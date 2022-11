Norge – Danmark Håndball-EM 2022: Slik ser du finalen.

Norge hadde en tøff oppgave foran seg, da de måtte beseire Frankrike i semifinalen. De franske jentene hadde imponert så langt i EM og var nok tippet en finale om ikke gull av mange. Heldigvis for Norge spilte damene våre en av sine beste kamper så langt i turneringen og vant til slutt imponerende 28-20.

Kampen var tettere enn sluttresultatet tilsier. Det ble en jevn første omgang, men i andre omgang var Norge suverene. På slutten fikk de en luke og da funket ingenting for det franske laget. Norge, med en super Stine Bredal Oftedal i spissen, vant til slutt komfortabelt og er klare for finale mot Danmark.



I tillegg til kaptein-Oftedal sto flere norske profiler frem. Bak endte målvakt Silje Solberg-Østhassel med 14 redninger på 34 skudd, noe som tilsvarer en redningsprosent på 41,18 prosent. I forsvar var jentene våre tøffe og frustrerte de franske stjernene, og Nora Mørk skåret på seks av seks straffer. Mørk ble også Norge sin toppskårer med 8 mål.



Les videre for å se hvor du kan se finalen i Håndball EM 2022

Norge – Danmark

Norge – Danmark Dato: Søndag 20. november Avkast: 20:30 Arena: Arena Stozice, Ljubljana Norske TV-kanaler: TV3 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

I finalen venter Danmark som slo Norge sist onsdag. Det danske laget vant fult fortjent over et litt tafatt Norge. Danmark stoppet dermed en åtte år lang tapsrekke mot Norge, som de slo sist i 2014. Vi får håper en ny tapsrekke starter nå på søndag.

I sin semifinale hadde Danmark få problemer med å slå Montenegro og er klare for Norge i EM-finalen 2022. Danmark blir en tøff nøtt å knekke, men Norge får altså et forsøk til på søndag. Der vil Norge ha revansje.

– Jeg tror det er en enorm revansjelyst fra sist kamp. Det var virkelig ikke noe vi ville representere. Vi var så til stede i dag, vi var så aggressive hele veien. Vi var så fokuserte. Jeg er virkelig, virkelig stolt, sa Norges forsvarskjempe Maren Aardahl til NRK etter kampen mot Frankrike.

Norge er i en EM-finale for tolvte gang på 15 forsøk, noe som kan være en erfaring gull verdt. Heia Norge!

Les videre for å finne ut hvor du kan se kampen om du befinner deg i utlandet.

Håndball-EM 2022 – Norges kamper

Her er Norges kamper i hovedrunden:

Lørdag 12. november

Kl. 20.30 Norge – Sverige

Mandag 14. november

Kl. 18.00 Norge – Slovenia

Onsdag 16. november

Kl. 20.30 Norge - Danmark

Fredag 18. november

Kl. 20.30 Norge - Frankrike

Søndag 20. november

Kl. 20:30 Norge Danmark

Slik strømmer du de håndball-EM i Norge

Det er Viaplay Group (tidligere NENT) som har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Skal man strømme årets turnering på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Medium (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

