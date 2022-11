Norge – Sverige Håndball-EM 2022: Slik ser du kampen.

Norge – Sverige. Et oppgjør som vi alle gru-gleder oss til uansett idrett. Vi er glade i vårt naboland, men hater å tape mot dem. I håndball har Norge hatt overtaket i nyere tid, men svenskene har virkelig kommet seg. Kampen er den første i hovedrunden for begge lag, og blir en pekepinn for hvor langt Sverige har kommet.

Sverige havnet på en skuffende 11.plass sist EM, og sikter seg garantert høyere opp denne gangen. Å slå Norge ville vært en enorm prestasjon og gi svenskene enorm selvtillit videre i EM.

Norge har dominert håndball-EM for kvinner over lengre tid. De har spilt seg frem til elleve finaler på bare 14 EM-sluttspill siden starten i 1994.

De norske håndballjentene tok sin første EM-tittelen i 1998. Da Norge slo Frankrike i finalen sist EM var det EM-gull nummer åtte av 14 mulige.



Les videre for å se hvor du kan se kampen

Norge – Sverige

Norge – Sverige Dato: Lørdag 12. november Avspark: 20:30 Arena: Arena Stozice · Ljubljana Norske TV-kanaler: TV3 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Håndballjentene har hatt pause siden tirsdag og har forhåpentligvis brukt fridagene på å koble av og forberede seg til en tøff kamp mot Sverige.

Svenskene har et bra kollektivt lag og gode fysiske spillere. Dette blir Norges tøffeste test så langt i mesterskapet.

Sverige er et bedre lag en det de var for et års siden og har tatt mange steg i riktig retning siden sist EM. Sist de møtte Norge var i en treningskamp og da spilte lagene uavgjort.

Nora Mørk er spent på det svenske laget som venter lørdag og sa følgende om kampen i et intervjue med TV3.

- Jeg synes svenskene har sett veldig friske ut, så det blir veldig spennende. Vi skal bruke masse tid på å forberede oss. Det er en veldig åpen kamp, så vi er glade for å komme inn med full pott – uten at det skal være noen hvilepute.

Så, alt er duket for en åpen og jevn batalje lørdag kveld.

Les videre for å finne ut hvor du kan se kampen om du befinner deg i utlandet.

Håndball-EM 2022 – Norges kamper

Her er Norges kamper i hovedrunden:

Lørdag 12. november

Kl. 20.30 Norge – Sverige

Mandag 14. november

Kl. 18.00 Norge – Slovenia

Onsdag 16. november

Kl. 20.30 Norge - Danmark

Slik strømmer du de håndball-EM i Norge

Det er Viaplay Group (tidligere NENT) som har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Skal man strømme årets turnering på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Medium (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Group (tidligere NENT) har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Da får du tilgang til håndball-EM, i tillegg til annen sport, film og serier. Pris: 349 kr/mnd

Slik ser du EM i håndball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av EM i håndball kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se EM i håndball, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske håndball-sendingene fra utlandet.