Kvalifisering, VM i Qatar: Slik ser du Polen – Sverige

(Image: © Jonathan Nackstrand/UEFA via Getty Images & Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Det så lenge ut til at Sverige ville komme seg direkte til VM etter å ha dominert gruppen i kvaliken. De blågule snublet likevel på oppløpssiden etter å ha prestert dårlig i sine to siste kamper på bortebane mot Georgia og Spania. Playoff-kampene som spilles nå er siste mulighet til å skaffe seg den gjeve billetten til VM.



Det første hindret for svenskene var Tsjekkia, en kamp som ble spilt forrige torsdag på Friends Arena. Matchen var jevn, men nitten minutter etter ordinær spilletid prikket Robin Quaison inn seieren etter et nydelig veggspill med Alexander Isak.



Nå venter Polen i den avgjørende kampen om hvem som tar seg til VM. Polen skulle etter planen spille sin første playoff-kamp mot Russland – men i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina satte FIFA og UEFA foten ned: Russland får ikke delta i vårens kvalikspill.

En treningskamp mot Skottland, i Glasgow, ble satt opp som erstatning for det polske laget på samme tid om Sverige kriget med Tsjekkia om VM-billett. Kampen endte 1-1 etter et straffemål av Polen, også dette på overtid. Dette var Polens eneste skudd på mål i en kamp skottene dominerte. Det skal dog sies at polakkene manglet et par spillere, blant annet superstjernen Robert Lewandowski, som satt på benken gjennom hele kampen.

Les videre for mer informasjon om playoff-spillet, den svenske troppen og hvordan du ser den avgjørende kampen på TV og via strømming, uansett hvor du befinner deg i verden.

Polen – Sverige, VM-kvalik Dato: Tirsdag den 29. mars Avspark: 20:45 Arena: Silesian stadion, Chorzów, Polen Norsk TV-kanal: TV2 Sport 1 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Enden på visen ble at Polen får spille hjemme i det avsluttende møtet, dessverre for Sverige, som ofte gjør det svært godt på hjemmebane. Lite heldig er det også at ovennevnte Robert Lewandowski stiller uthvilt og klar til å bøtte inn mål, som han har for vane å gjøre på jobb for Bayern München.



Sverige møtte Polen i gruppespillet i EM i fjor sommer, der de blågule stakk av med seieren etter fem mål, tre signert svenskene. Emil Forsberg sørget for både 1-0 og 2-0 for Sverige, før Lewandowski tok ansvar med to målsigneringer. Det sto 2-2 helt til fjerde minutt på overtid, da Viktor Claesson prikket inn det endelige resultatet, 3-2 til Sverige.

I de øvrige playoff-kampene stod Nord-Makedonia for kvalikens største skrell da de gikk seirende ut av sin kamp mot Italia på bortebane. Resultatet fører til at Nord-Makedonia spiller borte mot Portugal i en siste avgjørende kamp – og allerede nå er det klart at Italia misser sitt andre VM på rad.

Sveriges tropp i VM-kvaliken

Den svenske troppen inneholder et knippe nye spillere. Anthony Elanga er helt fersk på det svenske landslaget, men det skal vanskelig gjøres å utelate unggutten som i det siste har imponert stort i Manchester United. Jesper Karlström har tidligere kun et par innhopp på baken, men er med i troppen når svenskene skal spille den skjebnesvangre kampen mot Polen.



Emil Krafth og Zlatan Ibrahimovic spilte ikke mot Tsjekkia, men er nå klare mot polakkene. Ludwig Augustinsso var syk i forrige kvalikkamp og ble erstattet av Pierre Bengtsson.



Martin Olsson, venstreback i Tsjekkia-kampen har forlatt troppen i kjølvannet av en skade. Sverige har valgt ikke å erstatte spilleren, siden Ludwig Augustinsson er tilgjengelig.



Sportsjournalist Patrik Ekwall publiserte tirsdag morgen følgende startellever på Twitter:

Karlström och Quaison från start ikväll!Här har ni Sveriges startelva:Olsen - Krafth, Danielson, Lindelöf, Augustinsson - Kulusevski, Olsson, Karlström, Forsberg - Quaison, Isak.March 29, 2022 See more

Øvrige kamper i playoff-spillet

Det er tre forskjellige veier til VM i Qatar for de gjenstående lagene. Som tidligere nevnt er Russland allerede ute av dansen, grunnet invasjonen av Ukraina. Samtidig er selvsagt ikke det ukrainske landslaget upåvirket. Ukraina deltar i «vei A», men på grunn av omstendighetene har det ukrainske fotballforbundet søkt om utsettelse til juni, hvilket UEFA allerede har godkjent.

Vei A

Semifinale 1: Wales – Østerrike, 2-1

Semifinale 2: Skottland – Ukraina (avgjøres i juni, dato og tid ikke bestemt)

Finale: Wales – Vinner av semifinale 2 (avgjøres i juni, dato og tid ikke bestemt)



Vei B

Semifinale 1: Russland – Polen (innstilit)

Semifinale 2: Sverige – Tsjekkia 1-0

Finale: Polen – Sverige (29. mars, 20:45)

Vei C

Semifinale 1: Portugal – Tyrkia, 3-1

Semifinale 2: Italia – Nord-Makedonia, 0-1

Finale: Portugal – Nord-Makedonia (29. mars, 20:45)

Slik ser du kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar 2022, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne kvalifiseringsspillet på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.