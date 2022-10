Bournemouth – Southampton: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Bournemouth er utvilsomt ute etter å fortsette suksessen under Gary O'Neil etter at den midlertidige manageren tok over for Scott Parker i slutten av august. Et skadeskutt Southampton gjester Vitality Stadium i onsdagens oppgjør på midten av Premier League-tabellen. Etter at ovennevnte Parker ble kastet på dør har The Cherries forblitt ubeseiret gjennom fem kamper under O'Neill, og ryktene går om at den tidligere Portsmouth-stjernen nå kan få jobben på permanent basis. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Bournemouth – Southampton og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Bournemouth vs. Southampton Dato: Onsdag 19. september Avspark: 20:30 Arena: Vitality Stadium, Liverpool Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Bournemouth befinner seg nå, relativt komfortabelt, på midten av Premier League-tabellen, etter en underholdende 2-2-kamp mot Fulham, der gjestene fra Sør-England ledet to ganger via mål signert Dominic Solanke og Jefferson Lerma sist lørdag. Fulham kjempet seg likevel tilbake, og kunne dra i land uavgjort etter nok en suser fra Alexandar Mitrovic i det 52. minutt.



Southampton, på sin side, har rotet seg helt ned til 17. plass, og nå er det hett rundt ørene til manager Ralph Hasenhuttl. The Saints kommer likevel til å prøve å bygge videre på et anstendig 1-1 mot West Ham på søndag, der Hasenhuttls menn endelig klarte å få hull på byllen, etter fire strake tap.



Bournemouth – Southampton: Slik ser du kampen i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.