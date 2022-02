Slik ser du IEM Katowice 2022: Alt om gruppespillet, sluttspillet og finalen

Har du lyst til å se IEM Katowice 2022? Da har du kommet til rett sted. I denne artikkelen har vi nemlig samlet alt du trenger å vite om turneringen, inkludert program, aktive livestrømmer med mer.



I løpet av et år er det gjerne CS:GO-turneringene som ender opp som noen av de største høydepunktene i e-sport-kalenderen, og i kjølvannet av BLAST Premier Spring Groups (som foregikk mellom 28. januar og 6.februar) har nå det første Intel Extreme Masters (IEM) Grand Slam-arrangementet kommet godt i gang.



IEM Katowice 2022 er et LAN-evenement som finner sted i den enorme Spodek-arenaen i Katowice, Polen. Turneringen foregår mellom 15. og 27. februar og er delt inn i play-ins, gruppespill og sluttspill. Play-in-kampene foregikk allerede 15.-16. februar, mens gruppespillet ble unnagjort 17.-20. februar. Nå er det klart for sluttspill og finale, helgen 25.-27. februar.



Ute etter å se turneringen live? Les videre for å finne ut hvordan du strømmer kampene på nett, på engelsk eller ditt lokale språk.

Slik foregår turneringen

Turneringen består av play-ins, gruppespill, og sluttspill. (Image credit: IEM)

Som ovennevnt deles turneringen inn i play-ins, gruppespill og sluttspill. Det hele starter med play-ins, der seksten lag konkurrerer om totalt åtte plasser i gruppespillet.



I gruppespillet møter åtte lag (som tok seg videre fra play-ins) åtte andre lag som har kvalifisert seg direkte. Gruppespillet består dermed av totalt seksten lag som deles inn i to grupper, der de tre beste lagene fra hver gruppe går videre til sluttspillet. Lagene som er en del av den såkalte upper bracket, og går ubeseirede ut av gruppespillet, sendes direkte til semifinalen. Toeren fra upper bracket og vinneren fra lower bracket går også videre, men møtes i en kvartfinale istedenfor å gå direkte til semifinale.

Det som nå gjenstår er med andre ord sluttspillet, der det skal spilles to kvartfinaler (best av tre), og videre to semifinaler (også disse best av tre.) De to lagene som går seirende ut møtes i finalen, en kamp som skal avgjøres i et best av fem-format.

Lag og kamper

I helgens kamper er det kun seks lag som gjenstår. Disse er FaZe Clan, Gambit Esports, Virtus.pro, G2 Esports, Heroic og Natus Vincere (NaVi). Dette betyr at storlag som blant andre Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Astralis allerede har blitt slått ut. Gambit Esports sto igjen som vinnere under fjorårets IEM Katowice 2021, så det blir interessant å se om de klarer å forsvare tittelen i 2022.



Slik ser de gjenværende kampene ut i sluttspillet under IEM Katowice 2022:

Kvartfinale 1: FaZe Clan – Gambit Esports | fredag, 25. februar, 15:30

FaZe Clan – Gambit Esports | fredag, 25. februar, 15:30 Kvartfinale 2: Virtus.pro – G2 Esports | fredag, 25 februar, 19:00

Virtus.pro – G2 Esports | fredag, 25 februar, 19:00 Semifinale 1: Heroic – vinner kvartfinale 1 | lørdag, 26 februar, 19:00

Heroic – vinner kvartfinale 1 | lørdag, 26 februar, 19:00 Semifinale 2: NaVI – vinner kvartfinale 2 | lørdag, 26 februar, 15:30

NaVI – vinner kvartfinale 2 | lørdag, 26 februar, 15:30 Finale: Vinner semi 1 – vinner semi 2 | søndag, 27 februar, 17:00

Pengepremie

Den totale premiepotten i IEM Katowice 2022 er én million dollar. Summen deles opp mellom samtlige lag som deltar i turneringen, der den største delen selvsagt går til det seirende lag.



Slik fordeles premiepotten i årets turnering:

1. plass – 400 000 dollar

– 400 000 dollar 2. plass – 180 000 dollar

– 180 000 dollar 3.-4. plass – 80 000 dollar

– 80 000 dollar 5.-6. plass – 40 000 dollar

– 40 000 dollar 7.-8. plass – 24 000 dollar

– 24 000 dollar 9.-12. plass – 16 000 dollar

– 16 000 dollar 13.-16. plass – 10 000 dollar

– 10 000 dollar 17.-20. plass – 4 500 dollar

– 4 500 dollar 21.-24. plass – 2 500 dollar

Slik ser du turneringen live

Det er Twitch som gjelder om du vil se turneringen live. (Image credit: IEM )

Du kan få med deg hele IEM Katowice 2022 live via strømmeplattformen Twitch. Turneringen sendes på en rekke kanaler og på et drøss ulike språk, så om du foretrekker noe annet enn engelsk, så er sannsynligheten stor for at du finner en egnet kanal.



Hovedkanalen for CS:GO-turneringene på Twitch er ESL_CSGO. Denne har sendinger på engelsk. Om du foretrekker mer nærliggende språk, så har den gamle legenden HeatoN sin egen kanal (HeatoNcs), der den tidligere svenske CS-proffen kommenterer kampene live og chatter med sine seere.



Hvis du er ute etter et annet språk enn engelsk eller svensk, så finner du hele listen over Twitch-kanaler som sender turneringen her, inkludert hvilket språk de forskjellige strømmer på.