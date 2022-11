Mexico – Argentina: slik ser du VM-kampen uansett hvor du befinner deg

Mexico – Argentina blir en thriller av et oppgjør som har alt å si – spesielt for Argentina.

For med sin katastrofale start mot Saudi Arabia, må Messi lede laget sitt til seier ellers er de alt ute av fotball VM. Det hadde vært en stor skrell og en trist sorti for en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene. Deres åpnings kamp mot Saudi Arabia var på papiret det enkleste oppgjøret i gruppen. Det skal sies at Argentina var klart best i første omgang og kunne/skulle ha ledet med mer til pause. I andre omgang virket det som hele laget var sjokkert over målene de fikk imot og kom seg aldri etter det.



Les videre for å finne ut hvor du kan se Mexico – Argentina på TV og nett.

Mexico – Argentina

Mexico – Argentina Dato: 26.november Klokkeslett: 20:00 Arena: Lusail Iconic Stadium · Lusail Se mesterskapet på TV: NRK Se mesterskapet på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Mexico sin trener Gerardo Martino er fra Argentina og kompis med Messi. Dette er nok to ting han skriver ned i «glemmeboken» før helgens oppgjør. Et resultat for laget hans betyr et langt steg mot videre spill i VM 2022.

Etter å ha sett Argentina sin tannløse opptreden mot Saudi Arabia føler nok Mexico at de har en sjanse. På en annen side kan vel ikke Argentina tillate seg å spille så svakt to ganger på rad.

Men, Messi er Messi, og Argentina sitt tap maler ikke hele bildet av laget. Man er nødt til å huske på at før sjokktapet, så hadde ikke langet tapt på 36 kamper(!) Argentina er også mer balansert enn tidligere. Nå gjenstår det bare å se om første kampen bare var en engangs fadese eller om dette blir en gedigen nedtur for Messi.

Slik ser du Mexico – Argentina om du befinner deg i utlandet.

Slik ser du fotball-VM om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

