De beste julefilmene: 13 klassikere du kan kose deg med i romjula

Hvis man plutselig fikk selektivt hukommelsestap og den historiske og religiøse konteksten rundt jul forsvant, så kunne det kanskje virke som om julefeiringen stort sett var basert på TV-titting (ispedd spising av for mye mat.) Joda, man kjøper selvsagt også gaver til hverandre, men gavene åpnes bare én gang. Mesteparten av tiden blir brukt på mer eller mindre kvalitetssikrede tittetradisjoner. Det finnes et utall dårlige julefilmer – ikke få er elendige romantiske komedier med generiske titler og skuespillere ingen vet navnet på – men det finnes likevel et knippe klassikere en må få med seg hvert år.



På selveste dagen ser du selvsagt på «Tre nøtter til Askepott», «Reisen til Julestjernen» og «Flåklypa Grand Prix», men hva med i romjula?



I oversikten under har vi samlet sammen 13 julefavoritter som en bør vurdere å få plass til mellom familieslagene. Alt fra de mest opplagte klassikerne til et par man kanskje ikke har sett på noen år.



Dette er vår liste over de beste julefilmene:

De beste julefilmene 2020

The Muppets Christmas Carol

Die Hard

Elf

Bad Santa

White Christmas

Home Alone

It's a Wonderful Life

Scrooged

Love Actually

Miracle on 34th Street

Krampus

How The Grinch Stole Christmas

Jingle All The Way

The Muppets Christmas Carol

(Image credit: Disney)

Finnes det en berømt historie som ikke blir bedre om det trakteres av dukkene i The Muppets? Dette er og blir den ubestridte bestenoteringen av Muppets-filmene, mye på grunn av grunnlaget som legges av Charles Dickens og Michael Caine som Scrooge. De fleste av de andre karakterene er altså, for ordens skyld, Muppets, og dermed umulig å mislike. Dette er en essensiell klassiker i julen, og klarer å fange de beste aspektene i originalen, samtidig som man får lassevis av elskverdig Muppets-humor med på kjøpet.



Kan strømmes på Google Play.

Die Hard

(Image credit: 20th Century Fox)

Hvert år blir dette, helt unødvendige, spørsmålet stilt: Er «Die Hard» en julefilm? Svaret er selvsagt «ja». Bruce Willis er John McClane, en politimann fra New York som har reist til Los Angeles for å tilbringe julen med sin fraseparerte kone. Når John besøker den årlige julefesten i Nakatomi Plaza går en terroristgruppe til angrep, og plutselig er John den eneste som kan redde dagen. En actionklassiker av rang, og står sammen med «Lethal Weapon» som en av de beste actionfilmene satt i julestria.



Kan strømmes på Viaplay, Apple TV og Google Play.

Elf

(Image credit: New Line Cinema)

Will Ferrell spiller Buddy, et menneske oppdratt av alver, som reiser fra Nordpolen til New York i et forsøk på å gjenforenes med sin biologiske far, spilt av James Caan. Filmen er regissert av Jon Favreau («Iron Man», «The Jungle Book», «The Mandalorian»), så det er ingen novise som sitter i førersetet på denne julekomedien. «Elf» er både rørende og morsom, og av typen julefilm som passer godt for barn i alle aldre.



Kan strømmes på Netflix og Viaplay.

Bad Santa

(Image credit: Sony Pictures)

Billy Bob Thornton er ikke helt som andre julenisser i denne filmen fra Terry Zwigoff. Snarere tvert i mot, karakteren som trakteres her er strengt tatt en skikkelig drittsekk – hvilket selvfølgelig fører til kostelige situasjoner, særlig når stakkaren må ha med barn å gjøre. Situasjonen tilspisser seg når Willie (Thornton) møter et barn som sårt trenger en rollemodell. Filmen er krass og ikke for de lettkrenkede, men perfekt om man er av typen som hater tradisjonelle julefilmer.



Kan strømmes på Viaplay.

Alene hjemme

(Image credit: 20th Century Fox)

Filmen som gjorde Macaulay Culkin til en superstjerne (i alle fall i noen år). «Alene hjemme» er en av de artigste og mest oppfinnsomme julefilmene noensinne laget. Når McCallister-familien ved et uhell forlater yngstemann hjemme alene i familiens gedigne hus rett før jul, tenker Kevin (Culkin) at han har truffet gullfuglen. Han elsker å slippe maset fra familien og kunne gjøre hva han vil, men gleden skal vise seg å være kortvarig – to innbruddstyver, som kaller seg The Wet Bandits, har planer om å gjøre brekk i nabolaget, og Kevin bestemmer seg for å forsvare familieeiendommen ved hjelp av et utall kreative feller.

Kan strømmes på Disney+ og Viaplay.

White Christmas

(Image credit: Paramount)

Hovedpersonen trakteres av legenden Bing Crosby, og det er mange som tror White Christmas, den klassiske julesangen, ble laget spesifikt til denne filmen – men faktisk er det omvendt. Sangen ble lansert hele 12 år tidligere, og viser dermed hvor mye innvirkning den har hatt siden originalinnspillingen i 1942. Dette er en nydelig musical-komedie for hele familien, og selve definisjonen på en klassisk julefilm.



Kan strømmes på Google Play.

It's a Wonderful Life

(Image credit: Liberty Films)

Av mange regnes Frank Capras «It's a Wonderful Life» som en av de beste filmene noensinne, og er uten tvil en av de mest sette juleklassikerne. James Stewart spiller en deprimert forretningsmann som ønsker at han aldri hadde blitt født. En engel hører ønsket, og bestemmer seg for å vise ham hvordan verden hadde sett ut, for familie og venner, hvis han aldri hadde eksistert. På en og samme tid voldsomt trist, men til syvende og sist en film som varmer hjerteroten. Det er umulig å mislike «It's a Wonderful Life».



Kan strømmes på Apple TV og Google Play.

Scrooged

(Image credit: Paramount)

«Scrooged» er en adaptasjon som baserer seg løst på Charles Dickens' «A Christmas Carol», og er en film med Bill Murray i fri utfoldelse, trakterende karakteren som passer han aller best: En hysterisk irriterende tufs som som til slutt lærer seg hva det betyr å være et godt menneske. Filmen fikk hard medfart av kritikerne da den ble lansert (mye på grunn av humoren, som ikke falt i god jord hos mange), men har etter hvert blitt en slags kultfilm, siden Bill Murray stort sett er uimotståelig i det meste han gjør. Morsom og rørende.



Kan strømmes på Google Play.

Love Actually

(Image credit: Prime Video)

Britene er generelt gode på romantiske komedier satt til julestria (se for øvrig «The Holiday»), men den mest anerkjente er selvsagt «Love Actually», fra skaperne av «Four Weddings and a Funeral» og «Nothing Hill». Filmen følger åtte forskjellige par boende i London i tiden før jul, der alle har hvert sitt kjærlighetsliv å stri med. Dette er en til tider hysterisk morsom julefilm som alltid har hjertet på rett sted. Se den med dine nærmeste.



Kan strømmes på Viaplay, Amazon Prime Video og TV2 Sumo.

Miracle on 34th Street

(Image credit: 20th Century Fox)

Hvis du ikke har noe i mot å felle en tåre sammen med familien i romjula, så er «Miracle on 34th Street» filmen for deg. Det er vanskelig ikke å bli varm om hjertet når Kris Kringle (Edmund Gwenn) må forsvare seg mot en rekke voksenpersoner som påstår at han umulig kan være selveste julenissen. Historien om å holde fast på magien i det man vokser opp har kommet i flere versjoner, men ingen klarer å tukte originalen fra 1947. Storslåtte skuespillerprestasjoner fra en ung Natalie Wood, samt Mureen O'Hara og John Payne som velmenende representanter for hvert sitt verdenssyn gjør «Miracle on 34th Street» til en uforglemmelig film. Husk lommetørkle.



Kan strømmes på Apple TV og Google Play.

Krampus

(Image credit: Universal)

Ikke alle julefilmer er bare fryd og gammen. Tvert i mot er det mange som feirer høytiden med skrekk og gru. Hvis du ikke er kjent med den mytologiske figuren Krampus, så kan vi informere om at dette er en skapning som er halvt geit og halvt demon, og rundt regnet det motsatte av julenissen – han straffer barn som ikke har vært snille ved å spise dem. Hovedrolleinnehaverne er Adam Scott («Parks and Recreation») og Toni Collette («Muriel's Wedding», «Hereditary»), og filmen har til tider et mildt komisk tilsnitt, men ikke la deg lure. Dette er en ordentlig skummel film med en fryktinngytende slutt. Du kan gjøre lurt i å se denne etter at barna har lagt seg.



Kan strømmes på Viaplay, Apple TV og Google Play.

How the Grinch Stole Christmas

(Image credit: Universal)

Historiene til Dr. Seuss innebærer gjerne kjærkomne minner som strekker seg over flere generasjoner, og denne adaptasjonen av «How the Grinch Stole Christmas» klarer å mane frem akkurat de samme følelsene som de klassiske bøkene. Grinchen som tittelen refererer til spilles av Jim Carrey, under mang et lag med sminke og i et heidundrende kostyme, hvilket gjør skuespillerprestasjonen desto mer imponerende. Selv om Grinchen bruker mesteparten av tiden på å surne stemningen i Whoville, prøver en ung jente (Taylor Momsen) å gjøre utysket til sin venn. En vidunderlig og familievennlig julefilm.



Kan strømmes på Viaplay og Amazon Prime Video.

Jingle All The Way

(Image credit: 20th Century Fox)

«Jingle All the Way» fikk nesten utelukkende dårlig kritikk da den ble lansert, men mange kjente seg nok litt for godt igjen i den ekstreme jule-kommersialismen som kritiseres i denne hysteriske Arnold-komedien fra midten av nittitallet. Arnie spiller en pappa som prøver å kjøpe et helt spesifikt leketøy til sin sønn (fremtidige Anakin Skywalker, Jake Lloyd), nemlig Turbo-Man; mens Phil Hartman trakterer den irriterende naboen som prøver seg på Arnies kone (Rita Wilson.) Kanskje ikke noe mesterverk, men har nok ablegøyer og moro til å være stor stas for både barn og foreldre som kjenner på julestria.



Kan strømmes på Apple TV og Google Play.