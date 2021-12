Julefeiring på avstand: slik kan du treffe hele slekta ved hjelp av teknologi

Vi håper du slipper å bli utsatt for virus i jula i år, men med tiltakene som nylig ble innført så blir det mange som blir nødt til å feire jul med litt færre enn man kanskje egentlig hadde tenkt. Ikke minst er det mange som risikerer å sitte i karantene eller til og med isolasjon, og som dermed ikke kan være sammen med venner og familie.

Heldigvis finnes det smart teknologi som kan føre oss sammen, selv om vi befinner oss langt fra hverandre fysisk, og nedenfor tar vi for oss de beste løsningene som lar deg feire jul med nære og kjære over nett.

Videosamtale under julemiddagen

Bare fordi familien ikke er samlet under den årlige julemiddagen, betyr ikke det at den ikke kan bli noe av. Alle kan treffes gjennom videosamtaler, og det finnes flere måter å gjøre det på.

For det første anbefaler vi at du bruker en laptop eller et nettbrett i stedet for en mobil. Da blir det lettere for alle som faktisk er til stede å følge samtalen med dem som er på video. Det finnes flere gratisprogrammer og tjenester som kan gjøre denne jobben:

Har du bare en mobil tilgjengelig så fungerer det også fint, og vi har en guide til hvordan du bruker den til videosamtaler her.

Husk at videosamtaler kan kreve mye av batteriet, så det er lurt å ha laderen til enheten du bruker tilgjengelig eller rett og slett bare tilkoblet først som sist.

Noe annet du kan vurdere, er å gå til innkjøp av en konferansemikrofon. De fleste mobiler, laptoper og nettbrett har en helt grei mikrofon innebygget, men den er først og fremst ment å brukes på nært holdt. En konferansemikrofon kan plasseres midt på bordet, og den vil fange opp alle like godt – ikke bare de som sitter nærmest.

I tillegg kan det også være lurt å koble til en god høyttaler, slik at alle som er til stede er sikret god og klar lyd.

Både høyttaler og mikrofon er stort sett enklest å koble til en laptop, selv om det også finnes slike muligheter med et nettbrett eller en telefon. Sjekk eventuelt hvilke muligheter som finnes med din enhet, før du går til innkjøp av utstyr.

(Image credit: Universal)

Se på film sammen

Å se på julefilmer er en tradisjon mange familier har, og selv om det selvfølgelig ikke blir helt det samme når man gjør det på avstand så kan det likevel være en hyggelig aktivitet.

Hvis alle har en datamaskin tilgjengelig å se film på, så kan dere bruke Teleparty, som fungerer med Netflix och Disney+. Dere trenger bare å laste ned det gratis Chrome-tillegget. Deretter er det bare å starte en film eller serie, og invitere inn de andre til å se sammen.

Vil dere ikke bruke datamaskin, så er det også en mulighet å ta i bruke tjenesten GroupWatch på Disney+. Denne finner du som en egen knapp ved siden av play-knappen til hver film og serie, og den lar deg og opptil seks andre brukere synkronisere det dere ser på.

Men hva skal dere se på? Vi har noen forslag her:

(Image credit: Shutterstock / TechRadar)

Virtuelle selskapsspill

Selv om dere ikke kan samles rundt et fysisk selskapsspill, så betyr ikke det at det ikke går an å spille spill sammen. Nedenfor får du noen tips til selskapsspill som finnes for mobile enheter, og i noen tilfeller også for PC og Mac.

Exploding Kittens (iOS - Android)

Ticket to Ride (iOS - Android)

Terraria (iOS - Android)

Super Stickman Golf 3 (iOS - Android)

Spaceteam (iOS - Android)

The Blockheads (iOS - Android)

Catan (iOS - Android)

(Image credit: txking / Shutterstock.com)

Den store klassikeren blant brettspill er selvfølgelig Monopol. De fleste av Monopol-spillene som finnes i app-butikkene er dessverre på engelsk, det kan likevel fungere fint for alle så lenge man tar seg tid til å forklare reglene og gangen i spillet for dem som trenger det.