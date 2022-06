Fotball-EM 2022: Norges tropp, kampprogram, TV-tider – slik ser du mesterskapet uansett hvor du befinner deg

EM i fotball for kvinner 2022 arrangeres i England, der sluttspillet foregår i juli måned. Norge er et av totalt seksten lag som deltar i turneringen, og har endt opp i gruppe A sammen med vertsnasjonen England, samt Østerrike og Nord-Irland.

Første kamp i turneringen finner sted den 6. juli, når arrangør England spiller mot Østerrike. Norge blir med i mesterskapet dagen etter, 7. juli, da Nord-Irland skal forseres. Motstanderne befinner seg på jumboplass på de fleste bettinglister, mens vertslandet ligger på topp sammen med Spania, det blir derfor viktig å sanke de enkleste poengene, i påvente første kamp mot de beinharde britene den 11. juli.

Norge ligger for tiden på ellevte plass på FIFAs rankingliste, men har et ekstremt radarpar på topp i Ada Hegerberg og Caroline Graham Hanssen (sistnevnte for øvrig sist sett i kamp mot Vivil IL på Skaugum, sammen med Erling Braut Haaland), som kan skape trøbbel for ethvert forsvar. Fotball handler som kjent om å score mål, så med Lyon- og Barcelona FC-spissene på topp kan Norge utfordre selv de beste fotballlag i verden.

Interessen for kvinnefotball er stadig i vekst, noe som ble klinkende klart da billettene til EM-finalen, som spilles på Wembley Stadium, ble utsolgt på under én time etter slippet. Tidligere i sesongen har flere publikumsrekorder blitt slått rundt om i Europa, blant annet når over 91 600 personer på Camp Nou så Caroline Graham Hansen og resten av Barcelona FC slå VfL Wolfsburg i Champions League-semifinalen.

Hjemme i Norge er trenden likedan. Publikumsrekordene faller som fluer, og senest i juni kunne Toppserien smykke seg med to ferske rekorder, først da Brann møtte Vålerenga og senest da Rosenborg møtte Brann på Lerkendal (11 636 publikummere er nåværende rekord.)

Det begynner også å fylle seg opp på Ullevaal stadion i påvente siste kamp før avreise til EM mot New Zealand, den 25. juni. Vil du være med på folkefesten og ønske jentene våre god tur til England bør du være rask på labben (opens in new tab).

Det er ikke bare Norge som ligger godt an i EM. Sverige er for tiden ranket som nummer to i verden (opens in new tab), og nummer én i Europa. På tross av at Spania og England er oddsfavoritter, forventes söta bror å gjøre det godt i sommerens mesterskap (opens in new tab). Første anledning for å møte vår gode nabo vil være først i en eventuell semifinale i slutten av juli – i så fall kan vi love et kok uten like.

I vår guide finner du Norges landslagstropp, kampprogram, TV-tider og mer informasjon om hvordan du ser fotball-EM for kvinner 2022, uansett hvor du befinner deg.

Norges tropp

Målvakter

Guro Pettersen (opens in new tab)

Sunniva Skoglund (opens in new tab)

Aurora Mikalsen (opens in new tab)

Forsvarere

Tuva Hansen (opens in new tab)

Maren Nævdal Mjelde (opens in new tab)

Anja Sønstevold (opens in new tab)

Anna Langås Jøsendal (opens in new tab)

Julie Blakstad (opens in new tab)

Maria Thorisdottir (opens in new tab)

Synne Skinnes Hansen (opens in new tab)

Guro Bergsvand (opens in new tab)

Midtbane-spillere

Vilde Bøe Risa (opens in new tab)

Amalie Vevle Eikeland (opens in new tab)

Ingrid Syrstad Engen (opens in new tab)

Frida Leonhardsen Maanum (opens in new tab)

Lisa Fjeldstad Naalsund (opens in new tab)

Guro Reiten (opens in new tab)

Elisabeth Terland (opens in new tab)

Spisser

Karina Sævik (opens in new tab)

Sophie Roman Haug (opens in new tab)

Celin Bizet Ildhusøy (opens in new tab)

Caroline Graham Hansen (opens in new tab)

Ada Martine Stolsmo Hegerberg (opens in new tab)



Grupper og sluttspill

Totalt 16 lag deltar i fotball-EM for kvinner, fordelt i fire grupper. Seier og andreplass i de respektive gruppene går videre til kvartfinale.

Gruppe A

England

Østerrike

Norge

Nord-Irland

Gruppe B

Tyskland

Danmark

Spania

Finland

Gruppe C

Nederland

Sverige

Sveits

Portugal

Gruppe D

Frankrike

Italia

Belgia

Island



Kvartfinaler

1A – 2B (kvartfinale 1)

1B – 2A (kvartfinale 2)

1C – 2D (kvartfinale 3)

1D – 2C (kvartfinale 4)

Semifinaler

Vinner kvartfinale 1 – Vinner kvartfinale 3 (semifinale 1)

Vinner kvartfinale 2 – Vinner kvartfinale 4 (semifinale 2)

Finale

Vinner semifinale 1 – Vinner semifinale 2

Kampprogram og TV-sendinger

NRK og TV2 vil i fellesskap sende EM i fotball for kvinner 2022, men det er ikke ennå klart hvilke kanaler som sender hvilke kamper. Listen oppdateres nærmere mesterskapsstart.

Onsdag 6. juli

21:00 England – Østerrike

Torsdag 7. juli

21:00 Norge – Nord-Irland

Fredag 8. juli

18:00 Spania – Finland

21:00 Tyskland – Danmark

Lørdag 9. juli

18:00 Portugal – Sveits

21:00 Nederland – Sverige

Søndag 10. juli

18:00 Belgia – Island

21:00 Frankrike – Italia

Mandag 11. juli

18:00 Østerrike – Nord-Irland

21:00 England – Norge

Tirsdag 12. juli

18:00 Danmark – Finland

21:00 Tyskland – Spania

Onsdag 13. juli

18:00 Sverige – Sveits

21:00 Nederland – Portugal

Torsdag 14. juli

18:00 Italia – Island

21:00 Frankrike – Belgia

Fredag 15. juli

21:00 Nord-Irland – England

21:00 Østerrike – Norge

Lørdag 16. juli

21:00 Finland – Tyskland

21:00 Danmark – Spania

Søndag 17. juli

18:00 Sveits – Nederland

18:00 Sverige – Portugal

Mandag 18. juli

21:00 Island – Frankrike

21:00 Italia – Belgia

Onsdag 20. juli

21:00 1A – 2B (Kvartfinale 1)

Torsdag 21. juli

21:00 1B – 2A (Kvartfinale 2)

Fredag 22. juli

21:00 1C – 2D (Kvartfinale 3)

Lørdag 23. juli

21:00 1D – 2C (Kvartfinale 4)

Tirsdag 26. juli

21:00 Vinner kvartfinale 1 – Vinner kvartfinale 3 (Semifinale 1)

Onsdag 27. juli

21:00 Vinner kvartfinale 2 – Vinner kvartfinale 4 (Semifinale 2)

Søndag 31. juli

18:00 Vinner semifinale 1 – Vinner semifinale 2 (Finale)

Hvem har rettighetene til fotball-EM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til europamesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Les mer om TV2 Play og hvilket abonnement du trenger her. (opens in new tab)

Les mer om NRK TV og fotball-EM for kvinner her. (opens in new tab)

Slik ser du fotball-EM om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Tidligere EM-vinnere

1984: Sverige

1987: Norge

1989: Vest-Tyskland

1991: Tyskland

1993: Norge

1995: Tyskland

1997: Tyskland

2001: Tyskland

2005: Tyskland

2009: Tyskland

2013: Tyskland

2017: Nederland