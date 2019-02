Slik ser du Samsung Galaxy S10-lanseringen direkte

Samsung dropper MWC i år og lanserer i stedet Galaxy S10-serien i forbindelse med et eget Unpacked-arrangement i San Francisco i kveld kl. 20 norsk tid.

Ved siden av Galaxy S10, regner vi med at selskapet viser frem Galaxy S10+, Galaxy S10e og kanskje også en 5G-variant.

Ved siden av alle de nevnte telefonene, har det også gått rykter om den nye smartklokka Galaxy Watch Active, to Galaxy Fit aktivitetsarmbånd og de trådløse hodetelefonene Galaxy Buds.

Det har også lenge gått rykter om at Samsung planlegger å vise frem den brettbare telefonen Galaxy X under kveldens arrangement. Dette kan altså bli en stor kveld for Samsung.

Samsung skal sende Unpacked-arrangementet direkte på YouTube, men vi har fortsatt ikke den nøyaktige lenken til siden der sendingen blir å finne.

Hvis du har en Twitter-konto kan du i stedet «like» tweeten nedenfor. Da vil Samsung sende deg en påminnelse når arrangementet begynner. Vi kommer også til å oppdatere denne siden så fort vi har den rette linken, så du kan eventuelt også bare sjekke innom her igjen litt senere.

It’s all been leading to this. ♥ this tweet to receive reminders about our #SamsungEvent livestream on February 20, 2019. pic.twitter.com/Tv9skpousIFebruary 13, 2019