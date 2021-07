Slik ser du Copa América-finalen mellom Brasil og Argentina, uansett hvor du befinner deg

Sør-Amerikas to største rivaler skal kjempe om troféet i Copa América 2021. Det blir mange følelser og høyt nivå når Brasil møter Argentina på Estádio do Maracanã i Rio de Janeiro i natt. I det følgende viser vi deg hvordan du ser møtet mellom to av verdens største fotballnasjoner på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Brasil – Argentina, Copa América 2021 Dato: Lørdag den 10. juni Kampstart: 02:00 (natt til søndag) Arena: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil Norsk TV-kanal: Viasport 1 Norsk strømmetjeneste: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Lionel Messi og hans lagkamerater er fast bestemte på å avslutte den 28 år lange titteltørken, som for «La Albiceleste» altså strekker seg helt tilbake til 2003, da de sist vant en stor turnering. Motstanderne i kveld er regjerende mestre Brasil, og møtet skal finne sted på sagnomsuste Estádio do Maracanã i Rio de Janeiro. «Seleção» kommer til å gjøre alt i sin makt for å holde troféet i Brasil i det de møter sine største rivaler i Sør-Amerika.

Aston Villa-keeper Emiliano Martinez ble med sine tre redninger Argentinas store helt i straffesparkkonkurransen mot Colombia, en kamp som endte 1-1 etter ordinær tid. Brasil, på sin side, booket plassen i finalen gjennom å beseire Peru med 1-0 etter et mål av Lucas Paquetá i første omgang.

En gulrot for arrangørlandet Brasil er at de nå potensielt kan øke antallet Copa América-titler til 10, og i tillegg til de estetisk tiltalende runde tallet, vil det også hjelpe på å ta innpå Argentinas 14, og Uruguays 15. Følg vår guide nedenfor for å finne ut av hvordan du ser den prestisjefylte finalen, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Copa América-finalen i Norge

Det er NENT som har rettighetene til Copa América i Norge, og gjennom hele turneringen har det vært mulig å følge kampene på Viaplay.



For å se finalen trenger du et abonnement som inkluderer sportsinnhold hos Viaplay. På TV kan du se kampen på Viasport 1.



Viaplay har dessverre ingen separat pakke kun for sportsinnhold. Om du ønsker tilgang til Viaplays sportssendinger har man kun ett alternativ: Viaplay Total, hvilket koster 329 kroner i måneden. Abonnementet gir deg tilgang til all sport som sendes av Viaplay, samt film og serier.



Innholdet er tilgjengelig for strømming i hele EU.

Kan man bruke Viaplay om man befinner seg i utlandet?

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både Viaplay og andre norske strømmetjenester om befinner seg innenfor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner deg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg Copa América-finalen med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til Copa América-dekningen på Viaplay. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)