14.00: Skyflyging fra Planica, menn (Viaplay)



Lørdag 1. april:

10.00: Skyflyging fra Planica, laghopp, menn (Viaplay)



Søndag 2. april:

10.00: Skyflyging fra Planica, menn (Viaplay)

Alpin på TV

Fredag 25. november: Verdenscupåpning

20.30: Alpint, utfor, menn (Viaplay)



Lørdag 26. november:

16.00: Alpint, storslalåm, kvinner, 1. omgang (Viaplay)

19.00: Alpint, storslalåm, kvinner, 2. omgang (Viaplay)

20.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

Søndag 27. november:

16.15: Alpint, slalåm, kvinner, 1. omgang (Viaplay)

19.00: Alpint, slalåm, kvinner, 2. omgang (Viaplay)

20.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

Fredag 2. desember:

18.15: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

20.00: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)



Lørdag 3. desember:

18.00: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

20.30: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

Søndag 4. desember:

18.00: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

19.00: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

Lørdag 10. desember:

09.30: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

10.30: Alpint. storslalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

12.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

13.30: Alpint, storslalåm. 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Søndag 11. desember:

09.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

10.30: Alpint. slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

12.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm. 2. omgang, kvinner (Viaplay)



Fredag 16. desember:

10.30: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

11.45: Alpint, super-G, menn (Viaplay)



Lørdag 17. desember:

10.30: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

11.45: Alpint, utfor, menn (Viaplay)



Søndag 18. desember:

10.00 Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

11.30: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Mandag 19. desember:

10.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

13.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Torsdag 22. desember:

17.45: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

20.45: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Onsdag 28. desember:

10.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (TV 2)

11.30: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

13.00: Alpint, storslalåm, .2. omgang, kvinner (TV 2)

Torsdag 29. desember:

11.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

15.00: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (TV 2)

18.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (TV 2)

Onsdag 4. januar:

12.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

15.40: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

16.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

18.45: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Torsdag 5. januar:

15.00: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

18.00: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)



Lørdag 7. januar:

09.30: Alpint, storslalåm, 1, omgang, kvinner (Viaplay)

10.30: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Søndag 8. januar:

09.30: Alpint, storslalåm, 1, omgang, kvinner (Viaplay)

10.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Tirsdag 10. januar:

18.00: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (NRK)

20.45: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (NRK)



Fredag 13. januar:

12.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay)



Lørdag 14. januar:

11.00: Alpint, utfor, kvinner (TV 2)

12.30: Alpint, utfor, menn (Viaplay)



Søndag 15. januar:

10.15: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

11.30: Alpint, super-G, kvinner (TV 2)

13.15: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Fredag 20. januar:

10.15: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

11.30: Alpint, utfor fra Kitzbühel, menn (NRK)

Lørdag 21. januar:

10.00: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

11.30: Alpint, utfor fra Kitzbühel, menn (NRK)

Søndag 22. januar:

10.30: Alpint, slalåm fra Kitzbühel, 1. omgang, menn (NRK)

11.30: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm fra Kitzbühel, 2. omgang, menn (NRK)

Tirsdag 24. januar:

10.30: Alpint, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

17.45: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (TV 2)

20.45: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (TV

Lørdag 28. januar:

09.30: Alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

11.30: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

12.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Søndag 29. januar:

09.15: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

10.15: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.15: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

13.15: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Lørdag 4. februar:

09.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Mandag 6. februar: Start VM alpint

11.00: VM alpint: super-G, kvinner (superkombinasjon) (Viaplay)

14.30: VM alpint, slalåm, kvinner (superkombinasjon) (Viaplay)

Tirsdag 7. februar:

11.00: VM alpint, super-G, menn (superkombinasjon) (Viaplay)

14.30: VM alpint, slalåm, menn (superkombinasjon) (Viaplay)

Onsdag 8. februar:

11.30: VM alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

Torsdag 9. februar:

11.30: VM Alpint, super-G, menn (Viaplay)



Lørdag 11. februar:

11.00: VM alpint, utfor, kvinner (Viaplay)



Søndag 12. februar:

11.00: VM alpint, utfor, menn (Viaplay)

Tirsdag 14. februar:

12.15: VM alpint, lagkonkurranse (Viaplay)

17.00: VM alpint: parallellslalåm, kvalifisering (Viaplay)

Onsdag 15. februar:

11.00: VM alpint, parallellslalåm, finaler (Viaplay)



Torsdag 16. februar:

10.00: VM alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: VM alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)



Fredag 17. februar:

10.00: VM alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

13.30: VM alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Lørdag 18. februar:

10.00: VM alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: VM alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Søndag 19. februar: Siste dag av VM alpint

10.00: VM alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

13.30: VM alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Lørdag 25. februar:

11.00: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)

19.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

22.15: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Søndag 26. februar:

11.00: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

19.00: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

22.15: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

Fredag 3. mars:

10.30: Alpint, super-G fra Kvitfjell, kvinner (TV 2)

18.45: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

Lørdag 4. mars:

19.00: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

Søndag 5. mars:

10.30: Alpint, super-G fra Kvitfjell, kvinner (Viaplay)

18.00: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

Fredag 10. mars:

10.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

13.00: Alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Lørdag 11. mars: Kollen-helga

09.30: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

10.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

12.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Søndag 12. mars: Kollen-helga

09.30: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.30: Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Onsdag 15. mars:

10.00: Alpint, utfor, menn (Viaplay)

11.30: Alpint, utfor, kvinner (Viaplay)

Torsdag 16. mars:

10.00: Alpint, super-G, menn (Viaplay)

11.30: Alpint, super-G, kvinner (Viaplay)



Fredag 17. mars:

12.00: Alpint, lagkonkurranse (Viaplay)

Lørdag 18. mars:

09.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

10.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

12.00 Alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

Søndag 19. mars:

09.00: Alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (Viaplay)

10.30: Alpint, slalåm, 1. omgang, menn (Viaplay)

12.00 Alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (Viaplay)

13.30: Alpint, slalåm, 2. omgang, menn (Viaplay)



Lørdag 25. mars:

07.45: NM alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner (NRK)

10.00: NM alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner (NRK)

12.00: NM alpint, storslalåm, 1. omgang, menn (NRK)

15.00: NM alpint, storslalåm, 2. omgang, menn (NRK)

Søndag 26. mars:

07.45: NM alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner (NRK)

10.00: NM alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner (NRK)

12.00: NM alpint, slalåm, 1. omgang, menn (NRK)

15.00: NM alpint, slalåm, 2. omgang, menn (NRK)

Skøyter på TV

Fredag 9. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)

Lørdag 10. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)

Søndag 11. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)

Fredag 16. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)

Lørdag 17. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)

Søndag 18. desember:

Verdenscupen i skøyter fra Calgary (Viaplay)



Fredag 6. januar:

EM på skøyter fra Hamar (Viaplay)



Lørdag 7. januar:

EM på skøyter fra Hamar (Viaplay)

Søndag 8. januar:

EM på skøyter fra Hamar (Viaplay)

Fredag 10. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)



Lørdag 11. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)



Søndag 12. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)

Fredag 17. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)



Lørdag 18. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)



Søndag 19. februar:

Verdenscupen på skøyter fra Tomaszów Mazowiecki (Viaplay)

Torsdag 2. mars – Søndag 5.mars

VM på skøyter (Viaplay)

Hvem viser vintersport på TV 2022/2023

I Norge er det NRK, Viaplay og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme på Viaplay og TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Vintersporten som som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

